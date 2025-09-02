Παρίσι: Κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως

Το Παρίσι επιστρέφει δυναμικά στα προ πανδημίας επίπεδα όσον αφορά την υποδοχή τουριστών, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης για τον τουρισμό από το «Paris Je t’aime», όπως αναφέρει και σχετικό σημείωμα της ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία, το 2025, η πρωτεύουσα της χώρας τείνει να ανακτήσει τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία στις γαλλικές αρχές και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στην έκθεση αναδεικνύονται, επίσης, οι υφιστάμενες ανισορροπίες και οι μελλοντικές προκλήσεις.

Οι επιδόσεις

Μετά από το εξαιρετικών τουριστικών επιδόσεων καλοκαίρι του 2024, η πρώτη αποτίμηση της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στην εν λόγω μελέτη, το Παρίσι και η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού αναμένεται να υποδεχτεί περισσότερους από 37 εκατ. τουρίστες (37,4 εκατ.) φέτος πλησιάζοντας τα επίπεδα ρεκόρ του 2019 (38 εκατ.). Εντούτοις, οι αναλυτές επισημαίνουν κάποια στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και τις 17 Αυγούστου, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παρέμεινε σχεδόν σταθερός παρουσιάζοντας ελαφρά μόνο μείωση της τάξεως του -1% σε σχέση με το 2023, ενώ μικρή κάμψη εμφάνισε και η διεθνής επισκεψιμότητα (-2%) με τις τάσεις να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.

Ο αριθμός των επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση, π.χ. οι επισκέπτες από τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν κατά +24% και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά +21%, γεγονός που ωφέλησε ιδιαίτερα τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Παρόμοια θετική εικόνα καταγράφεται και για τους τουρίστες από την Ασία, με τον αριθμό των Ιαπώνων που επισκέφθηκαν το Παρίσι να σημειώνει αύξηση κατά +34%, των Ινδών κατά +14% και των Κινέζων κατά +40% σε σχέση με το 2023. Ωστόσο, συγκριτικά, οι αφίξεις Κινέζων σε ξενοδοχεία ανήλθαν σε 382.000 για το σύνολο του έτους 2024, δηλαδή δύο φορές λιγότερες από ό,τι το 2019.

Η πτώση

Αντίθετα, πτώση παρατηρείται στους προερχόμενους από την Ευρώπη τουρίστες. Ειδικότερα, ο αριθμός των Βρετανών τουριστών κατέγραψε πτώση κατά -30% και των Ιταλών κατά -33%, καθώς όλοι αυτοί επέλεξαν κυρίως παραθαλάσσιους προορισμούς. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η μείωση κατά 27% στις διανυκτερεύσεις Αμερικανών, μια εξέλιξη που δεν είχε προβλεφθεί, καθώς τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου δεν έδειχναν κάτι τέτοιο.

Παρά την αρνητική συναλλαγματική ισοτιμία, αυτή η ξαφνική υποχώρηση αποτελεί σημείο προσοχής, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκε από την άνοδο άλλων αγορών. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το πλεονέκτημα είναι ότι το μείγμα επισκεπτών είναι πλέον πιο ισορροπημένο, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο πελατεία.

Σε επίπεδο υποδομών, τα ξενοδοχεία στο Παρίσι συνεχίζουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική κίνηση. Αναλυτικότερα, τα ξενοδοχεία εντός πόλης κατέγραψαν αύξηση 2,4% στις αφίξεις σε σχέση με το 2023, ενώ οι τιμές παρουσίασαν μικρή υποχώρηση (–1,1%), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (+2,1%). Η πολυτελής φιλοξενία επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τη ζήτηση εύπορων ξένων επισκεπτών.

Αντιθέτως, ανησυχητική πτώση διαπιστώνεται στον κλάδο της εστίασης. Για τον Ιούλιο, τα στοιχεία δείχνουν μείωση 26,4% του κύκλου εργασιών, με την τάση αυτή να αντανακλάται και στην Île-de-France. Αν και τα πλέον τουριστικά σημεία της πρωτεύουσας επηρεάστηκαν λιγότερο, η γενική υποχώρηση αποδίδεται σε διαρθρωτικούς λόγους: την εξάπλωση των τουριστικών καταλυμάτων τύπου Airbnb (που διαθέτουν κουζίνα) και την αυξημένη προθυμία των επισκεπτών να κάνουν οικονομικότερες επιλογές στο φαγητό.

Αυτό δημιουργεί μια σαφή απόκλιση ανάμεσα στον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία) που ανακάμπτει και την εστίαση που υστερεί, με τον κλάδο της εστίασης να ανησυχεί για μια τάση που ενδέχεται να παγιωθεί.

Οι προοπτικές

Οι αναλυτές παρατηρούν ότι μακροπρόθεσμα η τουριστική πορεία του Παρισιού δείχνει μεν ανθεκτικότητα, ωστόσο επηρεάζεται σημαντικά από ευμετάβλητους παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αλλαγές στις προτιμήσεις ταξιδιωτών.

Η σταδιακή επάνοδος των Ασιατών, η ισχυρή παρουσία των τουριστών από τη Μέση Ανατολή και οι εναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστούν σαφές ότι η διαφοροποίηση της πελατείας είναι ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, το ζήτημα της βιωσιμότητας και της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων παραμένει κεντρικό.

Η μελλοντική πορεία του τομέα του τουρισμού στο Παρίσι θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της πόλης να προσαρμοστεί σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητά της και την ανθεκτικότητα της τουριστικής της οικονομίας.

Πηγή: ΟΤ