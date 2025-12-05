H κυβέρνηση συνασπισμού του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς πέρασε από τη Μπούντεσταγκ, τη Βουλή στη Γερμανία, ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, που έθεσε σε δοκιμασία το κυβερνητικό σχήμα και θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευσή του.

Οι συντηρητικοί του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία των 316 εδρών από τις 630, αλλά χωρίς να φτάσουν τις 328 που κατέχουν στην Κάτω Βουλή.

Μια ομάδα περίπου 18 νεότερων βουλευτών από το κόμμα CDU του καγκελαρίου είχε απειλήσει να ψηφίσει κατά των μέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο την σχετικά μικρή πλειοψηφία των 12 εδρών της συμμαχικής κυβέρνησης. Μια ανάλυση που δείχνει πώς ψήφισε κάθε βουλευτής θα δημοσιευθεί σύντομα.

Αν και η επιτυχής ψήφιση του νομοσχεδίου θα θεωρηθεί νίκη, η διαμάχη για τις συντάξεις έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με την εξουσία του Μερτς και τον έλεγχο που ασκεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι -μάλλον, ένα πρόκριμα- καθώς πρέπει να ληφθούν πολλές δύσκολες αποφάσεις για θέματα όπως οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και η βαθύτερη αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τον έλεγχο των αυξανόμενων δαπανών.

Ο κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γερμανία

Η συντηρητική εξέγερση ενάντια σε ένα θέμα-ορόσημο για το SPD απειλούσε να περιορίσει μόνιμα την ικανότητα της κυβέρνησης να ψηφίζει νόμους, προκαλώντας ενδεχομένως τη διάλυση της κυβερνητικής συμμαχίας σε μια περίοδο που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Εν μέσω αντιδράσεων για τις αντικρουόμενες πολιτικές σε βασικά ζητήματα, ο Μερτς και οι εταίροι του στο SPD αγωνίζονται να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι μπορούν να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά τους για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την αποκατάσταση της ερειπωμένης υποδομής.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση στις αρχές Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα ειδικά ταμεία , χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο χρέος για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υποδομές, αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν καρπούς, σχολιάζει το Bloomberg.

Πηγή: ot.gr