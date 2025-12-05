Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Φιλόθεο.

Στη συνάντηση, που σύμφωνα με ανάρτηση της Μητρόπολης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, την κ. Γκίλφοϊλ συνόδευσε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ (Jerry Ismail).

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ευχήθηκε στην κ. Γκίλφοϊλ καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα, συζήτησε μαζί της θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παρουσίασε δράσεις της μητρόπολης, ενώ πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Στην επίσημη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πρωτοσύγκελλος, π. Ιάκωβος Αθανασίου, ο γενικός αρχιερατικός Επίτροπος, π. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης, ο γενικός γραμματέας, π. Νικόλαος Χαμαμτζόγλου, και ο υπεύθυνος του ιδιαιτέρου γραφείου, Κωνσταντίνος Κωνσταντινάκης.

Επίσκεψη και στον Άγιο Δημήτριο

Ακολούθως, η πρέσβης, τα μέλη της συνοδείας της και ο επίσκοπος μετέβησαν στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχθηκε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, π. Δαμασκηνός Πέτικας, με τους συνεφημερίους του, π. Γεώργιο Θεοδωρή και π. Νικόλαο Χαμαμτζόγλου.

Την ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Αγίου ανέλαβε η ξεναγός Ιωάννα Τρικούκη, η οποία ενημέρωσε την πρέσβη των ΗΠΑ και τους συνοδούς της σχετικά με την ιστορία του Ιερού Ναού και τα ιερά σεβάσματα που φυλάσσονται εντός του.

Πριν από την αναχώρηση της κ. Γκιλφόιλ από τον Ιερό Ναό του Πολιούχου ο ποιμενάρχης της προσέφερε την ιερά εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.