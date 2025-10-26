Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρός παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολάβησε τον Ιούλιο για τον τερματισμό της αιματηρής, πενθήμερης συνοριακής τους σύγκρουσης.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει επίσης συμφωνία για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τη Μαλαισία

Η συμφωνία υπεγράφη λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η συμφωνία αυτή έχει ως βάση της την ανακωχή που επιτεύχθηκε πριν από τρεις μήνες όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους τότε ηγέτες των δύο χωρών και τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθρότητες διότι διαφορετικά κινδύνευαν με «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών τους συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Τι συμφωνίες υπέγραψαν οι ΗΠΑ με Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου με την Καμπότζη καθώς και συμφωνία με την Ταϊλάνδη για κρίσιμης σημασίας ορυκτά, στη διάρκεια περιφερειακής συνόδου που διεξάγεται στη Μαλαισία.

Η ανταποκρίτρια του BBC, Τέσα Γουόνγκ μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει ότι θα χρησιμοποιούσε αυτές τις συμφωνίες για να υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε Καμπότζη και Ταϊλάνδη.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν έπειτα από τελετή με τους ηγέτες των κρατών για τη διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.