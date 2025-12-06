magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.12.2025]
06 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 06.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα μπορείς πολύ εύκολα να κατανοήσεις τα συναισθήματα που τόσο καιρό σε μπέρδευαν κι άρα σε ζόριζαν. Επομένως σου λέω να το εκμεταλλευτείς αυτό. Να ξέρεις επίσης πως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες καταστάσεις, θα καθορίσει και το πόσο εύκολα θα τους βρεις λύσεις, έτσι; Διευθέτησε τις οικονομικές υποχρεώσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς με θάρρος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, καθώς και η βοήθεια της οικογένειάς σου εκεί πρόκειται να είναι καταλυτική. Μην ασχοληθείς με παρασκηνιακές κουβέντες, γιατί τα μισά από αυτά που θα ακούσεις εκεί θα είναι άκρως διαστρεβλωμένα. Μην επιτρέπεις σε κανέναν χειριστικό να σε επηρεάσει ύπουλα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν η ένταση του προηγούμενου διαστήματος είχε προκαλέσει περίεργο κλίμα ή χάσμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων ή της σχέσης σου, τότε σήμερα μπορείς να κάνεις κινήσεις ώστε να το γεφυρώσεις. Σε αυτό πάντως θα βοηθήσει πολύ το να γίνεις πιο ζεστός και τρυφερός, σωστά; Μάθε από τα λάθη σου και κινήσου λίγο πιο άμεσα.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα έντονα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια. Ωστόσο μην τα αφήσεις και αδούλευτα. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί τα φαινόμενα απατούν. Μην επιμένεις σε οτιδήποτε δεν λειτουργεί, γιατί χάνεις την συγκέντρωσή σου από τα σημαντικά. Παράλληλα, μην κωλώσεις να συμβιβαστείς και λίγο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά, καθώς σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες να ενισχύσεις άνετα αυτό το κομμάτι- ίσως μέσα από τη δουλειά που έχεις ήδη. Ωστόσο δεν αποκλείεται να προκύψει και κάποιο εξτραδάκι, έτσι; Κάνε συζητήσεις για να εντοπίσεις τα λάθη σου. Έπειτα φρόντισε να τα διορθώσεις. Άλλωστε κάλλιο αργά παρά ποτέ, δε λένε;

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις ή στις συζητήσεις που κάνεις για συμφωνίες που θες να κλείσεις τώρα στα κοντά. Μην πιστεύεις αυτά που σου πλασάρουν ορισμένοι δήθεν σαν σωστές πληροφορίες, γιατί θα την πατήσεις. Μην επιμένεις σε αυτά που λες και μην αρνείσαι να δώσεις τον λόγο σε κανέναν άλλον, σωστά;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε σε οτιδήποτε νιώθεις πως σε πλήγωσε, ώστε να μπορέσεις να το θεραπεύσεις. Με λίγα λόγια, κάνε το healing journey σου σε μια μέρα! Αντιμετώπισε αυτά που σε απασχολούν με αισιοδοξία. Στα επαγγελματικά, είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Κάντο λοιπόν! Απόφυγε τόσο να πιέσεις τους άλλους, όσο και να πιεστείς από εκείνους.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις αποφάσεις που παίρνεις. Μην επηρεαστείς από τις απόψεις των άλλων, γιατί δεν ξέρεις αν έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Θα σου πω εγώ, δεν τις έχουν! Μην κάνεις πίσω, αν διαισθάνεσαι ότι κάτι δεν καλά. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το άγχος σου να σε εμποδίσει από το να κινηθείς ακριβώς όπως εσύ θέλεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Είσαι που είσαι πιο χαλαρός σήμερα, πάρε και τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα τα όσα παρατηρείς. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου. Κατάλαβε που έχεις κάνει λάθος και προσπάθησε να το διορθώσεις- έστω και τώρα. Ταυτόχρονα, κράτησε ουδέτερη στάση, αν τυχόν και βρεθείς ενώπιον κάποιου καβγά.

DON’TS: Μην κολλάς στα (ψεύτο)εμπόδια της σημερινής μέρας. Μην κινηθείς παρορμητικά, αλλά μη γίνεις ούτε και drama queen, έτσι; Μην πεις «ναι» σε οικονομικές συμφωνίες, αν δεν είσαι σίγουρος για τους όρους αυτών. Όλο και κάποιος θα προσπαθήσει να σε πιάσει κορόιδο, οπότε μην τον αφήσεις. Μην πιστεύεις όσα ακούς ξώφαλτσα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βρες τρόπους να προχωρήσεις μπροστά με τα πλάνα σου. Βρες όμως και διεξόδους- κυρίως μέσω συζητήσεων- για να διορθώσεις τα προβλήματά σου. Πάντως λύσεις υπάρχουν και μάλιστα εκεί που δεν το περιμένεις! Επικεντρώσου στα λάθη σου, ώστε να μπορέσεις να τα λύσεις κι αυτά. Μιας και που πήρες φορά, κάνε σκούπα, που λέμε!

