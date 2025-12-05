magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σκέψου καλά τα σκηνικά που έχουν συμβεί, γιατί όσο περισσότερο τα αναλύεις τόσο άκρη θα βγάζεις. Θα δεις, λοιπόν, πως πολλά που νόμιζες ότι είναι κουλά, τελικά εξηγούνται. Συνέδεσε τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορεί και να μην είναι τόσο μικρές εντέλει. Η Πανσέληνος πάντως σου ρίχνει φως στην επικοινωνία. Εκμεταλλεύσου το.

DON’TS: Επειδή οι συζητήσεις είναι έντονες, μην επιμένεις να ζητάς εξηγήσεις, γιατί ποιος είσαι στην τελική; Μην εκνευριστείς με τις απαντήσεις που λαμβάνεις και δεν σε καλύπτουν, καθώς αυτό είναι πρόβλημά σου! Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να σε κάνουν άπιστο Θωμά σχετικά τα έμπιστα άτομα γύρω σου. Μην πεις πράγματα που δεν εννοείς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γενικά γίνε πιο συγκεκριμένος. Ειδικά προς τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων σου. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι κάποιο άνοιγμα, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Στα ερωτικά, συζήτησε αυτά που θέλεις. Χαλαρά όμως έτσι; Δεν είναι όλα πίεση! Πάντως μπορείς να πεις αυτά που θέλεις, προκειμένου να τα επιλύσεις, έτσι;

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση που προκαλεί η Πανσέληνος και αφορά τα οικονομικά ή τα θέματα ασφαλείας σου. Μην πέφτεις από τα σύννεφα με τα έξοδά σου, καθώς το ξέρεις πως τελευταία έχεις ξεφύγει ως προς αυτό. Μη γίνεις νευρικός και απότομος εξαιτίας του άγχους που σου δημιουργείται από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η Πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια οτιδήποτε σχετίζεται με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή με αυτά που σε αφορούν και τα αμέλησες. Ή απλά δεν τα πήρες χαμπάρι, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα για την οποία δεν είσαι έτοιμος. Δώσε την προσοχή σου εκεί πρέπει. Κάνε αυτά που θες, αλλά κόψε κίνηση σχετικά με το ποιοι σε στηρίζουν.

DON’TS: Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου εξαιτίας του περίεργου κλίματος που επικρατεί. Μην αφήσεις κανέναν να σε προκαλέσει, γιατί τα νεύρα σου είναι κρόσια και οι απαντήσεις που θα δώσεις δεν θα έχουν προηγούμενο. Παράλληλα, μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια σε ορισμένους- ακόμα κι αν είναι κάτι που σιχαίνεσαι σα διαδικασία.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άσε την Πανσέληνο να ρίξει φως μέσα σου- ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα λίγο με το ζόρι. Δες τα πάντα ως έχουν κι απόφυγε να επηρεαστείς από τα συναισθήματά σου. Μα πότε θα το κόψεις αυτό; Πάρε αποστάσεις από τα έντονα σκηνικά και επεξεργάσου τα στον δικό σου χρόνο, για να τα κατανοήσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την ένταση που απορρέει από τη δουλειά ούτε και τις περίεργες σκέψεις που κάνεις μόνος σου να επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή σου ή- ακόμα χειρότερα- να θολώσουν την κρίση σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην καταλήξεις σε αυστηρά συμπεράσματα. Μη γίνεις επικριτικός. Μην αφήνεις αδούλευτα όσα νιώθεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να προλάβεις ορισμένες καταστάσεις με το να προετοιμαστείς κατάλληλα για αυτές. Απόφυγε όμως να πιέσεις τους άλλους, γιατί αυτό δεν είναι το συνηθισμένο σου, σωστά; Συζήτησε με τους δικούς σου ανθρώπους, για να μπορέσεις να καταλάβεις που το παρακάνεις, ακόμα κι αν δεν το παραδεχτείς ανοιχτά.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της Πανσελήνου να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ εσού και των φίλων ή κάποιων συναδέλφων σου. Μη δώσεις τις ευθύνες σου αλλού και μην ξεσπάσεις τα νεύρα, που προκύπτουν από την αγανάκτησή σου, επειδή δεν πάνε όλα όπως θα ήθελες, πάνω σε άτομα που δεν σου φταίνε. Μην είσαι πολύ απαιτητικός.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ολοκλήρωσε τα θέματα που εκκρεμούν μεν, δίνοντάς τους τη δέουσα προσοχή δε. Έτσι και θα βγάλεις καλή εικόνα προς τα έξω, αλλά και θα δείξεις ότι είσαι ικανός να διαχειριστείς σωστά τα θέματα που σε απασχολούν σε δουλειά και οικογένεια, σωστά; Προσοχή όμως απαιτούν και οι συνεννοήσεις, γιατί η ατμόσφαιρα είναι έντονη από το πρωί.

