DO’S: Σήμερα συνειδητοποιείς πως δεν έχεις πια λόγους να φωνάζεις και να τσακώνεσαι. Άρα αποφάσισε να ασχοληθείς με τις δουλειές που επείγουν για να μπορέσεις να ηρεμήσεις στη συνέχεια. Προχώρα τα προσωπικά σου πλάνα, αφού τα βελτιώσεις όμως λίγο. Δέξου το φλερτ που θα λάβεις εξαιτίας της αισιοδοξίας και της καλής σου διάθεσης.

DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις κι ένα πιο θετικό vibe γενικώς. Μη διστάσεις ούτε να εξετάσεις ξανά κάποιες οικονομικές προτάσεις που έχουν γίνει, γιατί μάλλον θα ξανά γίνουν. Δεν είναι κακό να είσαι και λίγο επιφυλακτικός, έτσι; Μην επηρεάζεσαι από τις απόψεις των κοντινών σου ανθρώπων.