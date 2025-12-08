newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Νέες αιματηρές συγκρούσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 11:07

Νέες αιματηρές συγκρούσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη ανταλλάσουν κατηγορίες για τον νέο κύκλο συγκρούσεων

Σύνταξη
Spotlight

Ο στρατός της Ταϊλάνδης ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων με την Καμπότζη, καθώς οι γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας αλληλοκατηγορούνται για τις συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή ενός Ταϊλανδού στρατιώτη και τραυμάτισαν τρεις πολίτες της Καμπότζης.

Ανταλλαγή κατηγοριών

Σε δήλωση που έκανε τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού, υποστράτηγος Γουιντάι Σουβάρι, είπε ότι η Ταϊλάνδη έστειλε τα αεροσκάφη για να «καταστείλει» τις επιθέσεις της Καμπότζης μετά το θάνατο του ταϊλανδού στρατιώτη στην επαρχία Ουμπόν Ραττσατάνι.

Τουλάχιστον τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν επίσης στο περιστατικό, είπε.

Η ανακοίνωση της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι οι στρατιώτες της Καμπότζης «πυροβόλησαν με μικρά όπλα και κυρτά όπλα» από τις 5:05 π.μ. περίπου (22:00 GMT την Κυριακή), ενώ οι αναφορές για τον θάνατο ενός από τους στρατιώτες της έφτασαν στις 7 π.μ. περίπου (00:00 GMT).

Η Καμπότζη, ωστόσο, αμφισβήτησε την εκδοχή της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο στρατός της Καμπότζης, σε δήλωση στο Facebook, ανέφερε ότι ήταν οι ταϊλανδέζικες δυνάμεις που εξαπέλυσαν την πρώτη επίθεση στις 5 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι οι συγκρούσεις ακολούθησαν «πολλές προκλητικές ενέργειες για πολλές ημέρες» από τις ταϊλανδέζικες δυνάμεις.

Αργότερα την ίδια μέρα, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της καμποτζιανής παραμεθόριας περιοχής Oddar Meanchey ανέφερε ότι τρεις πολίτες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν στις ταϊλανδέζικες επιθέσεις.

Ο Μετ Μεασφεκντέι δεν διευκρίνισε αν οι πολίτες τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές ή πυροβολισμούς.

Οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα μια μέρα μετά από ένα άλλο σύντομο επεισόδιο μάχης στην περιοχή Φου Φα Λεκ-Φλαν Χιν Παετ Κον της επαρχίας Σισακέτ, για το οποίο και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη.

Ο ταϊλανδικός στρατός δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί από την Καμπότζη τραυμάτισαν δύο ταϊλανδούς στρατιώτες και ότι οι ταϊλανδικές δυνάμεις αντέδρασαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκεσε περίπου 20 λεπτά.

Η Καμπότζη δήλωσε ότι η ταϊλανδική πλευρά πυροβόλησε πρώτη και ότι οι δικές της δυνάμεις δεν αντέδρασαν.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι επιθέσεις σηματοδότησαν την τελευταία έκρηξη βίας μεταξύ των γειτόνων μετά από μια εκεχειρία που έληξε πέντε ημέρες αιματηρών συγκρούσεων τον Ιούλιο. Τουλάχιστον 48 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ενώ περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά.

Η εκεχειρία μεσολάβησε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν επίσης μάρτυρας της υπογραφής μιας διευρυμένης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών στην Κουάλα Λουμπούρ τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, οι εντάσεις συνεχίζουν να φουντώνουν.

Μετά από έκρηξη νάρκης τον περασμένο μήνα που ακρωτηρίασε έναν από τους στρατιώτες της, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της εκεχειρίας με την Καμπότζη. Η Πνομ Πεν αρνήθηκε την ευθύνη για την έκρηξη της νάρκης, λέγοντας ότι η συσκευή ήταν κατάλοιπο από προηγούμενες συγκρούσεις.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του δεν επιθυμεί βία, αλλά ο στρατός είναι έτοιμος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας.

«Η Ταϊλάνδη δεν επιθυμεί ποτέ τη βία. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ταϊλάνδη δεν έχει ξεκινήσει ποτέ πόλεμο ή εισβολή, αλλά δεν θα ανεχθεί ποτέ παραβίαση της κυριαρχίας της», δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία.

Από την πλευρά της, η Καμπότζη δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί εκ νέου σε άμεση σύγκρουση.

«Με βάση το πνεύμα του σεβασμού όλων των προηγούμενων συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Καμπότζη δεν αντέδρασε καθόλου κατά τη διάρκεια των δύο επιθέσεων και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση με επαγρύπνηση και με τη μέγιστη προσοχή», δήλωσε ο στρατός της Καμπότζης.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Σεν κάλεσε επίσης τις καμποτζιανές δυνάμεις της πρώτης γραμμής να δείξουν υπομονή, κατηγορώντας τις ταϊλανδικές δυνάμεις ότι προσπαθούν «να μας παρασύρουν σε μια σύγκρουση για να καταστρέψουν την εκεχειρία και τη δήλωση ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης».

Κατά την ίδια στιγμή, προέτρεψε τους αθλητές που συμμετέχουν στους Αγώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν την Τρίτη στην Ταϊλάνδη, να «συμμετάσχουν κανονικά στους αγώνες».

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε νέους εκτοπισμούς και στις δύο χώρες.

Η Δεύτερη Στρατιωτική Περιφέρεια της Ταϊλάνδης ανέφερε σε δήλωσή της ότι περίπου 35.000 άτομα έχουν εκκενωθεί από περιοχές κατά μήκος των συνόρων, ενώ εκπρόσωπος της επαρχιακής διοίκησης της Οντάρ Μεντσέι στην Καμπότζη δήλωσε ότι «αρκετοί χωρικοί που ζουν κοντά στα σύνορα φεύγουν για να βρουν ασφάλεια».

Η επαρχία της Καμπότζης ανέστειλε επίσης τη λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα λόγω των συγκρούσεων.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία.

«Καλούμε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τους υπάρχοντες μηχανισμούς», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Η Μαλαισία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ηρεμίας και στην αποτροπή περαιτέρω περιστατικών. Η περιοχή μας δεν μπορεί να αντέξει να δει μακροχρόνιες διαμάχες να μετατρέπονται σε κύκλους αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη διαμάχονται για περισσότερο από έναν αιώνα για την κυριαρχία σε μη οριοθετημένα σημεία κατά μήκος των 817 χλμ. (508 μιλίων) των χερσαίων συνόρων τους, τα οποία χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά το 1907 από τη Γαλλία, όταν κυβερνούσε την Καμπότζη ως αποικία.

Η σιγοβράζουσα ένταση έχει κατά καιρούς εκραγεί σε συμπλοκές, όπως η εβδομάδα ανταλλαγής πυροβολισμών το 2011, παρά τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση των αλληλοεπικαλυπτόμενων διεκδικήσεων.

