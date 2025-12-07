DO’S: Αν θέλεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, τότε πρέπει να οργανωθείς λίγο καλύτερα, σωστά; Αλλιώς μην περιμένεις! Τακτοποίησε τα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι- όπως εργασίες και δουλειές- και στην οικογένεια- όπως ήρεμες συζητήσεις. Πάρε όμως και τον χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να εστιάσεις στο να γίνουν σωστά όλα αυτά.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που θα ακούσεις, γιατί η αλήθεια είναι πως έχεις ήδη πολλά νεύρα. Πάντως οι φωνές και οι κατηγορίες δεν θα σε ωφελήσουν. Παράλληλα, μην το αφήσεις όλο αυτό να μπει εμπόδιο στις συνεννοήσεις και στις επικοινωνίες σου. Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα μπαίνουν σε τάξη πιο εύκολα.