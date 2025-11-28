Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024
Την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα επέκρινε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
Ο Φρ. Μερτς υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024, λίγο διάστημα μετά την ανάληψη από την Ουγγαρία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Η επίσκεψη εκείνη την περίοδο δεν ήταν μόνο ανεπιτυχής» δήλωσε ο Φρ. Μερτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Σλοβένο πρόεδρο Ρόμπερτ Γκόλομπ στο Βερολίνο. Πρόσθεσε πως «μερικές μέρες μετά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκαν οι πιο σκληρές επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον αστικών υποδομών στην Ουκρανία».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «ελπίζω ότι αυτού του είδους αντίδραση από τη Ρωσία δεν θα υπάρξει αυτή τη φορά. Αλλά ο ίδιος πηγαίνει χωρίς την εντολή της ΕΕ και πηγαίνει χωρίς να συνεννοηθεί μαζί μας».
«Ο Όρμπαν ενεργούσε πρωτίστως για το δικό του συμφέρον»
Ο Ρ. Γκόλομπ είπε ότι δεν θα μιλήσει διπλωματικά. Όπως είπε, «φοβάμαι ότι ο Βίκτορ Όρμπαν δεν παίζει για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης εδώ και καιρό»
«Δεν περιμένουμε κανένα όφελος, κανένα πλεονέκτημα από αυτή την επίσκεψη», συμπλήρωσε ο Ρ. Γκόλομπ, σημειώνοντας ότι ο Β. Όρμπαν ενεργούσε πρωτίστως για το δικό του συμφέρον.
Ο Ούγγρος ηγέτης πρόκειται να έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε πριν αναχωρήσει από τη Βουδαπέστη για τη Μόσχα.
Ο Βλ. Πούτιν και ο Β. Όρμπαν έχουν επανειλημμένα πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες, μεταξύ άλλων από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας συνεχώς επικρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
