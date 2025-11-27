newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 18:42

Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Spotlight

Για δεκαετίες, το να έχει κανείς μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, ήταν συνώνυμο με την σταθερότητα. Σήμερα είναι μια καθημερινή μάχη.

Η πρόσβαση στη στέγαση έχει γίνει ένας λαβύρινθος εμποδίων για εκατομμύρια ανθρώπους: εκτοξευόμενα ενοίκια, εξώσεις, επενδυτικά funds που αγοράζουν ολόκληρες γειτονιές, τράπεζες που νίπτουν τας χείρας τους και κυβερνήσεις που νομοθετούν αργά και λάθος ή δεν νομοθετούν καθόλου.

Η στεγαστική κρίση δεν είναι απλώς ένα οικονομικό πρόβλημα. Το ζήτημα της στέγασης απειλεί την δημοκρατική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ακροδεξιά που τρέφεται από τον φόβο και την επισφάλεια παραμονεύει…

Ενώ τα μεγάλα κόμματα γυρίζουν την πλάτη στην εργατική τάξη, η ακροδεξιά ρητορική γεμίζει το κενό με απλά, συναισθηματικά και ψευδώς «επαναστατικά» μηνύματα.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς την σταματάς; Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει να κάνει με την στεγαστική… λύση.

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη και τα κεντροαριστερά κόμματα

Τα τελευταία 10 χρόνια, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 55%. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει το κόστος στέγασης και να γεμίσει τα καροτσάκια.

Σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Αθήνα, η Μαδρίτη, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Δουβλίνο και πολλές άλλες, το πρόβλημα είναι τεράστιο.

Τα κεντροαριστερά κόμματα μπορούν να οικοδομήσουν έναν ευρύ νέο συνασπισμό υποστήριξης εάν αντιμετωπίσουν την επιδεινούμενη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, δήλωσαν ερευνητές.

Η στεγαστική κρίση καταστρέφει ζωές σε όλη την Ευρώπη

Αντίθετα, η αγνόησή της κινδυνεύει να ωθήσει τους ολοένα και πιο απηυδισμένους ψηφοφόρους στην αγκαλιά της ακροδεξιάς.

Έρευνα του Δικτύου Έρευνας για την Προοδευτική Πολιτική (PPRNet) υποδηλώνει ότι οι δραματικές αυξήσεις στο κόστος των κατοικιών τα τελευταία χρόνια έχουν διαβρώσει την υποστήριξη προς τα κεντροαριστερά κόμματα -κάποτε πρωταθλητές της προσιτής στέγασης- και έχουν τροφοδοτήσει τη δυσαρέσκεια κατά του κατεστημένου.

«Η προσιτή τιμή της στέγασης έχει γίνει ένα κρίσιμο οικονομικό και πολιτικό ζήτημα», δήλωσε στον Guardian, ο καθηγητής Aidan Regan του University College Dublin.

«Με αξιόπιστες λύσεις, τα προοδευτικά κόμματα μπορούν να ανακτήσουν αυτόν τον χώρο και να προσελκύσουν ψηφοφόρους με το μέρος τους – αλλά αυτό θα απαιτήσει πραγματική πολιτική βούληση».

Τα κριτήρια των ψηφοφόρων

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πέρυσι διαπίστωσε ότι οι αυξανόμενες τιμές και το κόστος ζωής -εκ των οποίων το κόστος στέγασης είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη συνιστώσα- είχαν γίνει τα μεγαλύτερα ζητήματα που διαμορφώνουν τις επιλογές των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2024.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι μέσες τιμές κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά το ένα τέταρτο. Το κόστος στέγασης στις μεγάλες πόλεις της ΕΕ αυξήθηκε κατά περίπου 50% μόνο μεταξύ 2015 και 2023.

Οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις αυξήσεις των μισθών και αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομική δέσμευση που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 20% του εισοδήματος των νοικοκυριών σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά με τεράστιες διακυμάνσεις.

Στην Ιρλανδία και τη Δανία, για παράδειγμα, το κόστος είναι 80% πάνω από αυτόν τον μέσο όρο.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι, καθώς η μεταπολεμική άποψη για τη στέγαση «ως κοινωνικό δικαίωμα» έχει σταθερά δώσει τη θέση της σε ένα μοντέλο στο οποίο θεωρείται κυρίως «ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο», η στέγαση είναι επίσης – για τους ιδιοκτήτες – η μεγαλύτερη πηγή πλούτου.