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί αυτή είναι που σε κρατάει ανοιχτό σε εναλλακτικές. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν ξεχωρίζεις αυτούς που είναι βράχοι και μπορείς να στηριχτείς πάνω τους κι αυτούς που απλά όχι! Μην αφήσεις την κρίση σου να θολώσει. Μην κολλάς στον τρόπο που θες εσύ να γίνουν τα πράγματα. Κι αν δεν πάνε όπως θες;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε σε αυτά που πραγματικά μετράνε για σένα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε κινήσεις, αποφάσεις ή και διαπραγματεύσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς όλα αυτά που τρέχουν τώρα όχι μόνο με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Έτσι μόνο θα σε πάρουν οι άλλοι στα σοβαρά.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι σε ερωτικά και οικονομικά, γιατί νέες εξελίξεις φέρνουν νέα δεδομένα τα οποία λειτουργούν υπέρ σου. Βέβαια πρέπει να κάνεις κάποιες συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους, αλλιώς άστο! Μη διστάσεις να ξεκουραστείς. Μην πιέζεσαι σωματικά. Μην πιστεύεις τα πάντα, γιατί μπορεί και να μην είναι έτσι όπως εσύ νομίζεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου και διαχειρίσου τις απαιτητικές καταστάσεις άνετα και ψύχραιμα. Έτσι λοιπόν σου προτείνω να εστιάσεις μόνο στα θετικά. Όπου βλέπεις εντάσεις, προτίμησε να κρατάς ουδέτερη στάση- έστω μέχρι να δεις πως θα πάει η φάση. Αν ψάχνεσαι σχετικά με την εκπαίδευση, τότε σήμερα μπορείς να το δρομολογήσεις.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μη βγάλεις συμπεράσματα στο πόδι. Μην επηρεαστείς από όσα θα ακούσεις, γιατί ορισμένοι θέλουν να σε αποπροσανατολίσουν. Μη λειτουργήσεις αντιδραστικά, απλά και μόνο επειδή κάποια έντονα συναισθήματά σου βγαίνουν στην επιφάνεια. Γενικώς, δηλαδή, δεν πρέπει να γίνεις υπερβολικός.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επικεντρώσου σε αυτά που είναι σημαντικά. Άκου το ένστικτό σου, γιατί αυτό ξέρει να σε καθοδηγεί στα παρασκηνιακά μονοπάτια που μπλέκεις. Διαχειρίσου τις καταστάσεις που σε πιέζουν και σε αγχώνουν για να πάρεις μια ανάσα. Βρες τις διευκολύνσεις που υπάρχουν για να χαλαρώσεις στα οικονομικά. Θέλουν την προσοχή τους, έτσι;

DON’TS: Μην ανοίγεσαι υπερβολικά όσον αφορά τα έξοδα. Ωστόσο μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε εκμεταλλευτεί ούτε οικονομικά ούτε όμως και συναισθηματικά- ακόμα κι αν πρόκειται για δικά σου άτομα. Μην είσαι απόλυτος ή και περίεργος απέναντι σε όσους νιώθεις πως κάτι σου κρύβουν. Δεν έχεις και την πιο καθαρή κρίση, άρα it’s on you!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προώθησε τις συζητήσεις που θες, ώστε και να δημιουργήσεις ένα καλύτερο κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αλλά και να βοηθήσεις τις συνεργασίες σου να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Άλλωστε υπάρχει το καλό το mood, μένει λοιπόν με το αξιοποιήσεις. Πέρνα στην ενεργό δράση, προκειμένου να δεις τα αποτελέσματα που θες άμεσα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις απόσταση από τις περίεργες καταστάσεις για να νιώσεις λίγο καλύτερα. Τι τα θες; Μην επηρεαστείς από την άποψη των απέναντι, ακόμα κι αν πρόκειται για δικά σου άτομα. Βασικά μην αφήσεις κανέναν να παίξει με το μυαλό σου, γιατί δεν θέλεις να ξυπνήσουν ξανά κάποιες φοβίες ή και ανασφάλειές σου, σωστά;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Βάλε τα επαγγελματικά σου θέματα σε μια σωστή σειρά. Μάλιστα σε αυτό μπορούν να σε βοηθήσουν κάποιοι πιο έμπειροι. Έτσι θα μάθεις πως να διαχειρίζεσαι μόνος σου αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Ενίσχυσε την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω με το να δώσεις κάτι παραπάνω. Ωστόσο προσοχή απαιτούν και τα οικονομικά σου, έτσι;

DON’TS: Μην ανοιχτείς, γιατί η μέρα δεν ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Καλά σήμερα βρήκες; Μην στηριχτείς πάνω στα λόγια ή στις προτάσεις που ακούς, γιατί δεν είναι αυτό που φαίνονται- εγώ απλά λέω! Μην εναντιωθείς σε αυτούς που το βλέπουν νωρίτερα από εσένα και προσπαθούν να σε προειδοποιήσουν. Μη γίνεσαι επίμονος και πεισματάρης.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Δώσε χώρο στο φλερτ, αφού έχεις μια καλύτερη διάθεση. Ανοίξου με το να μοιραστείς τα συναισθήματά σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις και βρες τα κοινά που έχεις με τους άλλους, καθώς αυτά είναι που μπορεί να σας φέρουν ακόμα πιο κοντά. Ασχολήσου με οτιδήποτε σε ενδιαφέρει για να διευρύνεις λίγο τους πνευματικούς σου ορίζοντες.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και μην εμπιστεύεσαι όποιον να’ ναι. Μην αγνοείς τα red flags που βλέπεις γύρω σου λόγω αισιοδοξίας. Γενικώς μην είσαι τόσο σίγουρος, γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Μην κάνεις πως δε βλέπεις ότι ορισμένοι παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Αν είσαι εσύ που το κάνεις, τότε μην το κάνεις. Τόσο απλό!

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
