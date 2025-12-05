newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
05.12.2025 | 18:39
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Γερμανία: Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς – Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 19:04

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ

H κυβέρνηση συνασπισμού του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς πέρασε από τη Μπούντεσταγκ, τη Βουλή στη Γερμανία, ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, που έθεσε σε δοκιμασία το κυβερνητικό σχήμα και θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευσή του.

Οι συντηρητικοί του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία των 316 εδρών από τις 630, αλλά χωρίς να φτάσουν τις 328 που κατέχουν στην Κάτω Βουλή.

Μια ομάδα περίπου 18 νεότερων βουλευτών από το κόμμα CDU του καγκελαρίου είχε απειλήσει να ψηφίσει κατά των μέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο την σχετικά μικρή πλειοψηφία των 12 εδρών της συμμαχικής κυβέρνησης. Μια ανάλυση που δείχνει πώς ψήφισε κάθε βουλευτής θα δημοσιευθεί σύντομα.

Αν και η επιτυχής ψήφιση του νομοσχεδίου θα θεωρηθεί νίκη, η διαμάχη για τις συντάξεις έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με την εξουσία του Μερτς και τον έλεγχο που ασκεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι -μάλλον, ένα πρόκριμα- καθώς πρέπει να ληφθούν πολλές δύσκολες αποφάσεις για θέματα όπως οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και η βαθύτερη αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τον έλεγχο των αυξανόμενων δαπανών.

Ο κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γερμανία

Η συντηρητική εξέγερση ενάντια σε ένα θέμα-ορόσημο για το SPD απειλούσε να περιορίσει μόνιμα την ικανότητα της κυβέρνησης να ψηφίζει νόμους, προκαλώντας ενδεχομένως τη διάλυση της κυβερνητικής συμμαχίας σε μια περίοδο που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Εν μέσω αντιδράσεων για τις αντικρουόμενες πολιτικές σε βασικά ζητήματα, ο Μερτς και οι εταίροι του στο SPD αγωνίζονται να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι μπορούν να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά τους για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την αποκατάσταση της ερειπωμένης υποδομής.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση στις αρχές Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα ειδικά ταμεία , χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο χρέος για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υποδομές, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν καρπούς, σχολιάζει το Bloomberg.

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05.12.25

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήταν βάρβαρα βασανιστήρια» – Φρικιαστικές μαρτυρίες επιζώντων από τις «θεραπείες» μεταστροφής
LGBTQI+ 05.12.25

«Ήταν βάρβαρα βασανιστήρια» – Φρικιαστικές μαρτυρίες επιζώντων από τις «θεραπείες» μεταστροφής

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι, πολλοί έφηβοι, υπέστησαν βασανιστικά ηλεκτροσόκ σε νοσοκομεία του NHS μεταξύ 1965 και 1973 από τις «θεραπείες» μεταστροφής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τα ΜΑΤ να τους πνίγουν στα χημικά, και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ που κινείται με την όπισθεν εναντίον αστυνομικών. Το δόγμα «νόμος και τάξη» ενεργοποιεί το Μαξίμου

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League

Το βίντεο της τηλεκριτικής της ΚΕΔ, τα σεμινάρια αλλά και τα άλλα επτά βήματα για να γίνουν καλύτεροι οι διαιτητές της Super League. Τι είναι η πλατφόρμα πλατφόρμα RefHouse και η αυτοαξιολόγηση

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου
Ελλάδα 05.12.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί αύριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Σύνταξη
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Τρεις Κυριακές 05.12.25

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις
Ελλάδα 05.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις

Σύγχρονοι δουλέμποροι κρατούσαν φυλακισμένους ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πουλάνε λαθραία καπνικά προϊόντα σε ψιλικατζίδικα της Αττικής.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών

Οι ρέφερι της Super League είναι χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα και πρόκειται για υπόθεση που πονοκεφαλιάζει την ΚΕΔ. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