Ακόμη και υπό κεντροαριστερές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές, οι μεταπολεμικές πολιτικές κοινωνικής στέγασης και ελέγχου ενοικίων έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από μεγάλης κλίμακας πωλήσεις δημόσιων κατοικιών, απελευθέρωση των στεγαστικών δανείων και φορολογικές πολιτικές που ευνοούν την ιδιοκτησία.

Η εξαφάνιση της κοινωνικής κατοικίας

Ο Martin Vinaes Larsen του Πανεπιστημίου Aarhus δήλωσε ότι τα στοιχεία από τη Δανία – τα οποία αντικατοπτρίζονται και αλλού – έδειξαν ότι η δραματική επιβράδυνση στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών από τη δεκαετία του 1980 δεν οφείλεται κυρίως στα δεξιά κόμματα, αλλά στους Σοσιαλδημοκράτες της χώρας.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο σοσιαλδημοκρατικός έλεγχος των τοπικών συμβουλίων απλώς δεν μεταφραζόταν πλέον σε περισσότερες κοινωνικές κατοικίες», δήλωσε ο Vinæs Larsen. «Η πολιτική προσπάθεια για επέκταση των κοινωνικών κατοικιών ουσιαστικά εξαφανίστηκε».

Αυτό, είπε, αντανακλούσε αλλαγές στο «ποιος ζει κυρίως σε κοινωνικές κατοικίες και ποιος ψηφίζει Σοσιαλδημοκράτες». Οι πρώτοι είναι όλο και πιο πιθανό να είναι λιγότερο εύποροι και να προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ οι δεύτεροι γίνονται πιο μορφωμένοι και εύποροι.

Αλλά, πρόσθεσε ο Vinaes Larsen, η κλίμακα της στεγαστικής κρίσης σήμερα σήμαινε ότι υπήρχε πλέον «ένα πραγματικό άνοιγμα για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα», επειδή πολλοί αριστεροί ψηφοφόροι, όπως οι δάσκαλοι και οι νοσηλευτές, «ουσιαστικά αποκλείονται από τις πόλεις».

Είπε ότι υπήρχαν εμπόδια, όπως το υψηλό κόστος νέων κατασκευών, ο νατιβισμός, οι αυστηρότεροι κανόνες επιλεξιμότητας που δυσκολεύουν να θεωρηθεί ότι η κοινωνική στέγαση εξυπηρετεί τις μεσαίες τάξεις και «η αφήγηση ότι η κοινωνική στέγαση ωφελεί κυρίως τις κοινότητες των μεταναστών».

Αλλά ανέφερε επίσης πιθανές λύσεις, όπως υψηλότερα ενοίκια κοινωνικών κατοικιών – εφόσον εξακολουθούν να είναι φθηνότερα από τα ιδιωτικά. «Οι άνθρωποι είναι απολύτως ενθουσιασμένοι με αυτό», δήλωσε ο Vinaes Larsen. «Η κοινωνική στέγαση μπορεί και πάλι να είναι ένα πιο καθολικό αγαθό – όχι απλώς ένα δίχτυ ασφαλείας».

Eπαναπροσδιορισμός της στέγασης

Ο Regan δήλωσε ότι παρόμοια δυναμική θα ενίσχυε τα κεντροαριστερά κόμματα που καταφέρνουν να επεκτείνουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ιδιοκτησία – το προτιμώμενο μοντέλο για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Σε ολόκληρη την ΕΕ, μόνο η Γερμανία έχει περισσότερες ενοικιαζόμενες κατοικίες από ό,τι ιδιοκατοίκηση.

Η ιδιοκτησία στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλότερο εισόδημα και των νέων, έχει μειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πρόσθεσε, και πραγματικά εκλογικά μερίσματα περιμένουν κόμματα που μπορούν να την καταστήσουν «προσιτή, προσβάσιμη και αποκομμένη από την κερδοσκοπία».

Για να επιτευχθεί αυτό, δήλωσε o Regan, τα κεντροαριστερά κόμματα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την ιδιοκτησία ως «μακροπρόθεσμη ασφάλεια για νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όχι ως μέσο κερδοσκοπικού πλουτισμού. Θα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να παραγκωνίζει τους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς τομείς ενοικίασης».

