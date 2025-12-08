magazin
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 08.12.2025]
Ημερήσια 08 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 08.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα συνειδητοποιείς πως δεν έχεις πια λόγους να φωνάζεις και να τσακώνεσαι. Άρα αποφάσισε να ασχοληθείς με τις δουλειές που επείγουν για να μπορέσεις να ηρεμήσεις στη συνέχεια. Προχώρα τα προσωπικά σου πλάνα, αφού τα βελτιώσεις όμως λίγο. Δέξου το φλερτ που θα λάβεις εξαιτίας της αισιοδοξίας και της καλής σου διάθεσης.

DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις κι ένα πιο θετικό vibe γενικώς. Μη διστάσεις ούτε να εξετάσεις ξανά κάποιες οικονομικές προτάσεις που έχουν γίνει, γιατί μάλλον θα ξανά γίνουν. Δεν είναι κακό να είσαι και λίγο επιφυλακτικός, έτσι; Μην επηρεάζεσαι από τις απόψεις των κοντινών σου ανθρώπων.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή τα πράγματα χαλαρώνουν, φρόντισε να κάνεις κι εσύ το ίδιο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς τα πάντα γύρω σου και καλύτερα, αλλά και πιο ήρεμα. Άφησε τα συναισθήματά σου στην άκρη, καθώς όσο πιο πολύ τα φουντώνεις, τόσο πιο πολύ θα θολώνουν την κρίση σου. Παράλληλα, επικεντρώσου μόνο στα πιο σημαντικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς τα ανοίγματα που υπάρχουν, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διευθετήσεις τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις και να πάρεις μία συγκρατημένη ανάσα. Μην χάσεις καμιά ευκαιρία που θα παρουσιαστεί να συναντήσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Μην κωλώσεις όμως να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου, έτσι;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν γίνεις πιο αισιόδοξος, θα μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα με μία πιο χαλαρή μάτια. Αυτό θα σε βοηθήσει να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις. Ρίξε τους τόνους για να μπορέσεις να εκφράσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου με μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι, να ξέρεις, πως θα γίνεις πιο εύκολα κατανοητός. Αυτό δεν είναι το νόημα;

DON’TS: Για να μην είσαι τόσο διστακτικός και επιφυλακτικός στις προτάσεις που γίνονται, σου προτείνω να τις εξετάσεις πιο προσεκτικά. Ή ακόμα και να είσαι προετοιμασμένος εξαρχής – γιατί όχι; Μην είσαι απρόσεκτος και επίμονος σε όσα λες. Μη γίνεσαι πιεστικός ή απόλυτος και μην αμφισβητείς αυτά που λένε κάποιοι ανώτεροί σου στη δουλειά.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου αλλάζει και γίνεται ευνοϊκή, άρα μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να την περάσεις λάδι. Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να είσαι τόσο αμυντικός και να χαλαρώσεις. Ή μπορείς να γίνω πιο γλυκός και ζεστός. Δέξου να αναλάβεις επιπλέον δουλειές κι ευθύνες στα επαγγελματικά, μόνο αν είσαι σίγουρος ότι το’ χεις.

DON’TS: Μην σκας για τα οικονομικά, γιατί όλο και κάποιο εξτραδάκι παίζει. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τα παράπονά σου – ειδικά στα πλαίσια της παρέας – γιατί σήμερα ο κόσμος θέλει να σε πλησιάσει. Μην το χαλάσεις αυτό λοιπόν. Μην είσαι τόσο άμεσος, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.

Λέων

Λέων

DO’S: Αφού χαλαρώνει το κλίμα, γιατί δε χαλαρώνεις κι εσύ; Έτσι θα μπορέσεις να ανοιχτείς περισσότερο μέσα στη μέρα. Δέξου το φλερτ που υπάρχει μεν, ανταπόδωσέ το κι εσύ δε. Γιατί όχι άλλωστε; Αυτό θα σε βοηθήσει να γεμίσεις με αυτοπεποίθηση και να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Γίνε αυθόρμητος και ρίξε τις ιδέες σου στο τραπέζι με θάρρος.

