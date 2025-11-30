newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Η κρίση στέγης στο Παρίσι δεν είναι πια απλώς ένα ζήτημα προσιτότητας ή μια συνηθισμένη πίεση μιας μεγάλης ευρωπαϊκής μητρόπολης. Πρόκειται για μια διαδικασία βαθιάς αστικής αναδιάρθρωσης που μοιάζει περισσότερο με αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «αποκλεισμό μέσω εκτόπισης»: μια μόνιμη μετατόπιση πληθυσμού, όπου νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος ωθούνται έξω από τον ιστορικό πυρήνα της πόλης, την ώρα που η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή απορροφά ολοένα και περισσότερους εκτοπισμένους κατοίκους.

Το Παρίσι δεν χάνει απλώς ανθρώπους· χάνει κοινωνικό ιστό, πυκνότητα δραστηριοτήτων και τη δημογραφική ισορροπία που διαμόρφωσε επί δεκαετίες τον χαρακτήρα του.

Τα στοιχεία του Insee είναι αποκαλυπτικά. Ο κεντρικός δήμος υπολογίζεται σήμερα στους 2,09 εκατομμύρια κατοίκους, με απώλειες περίπου 12.000 ατόμων τον χρόνο την περίοδο 2015-2021. Πρόκειται για μια μακρόχρονη καθοδική πορεία, η οποία μόνο προσωρινά ανακόπηκε τις πρώτες δύο δεκαετίες του 2000. Η φυσική αύξηση δεν αρκεί να καλύψει τη φυγή των νοικοκυριών, ενώ η καθαρή μετανάστευση είναι αρνητική σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες: μόνο οι 18-24 ετών καταφθάνουν σε μικρούς αριθμούς ως φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες, για να εγκαταλείψουν αργότερα το κέντρο αναζητώντας προσιτή κατοικία. Την ίδια στιγμή, διαμερίσματα της Ιλ-ντε-Φρανς –ιδίως η Seine-Saint-Denis– καταγράφουν σταθερή άνοδο πληθυσμού, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται για έλλειψη έλξης της περιοχής, αλλά για απουσία δυνατότητας παραμονής στο Παρίσι.

Ανοδος των τιμών στο Παρίσι

Η εξήγηση βρίσκεται στην εκρηκτική άνοδο των τιμών. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η αγορά κατοικίας στο Παρίσι ακολουθεί μία τροχιά πολύ πιο δυναμική από το σύνολο της Γαλλίας: η πραγματική αξία των ακινήτων έχει υπερβεί κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξάνονται βραδύτερα και τα ενοίκια επιταχύνονται σταθερά. Οι πρόσφατες διορθώσεις στις τιμές αποτελούν περισσότερο «ανάσες» παρά πραγματική αλλαγή πορείας. Η στέγη μετατρέπεται έτσι από βασικό κοινωνικό δικαίωμα σε χρηματοοικονομικό προϊόν, συνδεδεμένο με παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, τουρισμό, βραχυχρόνιες μισθώσεις και δεύτερες κατοικίες. Οι υψηλές τιμές δεν αποκλείουν απλώς τους φτωχούς· εκδιώκουν και τη μεσαία τάξη που παραδοσιακά συγκρατούσε τον ζωντανό κοινωνικό χαρακτήρα της πόλης.

Η αστική γεωγραφία αποτυπώνει αυτές τις πιέσεις. Σε έναν κεντρικό πυρήνα με περιορισμένη δυνατότητα νέας δόμησης –λόγω κόστους γης, κανονισμών ύψους και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς– η αγορά δεν προσαρμόζεται με αύξηση της προσφοράς αλλά με «φιλτράρισμα» της ζήτησης.

Όσο ενισχύεται η παρουσία υψηλών εισοδημάτων και διεθνούς κεφαλαίου στο κέντρο, τόσο οι ιδιοκτήτες στρέφονται σε πιο εύπορους ενοικιαστές, σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ή σε χρήσεις υψηλής απόδοσης.

Το αποτέλεσμα είναι μια γεωγραφία εκτόπισης: οι καλύτερες κατοικίες συγκεντρώνονται στα χέρια των πιο πλούσιων, ενώ οι υπόλοιποι ωθούνται σε απομακρυσμένες, συχνά μειονεκτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές.

Μέσα σε αυτή τη δυναμική, ο δήμος του Παρισιού επιχειρεί μια από τις πιο παρεμβατικές πολιτικές στέγης στην Ευρώπη. Η στρατηγική της Αν Ινταλγκό στοχεύει το 40% των κύριων κατοικιών να καλύπτεται μέχρι το 2035 από δημόσιες ή κοινωνικές μορφές στέγασης, με το 30% να αφορά πολύ χαμηλά εισοδήματα και το 10% τα μεσαία στρώματα.

Για να επιτευχθεί αυτό, ενεργοποιούνται εργαλεία όπως το δικαίωμα προτίμησης σε αγοραπωλησίες, στοχευμένες εξαγορές, ακόμη και απαλλοτριώσεις κτιρίων –ακόμη και γραφείων– τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετατροπή του παλιού πάρκινγκ στη rue Nollet σε 83 επιδοτούμενα διαμερίσματα, έργο που δεν θα ήταν βιώσιμο με καθαρά ιδιωτικά, εμπορικά κριτήρια.

Μόνο για λίγους

Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές διχάζουν. Οι υποστηρικτές τις θεωρούν αναγκαίες για να αποφευχθεί η «τουριστικοποίηση» και η μετατροπή του Παρισιού σε πόλη μόνο για πλούσιους και επισκέπτες. Οι επικριτές, αντίθετα, βλέπουν ένα πλαίσιο υπερβολικών επεμβάσεων που πλήττει την ιδιωτική προσφορά και κινδυνεύει να μειώσει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα. Η σύγκρουση αυτή μοιάζει με μάχη δύο διαφορετικών μοντέλων: ενός καθαρά χρηματοοικονομικού και ενός πιο παρεμβατικού, σχεδόν «κομμουνιστικού», όπως το χαρακτηρίζουν οι αντίπαλοι.

Το βέβαιο είναι ότι το Παρίσι βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Αν η στέγη συνεχίσει να λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός συσσώρευσης πλούτου, τότε η πόλη θα κινδυνεύσει να αδειάσει από αυτούς που της δίνουν ζωή. Το ερώτημα δεν είναι πια μόνο πόσο κοστίζει ένα σπίτι στο Παρίσι, αλλά ποιος έχει πραγματικά δικαίωμα στην πόλη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η CBF εισάγει fair play, πλαίσιο ελέγχου χρέους και ποινών από το 2028, δημιουργώντας νέο εποπτικό φορέα για τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες
Καιρός 30.11.25

Αίθριο το σκηνικό την Κυριακή, υποχωρεί η κακοκαιρία Adel – Πότε έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες

Από 14°C έως 20°C η θερμοκρασία την Κυριακή - Νεφώσεις και κατά τόπους βροχόπτωση μέχρι το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