Όπως έχουν τα πράγματα, η ανισότητα «ενσωματώθηκε», είπε. «Οι ιδιοκτήτες σπιτιών προστατεύονται από τα κέρδη πλούτου. Οι ενοικιαστές έχουν κολλήσει με υψηλό κόστος στέγασης και μικρή προοπτική ιδιοκτησίας. Και οι νεότερες γενιές χωρίς γονική υποστήριξη είναι αποκλεισμένες».

Οι άνθρωποι θέλουν «κάπου να ζήσουν που είναι σταθερό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό», είπε. «Είναι αρκετά βασικά πράγματα. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη γενιά εκεί έξω που δεν τα έχει αυτά, που πληρώνει εξαιρετικά υψηλά ενοίκια και δεν έχει καμία ελπίδα να αγοράσει σύντομα».

Ο Regan παραδέχτηκε ότι τα εμπόδια – όπως η επανεξέταση των συστημάτων στεγαστικών δανείων, ώστε να επιτρέπουν την προσιτή ιδιοκτησία χωρίς να τροφοδοτούν την κερδοσκοπία – είναι σημαντικά. Αλλά πάνω απ’ όλα, «η αφήγηση πρέπει να αλλάξει», είπε.

«Ο επαναπροσδιορισμός της στέγασης ως βασικής δημόσιας υποδομής είναι το κλειδί. Η στέγαση είναι το σημείο όπου η αριστερά μπορεί να μετατρέψει τους πραγματικούς υλικούς αγώνες σε πολιτική εξουσία και να ανοικοδομήσει πραγματικά έναν νικηφόρο εκλογικό συνασπισμό».

Πώς η ακροδεξιά προσπαθεί να… συνδεθεί με την στέγαση

Αν δεν συμβεί αυτό, προειδοποίησαν οι ερευνητές του PPRNet, τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θα ωφεληθούν.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία από χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Αυστρία ότι οι άνθρωποι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα για τις πολιτικές τους για τη στέγαση», δήλωσε η Dorothee Bohle από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

«Ωστόσο, η στεγαστική κρίση τροφοδοτεί πολλά πράγματα [δηλαδή] την αυξανόμενη υποστήριξη προς αυτά τα κόμματα. Σε περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών παραμένουν στάσιμες ή μειώνονται, οι ψηφοφόροι στρέφονται προς τη λαϊκιστική δεξιά. Το ίδιο ισχύει και για τους ψηφοφόρους με χαμηλότερο εισόδημα σε περιοχές όπου τα τοπικά ενοίκια αυξάνονται».

Επιπλέον, είπε η Bohle, τα ακροδεξιά κόμματα «επαναπροσδιορίζουν ενεργά τη στέγαση, όχι ως κοινωνικό δικαίωμα αλλά ως ζήτημα εθνικής ταυτότητας, οικογενειακών αξιών, σταθερότητας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Στοχεύουν στις μεσαίες τάξεις και στους «φτωχούς που το αξίζουν».

Πρόσθεσε ότι η ανάλυσή της για τα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα στην Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Πολωνία αποκάλυψε μια κοινή ιδεολογία που θα μπορούσε να συνοψιστεί ως «η στέγαση ως κληρονομιά», συνδέοντας την ανισότητα στη στέγαση με τον εθνικισμό και τις «οικογενειακές αξίες».

Η Bohle ανέφερε ως παράδειγμα το κόμμα Fidesz στην Ουγγαρία. Έχει συνδέσει τη στέγαση με την φιλογενετική του ατζέντα, με μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις για ουγγρικές οικογένειες που υπόσχονται να αποκτήσουν παιδιά. «Πρόκειται για τη χρήση της στέγασης για την αξιοποίηση των υπαρχουσών ανισοτήτων – και τη δημιουργία νέων», είπε.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για να σταματήσει κάποιος την άνοδο της ακροδεξιάς πρέπει να… χτίσει σπίτια!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Στην Ιαπωνία 27.11.25

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Η ΑΕΚ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, υποστήριξε ότι δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά, ενώ ο Γκαγκάτσης ανέφερε η ομοσπονδία δεν θα απαντήσει στο εξώδικο

Βάιος Μπαλάφας
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία
Μπάσκετ 27.11.25

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία

LIVE: Ελλάδα – Ρουμανία. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ρουμανία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική
Βουλή 27.11.25

Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς – Η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Τι έχουμε στη χώρα μας; Με έναν τίτλο: Φτωχούς εργαζόμενους και πλούσια καρτέλ. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
Διπλή στρατηγική 27.11.25

Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Υπό την ΑΑΔΕ 27.11.25

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ

Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο