Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Τρεις Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν το Σάββατο 9 Αυγούστου από έκρηξη νάρκης, ενώ πραγματοποιούσαν περιπολία σε παραμεθόρια περιοχή κοντά στην Καμπότζη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ταϊλανδικού στρατού.

Το περιστατικό συνέβη σε ζώνη μεταξύ της επαρχίας Σισακέτ στην Ταϊλάνδη και της επαρχίας Πρεά Βιχέαρ στην Καμπότζη.

Ένας στρατιώτης έχασε το πόδι του, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η Μπανγκόκ υποστηρίζει ότι το σημείο όπου έγινε η έκρηξη βρίσκεται εντός των ταϊλανδικών συνόρων και σε περιοχή που είχε πρόσφατα καθαριστεί από νάρκες.

Παράλληλα, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε πως θα καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία κατά της Καμπότζης, κατηγορώντας την για παραβίαση της Σύμβασης της Οτάβα, που απαγορεύει τη χρήση ναρκών, αλλά και για παραβίαση της εδαφικής της κυριαρχίας.

Διπλωματική ένταση και αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε το Σάββατο ότι δεν έχει λάβει ακόμη σαφή επιβεβαίωση από τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως ο στρατός τηρεί αυστηρά τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις κατηγορίες της Μπανγκόκ, η οποία αποδίδει την έκρηξη σε νέες νάρκες που, όπως υποστηρίζει, τοποθετήθηκαν από την Καμπότζη στην ταϊλανδική πλευρά των συνόρων.

Από την άλλη, η Πνομ Πεν αρνείται την τοποθέτηση νέων ναρκών και υποστηρίζει ότι οι Ταϊλανδοί στρατιώτες ενδέχεται να παρέκκλιναν από τις προκαθορισμένες διαδρομές και να ενεργοποίησαν παλιές νάρκες, που είχαν απομείνει από τον δεκαετή πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Τόσο η Ταϊλάνδη όσο και η Καμπότζη είναι υπογράφουσες της Σύμβασης της Οτάβα, δεσμευόμενες νομικά στην κατάργηση της χρήσης ναρκών.

Ιστορικό βίας και εύθραυστη εκεχειρία

Το συμβάν αυτό είναι το τρίτο μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων κατά το οποίο Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίζονται από νάρκες κατά τη διάρκεια περιπολιών στα σύνορα.

Τα δύο προηγούμενα περιστατικά είχαν οδηγήσει στην υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων και προκάλεσαν πέντε ημέρες έντονων συγκρούσεων, από τις 24 έως τις 28 Ιουλίου, οι οποίες θεωρούνται οι χειρότερες μεταξύ των δύο χωρών την τελευταία δεκαετία.

Οι μάχες περιλάμβαναν ανταλλαγές πυρών και χρήση μαχητικών αεροσκαφών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 43 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 300.000 κατοίκων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Από την περασμένη Πέμπτη, μια εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών να επιτραπεί σε παρατηρητές της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) να επιθεωρούν τις αμφισβητούμενες περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της συμφωνίας.

Ωστόσο, το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.