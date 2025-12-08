Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 08.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα συνειδητοποιείς πως δεν έχεις πια λόγους να φωνάζεις και να τσακώνεσαι. Άρα αποφάσισε να ασχοληθείς με τις δουλειές που επείγουν για να μπορέσεις να ηρεμήσεις στη συνέχεια. Προχώρα τα προσωπικά σου πλάνα, αφού τα βελτιώσεις όμως λίγο. Δέξου το φλερτ που θα λάβεις εξαιτίας της αισιοδοξίας και της καλής σου διάθεσης.
DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις κι ένα πιο θετικό vibe γενικώς. Μη διστάσεις ούτε να εξετάσεις ξανά κάποιες οικονομικές προτάσεις που έχουν γίνει, γιατί μάλλον θα ξανά γίνουν. Δεν είναι κακό να είσαι και λίγο επιφυλακτικός, έτσι; Μην επηρεάζεσαι από τις απόψεις των κοντινών σου ανθρώπων.
Ταύρος
DO’S: Επειδή τα πράγματα χαλαρώνουν, φρόντισε να κάνεις κι εσύ το ίδιο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς τα πάντα γύρω σου και καλύτερα, αλλά και πιο ήρεμα. Άφησε τα συναισθήματά σου στην άκρη, καθώς όσο πιο πολύ τα φουντώνεις, τόσο πιο πολύ θα θολώνουν την κρίση σου. Παράλληλα, επικεντρώσου μόνο στα πιο σημαντικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς τα ανοίγματα που υπάρχουν, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευθετήσεις τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις και να πάρεις μία συγκρατημένη ανάσα. Μην χάσεις καμιά ευκαιρία που θα παρουσιαστεί να συναντήσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Μην κωλώσεις όμως να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Αν γίνεις πιο αισιόδοξος, θα μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα με μία πιο χαλαρή μάτια. Αυτό θα σε βοηθήσει να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις. Ρίξε τους τόνους για να μπορέσεις να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου με μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι, να ξέρεις, πως θα γίνεις πιο εύκολα κατανοητός. Αυτό δεν είναι το νόημα;
DON’TS: Για να μην είσαι τόσο διστακτικός και επιφυλακτικός στις προτάσεις που γίνονται, σου προτείνω να τις εξετάσεις πιο προσεκτικά. Ή ακόμα και να είσαι προετοιμασμένος εξαρχής – γιατί όχι; Μην είσαι απρόσεκτος και επίμονος σε όσα λες. Μη γίνεσαι πιεστικός ή απόλυτος και μην αμφισβητείς αυτά που λένε κάποιοι ανώτεροί σου στη δουλειά.
Καρκίνος
DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου αλλάζει και γίνεται ευνοϊκή, άρα μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να την περάσεις λάδι. Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να είσαι τόσο αμυντικός και να χαλαρώσεις. Ή μπορείς να γίνω πιο γλυκός και ζεστός. Δέξου να αναλάβεις επιπλέον δουλειές κι ευθύνες στα επαγγελματικά, μόνο αν είσαι σίγουρος ότι το’ χεις.
DON’TS: Μην σκας για τα οικονομικά, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι παίζει. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τα παράπονά σου – ειδικά στα πλαίσια της παρέας – γιατί σήμερα ο κόσμος θέλει να σε πλησιάσει. Μην το χαλάσεις αυτό λοιπόν. Μην είσαι τόσο άμεσος, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
Λέων
DO’S: Αφού χαλαρώνει το κλίμα, γιατί δε χαλαρώνεις κι εσύ; Έτσι θα μπορέσεις να ανοιχτείς περισσότερο μέσα στη μέρα. Δέξου το φλερτ που υπάρχει μεν, ανταπόδωσέ το κι εσύ δε. Γιατί όχι άλλωστε; Αυτό θα σε βοηθήσει να γεμίσεις με αυτοπεποίθηση και να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Γίνε αυθόρμητος και ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι με θάρρος.
DON’TS: Μη διστάσεις να ψάξεις παραπάνω κάποιες εναλλακτικές που προκύπτουν μέσα στο κεφάλι σου. Μη διστάσεις, όμως, να ψάξεις περισσότερο και αυτό το καινούργιο που ψήνεσαι να δοκιμάσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις επιφυλάξεις σου- τόσο στο εργασιακό όσο και στο ερωτικό σου περιβάλλον αυτό.
Παρθένος
DO’S: Υπάρχει ηρεμία σήμερα, άρα μπορείς να πάρεις αποστάσεις, ώστε να χαλαρώσεις λίγο. Πέρα από αυτό, μπορείς να παρατηρήσεις καλύτερα τις εξελίξεις των καταστάσεων γύρω σου και μέσω αυτής της ηρεμίας να οργανώσεις σωστά τις επόμενες κινήσεις σου. Δείξε την στήριξή σου στους ανθρώπους σου. Είναι κάτι που θα εκτιμηθεί.
