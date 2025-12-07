magazin
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 07.12.2025]
07 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 07.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αν θέλεις να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, τότε πρέπει να οργανωθείς λίγο καλύτερα, σωστά; Αλλιώς μην περιμένεις! Τακτοποίησε τα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι- όπως εργασίες και δουλειές- και στην οικογένεια- όπως ήρεμες συζητήσεις. Πάρε όμως και τον χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να εστιάσεις στο να γίνουν σωστά όλα αυτά.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά που θα ακούσεις, γιατί η αλήθεια είναι πως έχεις ήδη πολλά νεύρα. Πάντως οι φωνές και οι κατηγορίες δεν θα σε ωφελήσουν. Παράλληλα, μην το αφήσεις όλο αυτό να μπει εμπόδιο στις συνεννοήσεις και στις επικοινωνίες σου. Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα μπαίνουν σε τάξη πιο εύκολα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να βρεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις όλα αυτά που θέλεις μέσα στις ομάδες στις οποίες είσαι μέλος. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και όσον αφορά τα οικονομικά σου, καθώς όλο και κάποια απορία έχεις. Από το να κάνεις κάποια βλακεία, λοιπόν, είναι προτιμότερο να ρωτήσεις για να μάθεις, σωστά;

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση και στον εκνευρισμό που νιώθεις να σε κάνουν να χάσεις την υπομονή σου ή να μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Μην χαωθείς ούτε από τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό σου, γιατί αυτές σήμερα έχουν την τάση να σε ωθούν στο να διογκώσεις καταστάσεις. Κάτι που καλό είναι να μην συμβεί, γιατί σε μπλοκάρει αναίτια.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πες αυτά που θες μεν, με άνεση δε. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις που λειτουργούν πιεστικά πια για σένα- όπως, ας πούμε, είναι τα ερωτικά. Κινήσου λίγο πιο οργανωμένα όσον αφορά τα οικονομικά σου. Ωστόσο σταμάτα να αγχώνεσαι τόσο για τις συζητήσεις που παίζουν εκεί, γιατί σήμερα πρόκειται να εξελιχθούν ομαλά. Άρα γιατί να σκας;

DON’TS: Μην αφήσεις τις διαφωνίες και τις εντάσεις που υπάρχουν να εξελιχθούν και να πάρουν διαστάσεις καβγά. Στο χέρι σου είναι! Μην αγχωθείς και μη γίνεις απότομος εξαιτίας απρόοπτων εξόδων που ενδέχεται να υπάρξουν. Ειδικά αν εμπλέκονται και τρίτοι σε αυτό. Από την άλλη, μη διστάσεις να βάλεις όρια σε ορισμένους- ξέρεις σε ποιους!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ασχολήσου με οτιδήποτε σε ενδιαφέρει. Δες με καλό μάτι τις προκλήσεις που υπάρχουν, καθώς έρχονται για να σου μάθουν πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τις αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Παρατήρησε μεν, οργάνωσε σωστά στο κεφάλι σου αυτά που βλέπεις δε. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και διοχέτευσε δημιουργικά την ενέργειά σου.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση ή και τον εκνευρισμό που σε διακατέχουν σήμερα. Μη διστάσεις όμως να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά, να μοιραστείς τις ιδέες ή και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Παράλληλα, μην αποπροσανατολιστείς από οτιδήποτε σου μοιάζει ξένο. Βασικά μην ασχοληθείς καν με αυτό στην προκειμένη φάση.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε χρόνο και επεξεργάσου από μακριά όσα σε απασχολούν και σε ταλαιπωρούν ψυχολογικά καιρό. Δες πως μπορείς να διεκδικήσεις πολλά από αυτά που θες, αλλά απόφυγε να εκνευριστείς με τον εαυτό σου που δεν το έκανες ή δεν το σκέφτηκες νωρίτερα. Κατάλαβε πως ακόμα μπορείς να κάνεις αλλαγές. Πρέπει απλά να ξεκινήσεις!

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με την αγοραπωλησία κάποιου ακινήτου, αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει εδώ και καιρό. Μη διστάσεις να βάλεις στο πρόγραμμα, όμως, πράγματα που ξέρεις ότι σε βοηθούν να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς λίγο. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να οργανώσεις και να καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου, σωστά;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Φρόντισε να παραμείνεις ψύχραιμος, ώστε να μπορέσεις να αξιοποιήσεις υπέρ σου τη δημιουργική δυναμική της σημερινής ημέρας. Κάνε ξεκάθαρες σκέψεις, ώστε να είσαι σε θέση να τις επικοινωνείς με στοχευμένο και κατανοητό τρόπο. Έτσι και θα περάσεις το μήνυμα που θέλεις, αλλά και θα σταθείς μόνο στην ουσία των πραγμάτων, έτσι;