DON’TS: Μη διστάσεις να ψάξεις παραπάνω κάποιες εναλλακτικές που προκύπτουν μέσα στο κεφάλι σου. Μη διστάσεις, όμως, να ψάξεις περισσότερο και αυτό το καινούργιο που ψήνεσαι να δοκιμάσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις επιφυλάξεις σου- τόσο στο εργασιακό όσο και στο ερωτικό σου περιβάλλον αυτό.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Υπάρχει ηρεμία σήμερα, άρα μπορείς να πάρεις αποστάσεις, ώστε να χαλαρώσεις λίγο. Πέρα από αυτό, μπορείς να παρατηρήσεις καλύτερα τις εξελίξεις των καταστάσεων γύρω σου και μέσω αυτής της ηρεμίας να οργανώσεις σωστά τις επόμενες κινήσεις σου. Δείξε την στήριξή σου στους ανθρώπους σου. Είναι κάτι που θα εκτιμηθεί.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν είχες αφήσει κάποιο ειδύλλιο στη μέση, μη διστάσεις να το ξανά πιάσεις. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις εντάσεις που προκύπτουν. Όμως μην έρθεις σε επαφή με τα άτομα που ξέρεις ότι γουστάρουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Ωστόσο μη διστάσεις να είσαι κι εσύ λίγο πιο μαζεμένος, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε κοινωνικός και οργάνωσε συναντήσεις με τους φίλους σου. Στα επαγγελματικά, κάνε κάτι για να φέρεις την ανανέωση στη ζωή σου, καθώς σήμερα σε παίρνει. Άσε που αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας σου. Βάλε σε τάξη αυτά που έχεις σε εκκρεμότητα. Απόφυγε τις προκλήσεις, τις αντιδράσεις ή να κλειστείς στον εαυτό σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις τη διπλωματία και το χιούμορ στο παιχνίδι, προκειμένου να πάρεις αυτό που θέλεις. Μην αγνοήσεις τις διευκολύνσεις που θα υπάρξουν, έτσι ώστε να διευθετήσεις κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μη γίνεσαι υπερβολικός, επειδή θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα έμμεσα. Μην είσαι τόσο ανασφαλής.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου χαλαρώνει, άρα όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου. Άσε που υπάρχει διάθεση συνεργασίας από την πλευρά των απέναντι. Αρκεί να το εκμεταλλευτείς. Βάλε, λοιπόν, σε τάξη τις δουλειές που έχεις να κάνεις και μετά ξεκίνα. Εξέτασε τις προτάσεις για νέες συνεργασίες.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός για τις ξαφνικές συναντήσεις και επαφές που μπορεί να προκύψουν σήμερα. Μην απογοητεύεσαι για τα οικονομικά σου, καθώς κάποιο καλό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Μη γίνεσαι τόσο καχύποπτος και μην ψάχνεις συνέχεια να βρεις το στραβό, καθώς μπορεί και να μην υπάρχει, έτσι; Μην χάνεις την ουσία.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου στο έπακρο, για να διαχειριστείς τις καταστάσεις γύρω σου- και ειδικά τις πιο σημαντικές- αποτελεσματικά. Βάλε προτεραιότητες. Εστίασε κυρίως σε αυτά που ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις καλά, ώστε να νιώσεις ξανά σίγουρος για τον εαυτό και τις δυνάμεις σου. Στα ερωτικά, αφιέρωσε χρόνο στο έτερον ήμισυ.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις ευκαιρίες που να πάνε χαμένες, γιατί μέσω αυτών κρύβεται ένας νέος δρόμος; Μία νέα πηγή εισοδήματος; Κάτι καλό σίγουρα! Μην είσαι απρόσεκτος ούτε και καχύποπτος. Μην εκφράζεις τις αμφιβολίες σου άτσαλα, γιατί θα φανείς περίεργος. Παράλληλα, μη γίνεις ούτε απόλυτος – ειδικά χωρίς να το καταλάβεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Διαχώρισε τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Πάρε τον χρόνο σου για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Γίνε παρατηρητικός και βρες τι αξίζει την προσοχή σου και τι όχι. Απομακρύνσου από τις εντάσεις, ώστε να μείνει χρόνος να ασχοληθείς με τα πλάνα σου και το πως μπορείς να τα εξελίξεις. Πρέπει να ξεκολλήσεις από εκεί που έχεις κολλήσει, σωστά;

