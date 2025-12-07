Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Δεν αποκαλείται τυχαία «Πόλη του Φωτός». Συνδυάζει απαράμιλλη πολιτιστική κληρονομιά, υψηλή αισθητική και ζωντάνια σε κάθε της γωνιά. Με τα εμβληματικά μνημεία, τη γαστρονομία και τη μοναδική ατμόσφαιρα, παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών.

Ο λόγος για το Παρίσι, το οποίο ανακηρύχθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο, κατακτώντας την πρώτη θέση στον δείκτη Top 100 City Destinations Index της Euromonitor International για το 2025.

Η κατάταξη, που αξιολογεί προορισμούς βάσει τουριστικής δυναμικής, βιωσιμότητας και οικονομικών επιδόσεων, κυριαρχείται φέτος από ευρωπαϊκές πόλεις, με καμία ελληνική να μην εισέρχεται στην κορυφαία δεκάδα.

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου (la plus belle) προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία.

Το Παρίσι η πιο ελκυστική πόλη παγκοσμίως

Το 2025 ήταν ακόμη μια χρονιά ρεκόρ για τους επισκέπτες στη γαλλική πρωτεύουσα, χάρη στην πρόσφατη επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων (Notre Dame), αλλά και στην αυξημένη εισροή φιλάθλων που κατέκλυσαν την πόλη για να δουν το τρόπαιο μετά την πρώτη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) στο Champions League. Σύμφωνα με την έκθεση, η μητρόπολη ήταν πλήρως προετοιμασμένη, χάρη στην συνεπή τουριστική πολιτική και τις ισχυρές υποδομές της.

Ο δείκτης αξιολογεί κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως και τις κατατάσσει βάσει κριτηρίων όπως ο τουρισμός, η βιωσιμότητα, η οικονομική απόδοση, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια.

Η Ευρώπη κυριαρχεί, το Λονδίνο υποχωρεί

Η Ευρώπη κυριαρχεί για άλλη μια φορά στην κατάταξη του 2025, με έξι πόλεις στο Top 10. Συγκεκριμένα, η Μαδρίτη βρίσκεται στη 2η θέση, η Ρώμη και το Μιλάνο βρίσκονται στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Το Άμστερνταμ είναι στην 7η θέση και η Βαρκελώνη ανέβηκε δύο θέσεις, στην 8η.

Η Νέα Υόρκη, η οποία βρίσκεται ξανά στην 6η θέση, είναι η μόνη αμερικανική πόλη στο Top 10

Το Λονδίνο, το οποίο πέρυσι είχε πέσει από την κορυφαία δεκάδα στη 13η θέση, συνέχισε την πτωτική του πορεία. Βρίσκεται πλέον στη 18η θέση της λίστας, μεταξύ του Χονγκ Κονγκ (17η) και του Κιότο (19η). Ενώ το Λονδίνο κατετάγη 4ο παγκοσμίως στις τουριστικές υποδομές, υστερούσε στην τουριστική πολιτική, την υγεία και ασφάλεια, καθώς και στη βιωσιμότητα.

Η Μπανγκόκ πρώτη σε διεθνείς αφίξεις

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είχε επίσης ισχυρή παρουσία, με το Τόκιο στην 3η θέση, τη Σιγκαπούρη στην 9η και τη Σεούλ να ανεβαίνει στη 10η. Το Τόκιο κατέλαβε επιπλέον την 3η θέση παγκοσμίως στις τουριστικές υποδομές, θέση που ενισχύεται από τις μεγάλες επενδύσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα.

Η Νέα Υόρκη, η οποία βρίσκεται ξανά στην 6η θέση, είναι η μόνη αμερικανική πόλη στο Top 10. Το Λος Άντζελες, που ανέβηκε πέντε θέσεις και έφτασε στη 13η, ακολουθεί. Το Ορλάντο της Φλόριντα προηγείται παγκοσμίως στην τουριστική απόδοση, κυρίως χάρη στα ισχυρά εσωτερικά ταξίδια που τροφοδοτήθηκαν από το άνοιγμα του νέου θεματικού πάρκου Epic Universe.

Η Μπανγκόκ παραμένει η κορυφαία πόλη στην τουριστική πολιτική και ελκυστικότητα και αναδεικνύεται ξανά Νο.1 παγκοσμίως σε διεθνείς αφίξεις για το 2025. Η Euromonitor International εκτιμά ότι θα πραγματοποιηθούν εκεί 30,3 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια μέσα στη χρονιά.

Άλλες πόλεις με υψηλές διεθνείς αφίξεις είναι το Χονγκ Κονγκ, στη 2η θέση με 23,2 εκατομμύρια επισκέπτες, το Λονδίνο στην 3η θέση με 22,7 εκατομμύρια και το Μακάο στην 4η θέση με 20,4 εκατομμύρια.

Παγκόσμιες τάσεις τουρισμού

Η Euromonitor International εντοπίζει αρκετές τάσεις για το 2025. Για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, οι πόλεις αναθεωρούν τις στρατηγικές τους, εστιάζοντας στην αξία αντί στον όγκο (value, not volume). Αυτό σημαίνει στόχευση σε επισκέπτες που μένουν περισσότερο, ξοδεύουν περισσότερα και συμμετέχουν πιο υπεύθυνα στο τοπικό περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, τις διογκούμενες τουριστικές ροές, τον υπερτουρισμό και τις πληθωριστικές πιέσεις, πολλοί προορισμοί αναθεωρούν τα τέλη εισόδου και επιταχύνουν την υιοθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων ταξιδιωτικής άδειας. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη τουριστική ελκυστικότητα των πόλεων. Το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ αύξησαν τις χρεώσεις τους, ενώ η ΕΕ ετοιμάζεται να εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας (ETIAS) με αυξημένο τέλος τον επόμενο χρόνο.

Οι 10 πιο ελκυστικές πόλεις του κόσμου για το 2025

Παρίσι

Μαδρίτη

Τόκιο

Ρώμη

Μιλάνο

Νέα Υόρκη

Άμστερνταμ

Βαρκελώνη

Σιγκαπούρη

Σεούλ

Οι 10 κορυφαίες πόλεις σε διεθνείς αφίξεις για το 2025