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα έντονα συναισθήματά σου, γιατί η μέρα έχει από μόνη της αρκετή ένταση για σένα. Δεν θες έξτρα, φαντάζομαι! Μην ξεσπάς τα νεύρα σου όπου να’ ναι. Αντιθέτως μπορείς να διοχετεύσεις αυτή την ένταση σε κάτι δημιουργικό. Μη λειτουργείς παρορμητικά ή σπασμωδικά. Μην παρασυρθείς και μη γίνεις υπερβολικός.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά, έτσι ώστε να μπορέσεις να ενισχύσεις την εικόνα σου εκεί. Τακτοποίησε μόνος σου τα θέματα που σε απασχολούν. Μείνε όμως ψύχραιμος, αν δεις ότι κάποιες συζητήσεις πάνε να εξελιχθούν σε καυγά. Μοιράσου με τους άλλους τόσο τις σκέψεις που σε απασχολούν, όσο και τα συναισθήματα που σε βαραίνουν.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανένα να συνεχίζει να σου ασκεί οποιασδήποτε μορφής πίεση. Ωστόσο μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι στα άτομα αυτά. Μην αφήνεις τις δουλειές που μπορείς να τακτοποιήσεις σήμερα ανοιχτές για αύριο. Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου, γιατί σήμερα σε περιμένουν κάποια θετικά νέα εκεί.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις, ώστε να διαφυλάξεις την ηρεμία σου και να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε ό,τι κι αν έρθει. Άλλαξε όμως τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες καταστάσεις, αν βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε βοηθάει καθόλου. Γενικώς εντόπισε τα αδύναμα σημεία σου και προσπάθησε να τα μετατρέψεις σε τρωτά σημεία.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από αυτά τα περίεργα που θα ακούσεις σήμερα, γιατί δεν θα είναι και λίγα, έτσι; Παράλληλα, δεν πρέπει να εκνευριστείς ούτε από τις εριστικές και τις απότομες απαντήσεις που θα σου δώσουν ορισμένοι. Μην τους απαντήσεις με το ίδιο νόμισμα. Μην επιμένεις στα δικά σου και μη γίνεσαι εντελώς απόλυτος κι αμετακίνητος.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μάζεψε τα νεύρα σου, γιατί έχουν ξεφύγει, δε νομίζεις; Διεκπεραίωσε τα πράγματα που έχεις να βγάλεις σήμερα και μην τα αφήνεις για αύριο. Προσπάθησε να κινηθείς αποτελεσματικά, αποφεύγοντας να γίνεις υπερβολικός, νομίζοντας πως έτσι θα κερδίσεις τις εντυπώσεις. Το αντίθετο θα έλεγα! Πάρε τον χρόνο σου, αν το χρειάζεσαι.

DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος σου να σε κάνει έντονο ή απότομο στον τρόπο έκφρασής σου. Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί έτσι δεν μπορείς να κινείσαι και στοχευμένα, σωστά; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην απαντάς σε όσους σε κάνουν να νιώθεις πως σε προκαλούν με τον τρόπο τους. Μην χάνεις την προσοχή σου από τα σημαντικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Τακτοποίησε τις εκκρεμότητές σου. Φέρε σε μια ισορροπία τις συνεργασίες σου. Σταμάτα να θεωρείς πως τόσο εσύ, όσο και οι άλλοι, κινείστε με λάθος ρυθμούς, γιατί αυτό θα φέρει εντάσεις. Κρίμα δεν είναι εντελώς από το πουθενά; Εξέφρασε τις αντιρρήσεις σου μεν, με ψυχραιμία δε. Δώσε εναλλακτικές λύσεις για να το βρείτε κάπου στη μέση.

DON’TS: Μην ξεκινήσεις να κάνεις τίποτα, αν δεν το έχεις οργανώσει πρώτα μέσα στο κεφάλι σου. Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, αν είσαι σε φάση συζητήσεων για κάτι καινούργιο, έτσι; Ωστόσο μη διστάσεις να διεκδικήσεις και κάτι καλύτερο για σένα! Μην αναλωθείς σε ανούσια παρασκηνιακά σκηνικά. Τζάμπα κόπος άλλωστε!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ενδιαφέρουσα μέρα μεν, με πολλές διακυμάνσεις δε. Εστίασε σε αυτά που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Οργάνωσε προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις σου. Διεκπεραίωσε τις δουλειές σου, για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Στα επαγγελματικά, μπορεί να προκύψει και κάποια αύξηση- ή έστω μια συζήτηση. Απόφυγε τις προκλητικές συμπεριφορές.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και μην εκνευρίζεσαι για τις δουλειές που σου έχουν ανατεθεί. Θυμήσου πως πάνε όσο γρήγορα τις πας εσύ, έτσι; Μην τσακωθείς με τους συναδέλφους σου και μην έρθεις σε ρήξη με τους ανώτερους, επειδή νομίζεις πως σε επιπλήτουν. Μπορεί να θέλουν απλά να δώσουν οδηγίες, σωστά; Μην είσαι υπερβολικός.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρόσεχε τι στάση κρατάς, γιατί η παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να σε εκθέσει ανεπανόρθωτα. Ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου. Στα ερωτικά, δείξε με θάρρος και ξεκάθαρα το ενδιαφέρον σου εκεί που θέλεις. Ταυτόχρονα, υπάρχει λογική σε αυτά που θέλεις. Πρέπει απλά να βρεις τον σωστό τρόπο και το σωστό timing να τα διεκδικήσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευρίζεσαι τόσο εύκολα και με το παραμικρό. Οπότε μη διστάσεις να τσεκάρεις κάποια πράγματα λίγο πιο αποστασιοποιημένα, ώστε να μην θολώσει η λογική και η κρίση σου από τα έντονα συναισθήματά σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί πολλά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν και να επικρατήσει ένταση.

