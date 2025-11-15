Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.
- Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
- Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
- Βορίζια: «Αυτοί έκαναν την αρχή από τη φυλακή» – Τι λέει η μητέρα των Φραγκιαδάκηδων για το διπλό φονικό
- Κρήτη: Ξύπνησε μετά από 3 μήνες, έκανε 30 χειρουργεία – 18 χρόνια από την τραγωδία στο Δοξαρό
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είχε τηλεφωνικές επαφές με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη σε μια προσπάθεια επίλυσης των πρόσφατων συγκρούσεών τους», ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Λευκός Οίκος (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Athit Perawongmetha, επάνω, στρατιωτικά οχήματα της Ταϊλάνδης).
Ο Τραμπ «είναι επίσης σε επαφή με τη Μαλαισία προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης.
Ο Τραμπ βρίσκεται επίσης «σε επαφή με τη Μαλαισία προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας»
Την Τρίτη, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, την οποία συνυπέγραψε στα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την απόφαση που έλαβε η Μπανγκόκ, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος των συνόρων με την Ταϊλάνδη.
Η συμφωνία εκεχειρίας είχε βάλει τέλος σε πέντε ημέρες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Αλληλοκατηγορίες
Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.
Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων τους.
Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ήταν οι φονικότερες από τις εχθροπραξίες της περιόδου 2008-2011 που είχαν ως απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.
Πηγή: ΑΠΕ
- Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
- Βενεζουέλα: «Οχι άλλη Λιβύη. Οχι άλλο Αφγανιστάν», το μήνυμα Μαδούρο στον αμερικανικό λαό
- Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
- Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
- Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Σριναγκάρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις