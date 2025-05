Το ελληνικό γλυκό που αποθεώνει το Taste Atlas

Ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, γνωστός για τις γευστικές του προτάσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη, δείχνει συχνά ιδιαίτερη «αδυναμία» στην ελληνική κουζίνα.

Μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media, αναδεικνύει τα πιο ξεχωριστά πιάτα και τις καλύτερες γεύσεις ανά τον κόσμο, δίνοντας βήμα και σε λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου αξιόλογες, δημιουργίες.

Αυτή τη φορά, ο οδηγός αποθέωσε την πορτοκαλόπιτα, ένα ελληνικό γλυκό που έχει και διεθνείς εκδοχές.

Η πορτοκαλόπιτα, με το άρωμα και τη γλυκιά της γεύση, εντυπωσίασε τους συντάκτες του Taste Atlas και αξιολογήθηκε με 4,2 αστέρια στα 5, αποσπώντας μια άκρως κολακευτική κριτική.

«Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό επιδόρπιο αποτελείται από στρώσεις ή κομμένα φύλλα που αναμιγνύονται με μια απαλή κρέμα με γεύση πορτοκάλι. Όταν ψηθεί, το κέικ περιχύνεται με ένα παχύ, ζαχαρούχο σιρόπι με πορτοκάλι. Η πορτοκαλόπιτα είναι ένα κλασικό γλυκό που υπάρχει σε διάφορες εκδοχές και συχνά περιέχει σιμιγδάλι, κανέλα, βανίλια και αποξηραμένα ή ζαχαρωμένα φρούτα.

Σερβίρεται καλύτερα παγωμένη και μερικές φορές συνοδεύεται με παγωτό», γράφει χαρακτηριστικά ο γαστρονομικός οδηγός στην ανάρτησή του.

Portokalopita

📍 Greece 🇬🇷

⭐ 4.2

Learn more: https://t.co/NhkG3jPGGU

This traditional Greek dessert consists of layered or torn phyllo sheets that are blended with a creamy, orange-flavored yogurt custard. When baked, the cake is doused in a thick, sugary, orange-spiked… pic.twitter.com/QDFqdLKjfy

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 14, 2025