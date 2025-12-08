magazin
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Planet Travel 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:40

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Spotlight

Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση στον κόσμο, αφήνοντας πίσω της γευστικούς κολοσσούς όπως η Ιαπωνία και η Γαλλία στην ετήσια κατάταξη του Taste Atlas για τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου του 2025.

Η γαστρονομική κληρονομιά της Ελλάδας έλαμψε για άλλη μια φορά, καθώς η χώρα μας ανακηρύχθηκε η δεύτερη καλύτερη κουζίνα του κόσμου στα Taste Atlas Awards 25/26, χάρη στις σχεδόν 600 χιλιάδες αξιολογήσεις.

Η κατάταξη, που φέρνει τη χώρα μας αμέσως μετά την Ιταλία και πάνω από το Περού (3ο) και την Ισπανία (5η), αναδιατάσσει πλήρως την παγκόσμια ιεραρχία της γεύσης.

Τα Taste Atlas Awards δημοσίευσαν την τελική κατάταξη για τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου, βάσει ενός τεράστιου δείγματος που περιλαμβάνει 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις για 16.357 διαφορετικά προϊόντα και πιάτα.

Η Ιταλική κουζίνα παραμένει ο απόλυτος παγκόσμιος κυρίαρχος της γεύσης, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με μέση βαθμολογία 4.64.

Η Ελλάδα ακολουθεί και εκτοξεύεται στη δεύτερη θέση του κόσμου με βαθμολογία 4.60.

Η Ελληνική κουζίνα κατάφερε να υπερκεράσει παραδοσιακές δυνάμεις της γαστρονομίας, επιβεβαιώνοντας πως η φιλοσοφία της απλότητας και της ποιότητας είναι αυτή που κερδίζει τελικά το διεθνές κοινό.

Η υψηλή αυτή διάκριση οφείλεται στην υπεροχή των τοπικών σπεσιαλιτέ και των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Ανάμεσα στα ελληνικά προϊόντα που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες ξεχωρίζουν: Φάβα Σαντορίνης (ΠΟΠ), Φιστίκι Αιγίνης (ΠΟΠ), Κοντοσούβλι και ελαιόλαδο από το Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ).

Η 2η θέση επισφραγίζει την αξία της ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ισάξια, αν όχι ανώτερη, των πιο διάσημων παραδοσιακών κουζινών.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Περουβιανή κουζίνα με 4.54. Η γαστρονομία των Άνδεων είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στην κορυφή της κατάταξης, καθώς κατάφερε να αφήσει πίσω της το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Ασίας. Την τέταρτη και πέμπτη θέση κατέκτησαν δύο χώρες της Μεσογείου και της Ιβηρικής Χερσονήσου: η Πορτογαλική κουζίνα (4.53) και η Ισπανική κουζίνα (4.53) επιβεβαιώνοντας ότι η μεσογειακή κουλτούρα παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή σκηνή της γεύσης.

Η πτώση των κολοσσών

Το δεύτερο μισό της δεκάδας επιφύλαξε επίσης τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Την έκτη θέση μοιράστηκαν η Ιαπωνική (4.49) και η Τουρκική (4.49) κουζίνα.

Ακολουθούν η Κινεζική (4.48), η Γαλλική (4.48) και η Ινδονησιακή (4.48) κουζίνα, η οποία κλείνει την κορυφαία δεκάδα.

Η θέση της Γαλλίας στην ένατη θέση αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη, σηματοδοτώντας μία στροφή των παγκόσμιων προτιμήσεων προς πιο αυθεντικές και λιγότερο τυποποιημένες γεύσεις.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Vita.gr
Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Εγκέφαλος: Το ενεργειακό του budget «διαμορφώνει» το γούστο σας

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

