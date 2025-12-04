Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία φορώντας την ειδική στολή
Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 συμμετείχε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε να μεταφέρεται από την Ακρόπολη προς το Καλλιμάρμαρο στις 07:45 το πρωί της Πέμπτης.
Υπενθυμίζεται ότι τον βωμό είχε ανάψει ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, Στέφανος Ντούσκος την Τετάρτη.
Εκτός από την πρέσβη των ΗΠΑ, στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν κι άλλες γνωστές προσωπικότητες.
Η κ. Γκίλφοϊλ παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Αυτός που της παρέδωσε τη Φλόγα ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φορώντας την ειδική στολή, σκούφο και γάντια, παρέδωσε με τη σειρά της τη Φλόγα στον Τζος Χακ, το Νο2 της αμερικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα.
Ο ίδιος, με τη σειρά του, παρέδωσε τη Φλόγα στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump.
Δείτε βίντεο από τη λαμπαδηδρομία:
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026, γνωστοί και ως 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ή και ως Milano Cortina 2026 θα διοργανωθούν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026.
Τοποθεσία των Αγώνων είναι η περιοχή του Μιλάνου και της Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία.
Στην Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο είχαν διεξαχθεί οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.