DON’TS: Στα ερωτικά, αν είχες αφήσει κάποιο ειδύλλιο στη μέση, μη διστάσεις να το ξανά πιάσεις. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις εντάσεις που προκύπτουν. Όμως μην έρθεις σε επαφή με τα άτομα που ξέρεις ότι γουστάρουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Ωστόσο μη διστάσεις να είσαι κι εσύ λίγο πιο μαζεμένος, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Γίνε κοινωνικός και οργάνωσε συναντήσεις με τους φίλους σου. Στα επαγγελματικά, κάνε κάτι για να φέρεις την ανανέωση στη ζωή σου, καθώς σήμερα σε παίρνει. Άσε που αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας σου. Βάλε σε τάξη αυτά που έχεις σε εκκρεμότητα. Απόφυγε τις προκλήσεις, τις αντιδράσεις ή να κλειστείς στον εαυτό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις τη διπλωματία και το χιούμορ στο παιχνίδι, προκειμένου να πάρεις αυτό που θέλεις. Μην αγνοήσεις τις διευκολύνσεις που θα υπάρξουν, έτσι ώστε να διευθετήσεις κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μη γίνεσαι υπερβολικός, επειδή θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα έμμεσα. Μην είσαι τόσο ανασφαλής.
Σκορπιός
DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου χαλαρώνει, άρα όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου. Άσε που υπάρχει διάθεση συνεργασίας από την πλευρά των απέναντι. Αρκεί να το εκμεταλλευτείς. Βάλε, λοιπόν, σε τάξη τις δουλειές που έχεις να κάνεις και μετά ξεκίνα. Εξέτασε τις προτάσεις για νέες συνεργασίες.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός για τις ξαφνικές συναντήσεις και επαφές που μπορεί να προκύψουν σήμερα. Μην απογοητεύεσαι για τα οικονομικά σου, καθώς κάποιο καλό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Μη γίνεσαι τόσο καχύποπτος και μην ψάχνεις συνέχεια να βρεις το στραβό, καθώς μπορεί και να μην υπάρχει, έτσι; Μην χάνεις την ουσία.
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου στο έπακρο, για να διαχειριστείς τις καταστάσεις γύρω σου- και ειδικά τις πιο σημαντικές- αποτελεσματικά. Βάλε προτεραιότητες. Εστίασε κυρίως σε αυτά που ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις καλά, ώστε να νιώσεις ξανά σίγουρος για τον εαυτό και τις δυνάμεις σου. Στα ερωτικά, αφιέρωσε χρόνο στο έτερον ήμισυ.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις ευκαιρίες που να πάνε χαμένες, γιατί μέσω αυτών κρύβεται ένας νέος δρόμος; Μία νέα πηγή εισοδήματος; Κάτι καλό σίγουρα! Μην είσαι απρόσεκτος ούτε και καχύποπτος. Μην εκφράζεις τις αμφιβολίες σου άτσαλα, γιατί θα φανείς περίεργος. Παράλληλα, μη γίνεις ούτε απόλυτος – ειδικά χωρίς να το καταλάβεις.
Αιγόκερως
DO’S: Διαχώρισε τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Πάρε τον χρόνο σου για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Γίνε παρατηρητικός και βρες τι αξίζει την προσοχή σου και τι όχι. Απομακρύνσου από τις εντάσεις, ώστε να μείνει χρόνος να ασχοληθείς με τα πλάνα σου και το πως μπορείς να τα εξελίξεις. Πρέπει να ξεκολλήσεις από εκεί που έχεις κολλήσει, σωστά;
DON’TS: Μη διστάσεις να εντάξεις στο πρόγραμμα κάποιες συνήθειες που μπορούν να σε ευνοήσουν γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές κινήσεις που κάνεις ή στον τρόπο με τον οποίο αναλύεις τους όρους συμφωνιών που κλείνεις- ή έστω συζητάς να κλείσεις. Μην κάνεις καν το επόμενο βήμα με τα άτομα που δεν είναι ξεκάθαρα.
Υδροχόος
DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου χαλαρώνει, άρα δες κι εσύ πως μπορείς να ηρεμήσεις ή ακόμα και να εξελίξεις κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Συζήτησε τις ιδέες που έχεις μεν, δέξου την ανατροφοδότηση που λαμβάνεις δε, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να εξελίξεις τα πλάνα σου και να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα που θες, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές που θα προκύψουν, γιατί στο τέλος εσένα θα ωφελήσουν. Μπορεί, ας πούμε, να σε βοηθήσουν να ενισχύσεις την εικόνα σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς σήμερα. Μην εμπλακείς σε παιχνίδια ελέγχου ή και κόντρες που παρατηρείς να εξελίσσονται γύρω σου.
Ιχθύες
DO’S: Δες πόσο εύκολα ρολάρει το πρόγραμμα για να σου φτιάξει η διάθεση! Χαλάρωσε πρώτα και μετά οργάνωσε αυτά που έχεις να κάνεις. Δέξου με χαρά τις αποκαλύψεις που γίνονται, καθώς σε βοηθούν να δημιουργήσεις ένα νέο πλαίσιο στη ζωή σου. Συζήτησε με τους ανθρώπους σου για να δημιουργήσεις ένα πιο ευνοϊκό κλίμα στο μεταξύ σας.
DON’TS: Αν βλέπεις ότι κάτι τακτοποιείται από μόνο του και δε χρειάζεται να κάνεις κάτι γι’ αυτό , τότε- πολύ απλά- μην κάνεις! Μη δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας με το μυαλό σου στην προσπάθειά σου να εξηγήσεις ορισμένες συμπεριφορές που παρατηρείς. Παράλληλα, μην απογοητεύεσαι από αυτούς που δεν κινούνται ξεκάθαρα.
