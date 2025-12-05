Βουρδέρης: «Αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup και να κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας με 3-1. Ο Αντώνης Βουρδέρης μίλησε μετά το ματς, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει πως αυτή η ομάδα αμφισβητήθηκε, ενώ επισήμανε ότι οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν όλα τα τρόπαια.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Βουρδέρης:

«Για μένα δε θα αναφερθώ καθόλου. Είμαι στην ομάδα πάνω από 20 χρόνια, προσφέρω όπως μπορώ στην ομάδα και σίγουρα, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, αλλά τα εύσημα πάνε στους αθλητές. Αντιλαμβάνομαι την κριτική, την αυστηρή κριτική αλλά όχι την απαξίωση. Γιατί αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει. Αυτό το τουρνουά ήταν μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε ο Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα που διεκδικεί όλους τους τίτλους».

Στη συνέχεια στάθηκε και στην ιδιαίτερη δυσκολία του τελικού, λόγω της διακοπής στο παιχνίδι: «Ήταν επώδυνο το παιχνίδι, ειδικά με την διακοπή, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι αθλητές μου άντεξαν. Παρά τους τραυματισμούς, παρά την κούραση που αντιμετωπίσαμε, θεωρώ ότι η ομάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια στο ιατρικό σταφ που έπεσαν πάνω στους αθλητές μου, γιατί ειλικρινά μιλάω ότι το φοβόμουν αυτό το τουρνουά. Και για αυτό αξίζουν και σε εκείνους τα εύσημα».