DON’TS: Μη διστάσεις να εντάξεις στο πρόγραμμα κάποιες συνήθειες που μπορούν να σε ευνοήσουν γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές κινήσεις που κάνεις ή στον τρόπο με τον οποίο αναλύεις τους όρους συμφωνιών που κλείνεις- ή έστω συζητάς να κλείσεις. Μην κάνεις καν το επόμενο βήμα με τα άτομα που δεν είναι ξεκάθαρα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου χαλαρώνει, άρα δες κι εσύ πως μπορείς να ηρεμήσεις ή ακόμα και να εξελίξεις κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Συζήτησε τις ιδέες που έχεις μεν, δέξου την ανατροφοδότηση που λαμβάνεις δε, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να εξελίξεις τα πλάνα σου και να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα που θες, σωστά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές που θα προκύψουν, γιατί στο τέλος εσένα θα ωφελήσουν. Μπορεί, ας πούμε, να σε βοηθήσουν να ενισχύσεις την εικόνα σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς σήμερα. Μην εμπλακείς σε παιχνίδια ελέγχου ή και κόντρες που παρατηρείς να εξελίσσονται γύρω σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Δες πόσο εύκολα ρολάρει το πρόγραμμα για να σου φτιάξει η διάθεση! Χαλάρωσε πρώτα και μετά οργάνωσε αυτά που έχεις να κάνεις. Δέξου με χαρά τις αποκαλύψεις που γίνονται, καθώς σε βοηθούν να δημιουργήσεις ένα νέο πλαίσιο στη ζωή σου. Συζήτησε με τους ανθρώπους σου για να δημιουργήσεις ένα πιο ευνοϊκό κλίμα στο μεταξύ σας.

DON’TS: Αν βλέπεις ότι κάτι τακτοποιείται από μόνο του και δε χρειάζεται να κάνεις κάτι γι’ αυτό , τότε- πολύ απλά- μην κάνεις! Μη δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας με το μυαλό σου στην προσπάθειά σου να εξηγήσεις ορισμένες συμπεριφορές που παρατηρείς. Παράλληλα, μην απογοητεύεσαι από αυτούς που δεν κινούνται ξεκάθαρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Tri Poloski 07.12.25

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
Φιλοθέη 07.12.25

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό

«Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Σύνταξη
Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07.12.25

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
SUV - 4x4 08.12.25

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Σύνταξη
Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
Ελλάδα 07.12.25

Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μηχανής μετά από σύγκρουση με ζώο - Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 140 λεπτών προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
ΑΠΕ 07.12.25

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Σύνταξη
Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
Χανιά 07.12.25

Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές - Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τα μέτρα για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία που ακολούθησαν δεν φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων με μπαλωθιές να πέφτουν στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Σύνταξη
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Δημόσια τάξη» 07.12.25

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Σύνταξη
Social Media: Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών αλλά δεν έχουν σφραγίσει καλά όλες τις «πόρτες»
Τα παράδειγμα της Isobel 07.12.25

Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών στα social media αλλά δεν έχουν σφραγίσει όλες τις «πόρτες»

Η Αυστραλία πατά το κουμπί της απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έπονται και άλλες χώρες. Η «ασπίδα» κατά των «αλγορίθμων αρπακτικών» ζωντανεύει αλλά ορισμένοι έφηβοι μοιάζουν έτοιμοι να… «αντισταθούν».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Άδικο χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου το 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως η διαφορά στο σκορ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του.

Σύνταξη
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Μία σύλληψη 07.12.25

Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο