DO’S: Σκέψου καλά τα σκηνικά που έχουν συμβεί, γιατί όσο περισσότερο τα αναλύεις τόσο άκρη θα βγάζεις. Θα δεις, λοιπόν, πως πολλά που νόμιζες ότι είναι κουλά, τελικά εξηγούνται. Συνέδεσε τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορεί και να μην είναι τόσο μικρές εντέλει. Η Πανσέληνος πάντως σου ρίχνει φως στην επικοινωνία. Εκμεταλλεύσου το.

DON’TS: Επειδή οι συζητήσεις είναι έντονες, μην επιμένεις να ζητάς εξηγήσεις, γιατί ποιος είσαι στην τελική; Μην εκνευριστείς με τις απαντήσεις που λαμβάνεις και δεν σε καλύπτουν, καθώς αυτό είναι πρόβλημά σου! Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να σε κάνουν άπιστο Θωμά σχετικά τα έμπιστα άτομα γύρω σου. Μην πεις πράγματα που δεν εννοείς.