DO’S: Σήμερα μπορείς πολύ εύκολα να κατανοήσεις τα συναισθήματα που τόσο καιρό σε μπέρδευαν κι άρα σε ζόριζαν. Επομένως σου λέω να το εκμεταλλευτείς αυτό. Να ξέρεις επίσης πως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες καταστάσεις, θα καθορίσει και το πόσο εύκολα θα τους βρεις λύσεις, έτσι; Διευθέτησε τις οικονομικές υποχρεώσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς με θάρρος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, καθώς και η βοήθεια της οικογένειάς σου εκεί πρόκειται να είναι καταλυτική. Μην ασχοληθείς με παρασκηνιακές κουβέντες, γιατί τα μισά από αυτά που θα ακούσεις εκεί θα είναι άκρως διαστρεβλωμένα. Μην επιτρέπεις σε κανέναν χειριστικό να σε επηρεάσει ύπουλα.