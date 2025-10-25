Οι 10 πόλεις με τους περισσότερους κροίσους

Σχεδόν το ένα πέμπτο των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο ζουν σε μόλις 10 πόλεις παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της πλατφόρμας πληροφοριών πλούτου Altrata.

Η πόλη με τους περισσότερους υπερ-πλούσιους ανθρώπους — όσοι έχουν καθαρή περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων — με μεγάλη διαφορά: η Νέα Υόρκη. Φιλοξενεί 21.380 τέτοιους κατοίκους, περισσότερους κατά 23% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία περιέχει δεδομένα έως τον Ιούνιο και δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση δεν διευκρίνισε εάν η αύξηση αυτή προέρχεται από υπερ-πλούσιους που μετακομίζουν στη Νέα Υόρκη, από εναπομείναντες κατοίκους που εντάσσονται στις τάξεις των υπερ-πλούσιων ή και από τα δύο.

Η Νέα Υόρκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς κόμβους στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά στην εργασία για πολλούς από τους υπερ-πλούσιους. Ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας είναι ο πιο δημοφιλής κλάδος για εργασία για εύπορους ανθρώπους όλων των γενεών, σύμφωνα με την έκθεση, σημειώνει το CNBC.

Το Χονγκ Κονγκ, η πόλη που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχει επίσης έναν αυξανόμενο πληθυσμό υπερ-πλούσιων: περίπου 17.215, αύξηση σχεδόν 23% τους πρώτους έξι μήνες του 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Όπως και η Νέα Υόρκη, έτσι και το Χονγκ Κονγκ διαθέτει μια ακμάζουσα χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Οι αποτιμήσεις των IPO στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν περίπου οκτώ φορές το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση του CNBC τον Ιούλιο με δεδομένα από την πλατφόρμα χρηματοπιστωτικών αγορών Dealogic.

Μόνο 3 εκτός ΗΠΑ

Πέρα από άλλους παγκόσμιους οικονομικούς κόμβους, όπως το Τόκιο και το Λονδίνο, η υπόλοιπη λίστα της Altrata περιλαμβάνει αποκλειστικά πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο: Οι ΗΠΑ φιλοξενούν υπερτριπλάσιο αριθμό υπερ-πλουσίων ανθρώπων από την αμέσως επόμενη χώρα, την Κίνα, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι υπερ-πλούσιοι κατέχουν ένα υπερμεγέθες ποσοστό πλούτου σε σύγκριση με ορισμένους από τους συνομηλίκους τους: Άτομα με καθαρή αξία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελούν το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού των εκατομμυριούχων, αλλά κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού συνδυασμένου πλούτου τους, σύμφωνα με την Altrata.

Επίσης ο πληθυσμός των υπερ-πλούσιων αυξάνεται, αναφέρει η έκθεση. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσής της, εκτιμάται ότι 510.810 άνθρωποι στον κόσμο είχαν καθαρή αξία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε σχεδόν 677.000 έως το 2030, σύμφωνα με την Altrata.

Ποιες είναι λοιπόν οι 10 κορυφαίες πόλεις της έκθεσης με τον υψηλότερο πληθυσμό εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων:

Νέα Υόρκη

Αριθμός εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων: 21.380

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 23,4%

Χονγκ Κονγκ

Αριθμός εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων: 17.215

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 11,5%

Λος Άντζελες

Αριθμός εξαιρετικά πλούσιων ανθρώπων: 11.680

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 24%

Σαν Φρανσίσκο

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 8.270

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 24,9%

Σικάγο

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 7.530

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 21,7%

Τόκιο

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 6.940

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 8,4%

Λονδίνο

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 6.660

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 9,7%

Ντάλας

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 6.530

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 23%

Ουάσινγκτον

Αριθμός υπερ-πλούσιων ατόμων: 6.460

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 23,6%

Χιούστον

Αριθμός υπερπλούσιων ανθρώπων: 5.900

Ποσοστιαία αύξηση από τους προηγούμενους 12 μήνες: 22,0%

Πηγή: ΟΤ