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μην είσαι ανυπόμονος. Μην είσαι ούτε κολλημένο μυαλό! Αν κάποιοι διαφωνούν με τις αποφάσεις που έχεις πάρει και αφορούν εσένα, τότε μην τους δώσεις καμία απολύτως σημασία. Μην είσαι απότομος και μην κάνεις ξεσπάσματα. Μη διστάσεις να απομακρύνεις αυτούς που θες από δίπλα σου. Απλά χωρίς ένταση ή πίεση.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσοχή απαιτεί ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Απόφυγε να αρχίσεις τις μπηχτές ή τα καυστικά σχόλια, γιατί αυτά θα αποτελέσουν πηγή χοντρού καυγά. Παράλληλα, απόφυγε και την αναποφασιστικότητα, αλλά και το να γίνεις απόλυτος. Εσύ λέγε «ναι», ακόμα κι αν δεν σε πείθουν όσα ακούς.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος και μην τα πεις έξω από τα δόντια, απλά και μόνο επειδή τώρα σε έπιασε εσένα να παρατηρήσεις καλύτερα ή και σε βάθος ορισμένες καταστάσεις. Μη διστάσεις όμως να αξιοποιήσεις την σιγουριά και την αυτοπεποίθηση που σου προσδίδει η Πανσέληνος, ώστε να φέρεις αυτούς που πρέπει προ των ευθυνών τους.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στις βαθιές και έντονες σκέψεις που κάνεις το τελευταίο διάστημα, γιατί και να προσπαθήσεις να το αποφύγεις, θα στο φέρει μπροστά σου η Πανσέληνος. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις αποφάσεις. Κινήσου λίγο πιο οργανωμένα γενικώς. Διοχέτευσε όλη την ενέργεια και τα συναισθήματα που έχεις σε κάτι το πιο δημιουργικό.

DON’TS: Μην εκφράσεις όλα αυτά που σε ενοχλούν καιρό με εντελώς προκλητικό κι έντονο τρόπο, γιατί οι συνέπειες αυτής σου της πράξης πρόκειται να είναι πολύ βαριές. Μην αγχωθείς και μη γίνεις νευρικός, την στιγμή που θα συνειδητοποιήσεις πως είσαι εκτός προϋπολογισμού ή πως το έχεις παρακάνει με τα έξοδα. Απλά μαζέψου!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Διαχειρίσου προσεκτικά τα θέματα που σε απασχολούν και σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ειδικά αν πρόκειται για σκηνικά που ενώ σε ενοχλούν καιρό, τα αγνοείς και τα βάζεις στον αυτόματο. Φτάνει! Αν θέλεις να δεις κάποια- ή και όλα τα- πλάνα σου να προχωράνε- επιτέλους- μπροστά, τότε πρέπει να κάνεις ξεκαθαρίσματα.

DON’TS: Μην ανταλλάξεις βαριές κουβέντες με συναδέλφους ή με την σχέση σου. Ωστόσο μην αγνοείς την συνειδητοποίηση που προκύπτει μέσω αυτού και λέει πως πρέπει να τεθούν όρια. Μην τα βλέπεις όλα γύρω σου ρόδινα ή όπως σε συμφέρει. Μην χάσεις την υπομονή σου και μην αρχίσεις τις μπηχτές. Δεν θα μάθεις έτσι αυτά που θέλεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα να προσπαθείς να προσαρμοστείς σε κάποιες συνθήκες της καθημερινότητας που καιρό βλέπεις ότι δε λειτουργούν. Μπορείς κάλλιστα να τις αλλάξεις και να αποκτήσεις εντελώς καινούργιες, σωστά; Το ίδιο πρέπει να κάνεις και όσον αφορά τις συνήθειές σου. Έτσι θα γλιτώσεις μεγάλο μέρος της πίεσης που φέρνει η Πανσέληνος.

DON’TS: Μην ασχολείσαι με ανούσια πράγματα, γιατί χάνεις τον χρόνο και την προσοχή σου από τα σημαντικά. Μην αγνοείς τη φροντίδα της υγείας και του σώματός σου. Άρα θα πω καλύτερα να μην αγνοείς τον πολύτιμο χρόνο που υπάρχει για ξεκούραση και χαλάρωση, έτσι; Μην ξεπερνάς τα όριά σου και μην αγχώνεσαι συνέχεια για τον χρόνο.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Δες ποιοι φίλοι σου σε στηρίζουν τόσο γενικά, όσο και στα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά σου.  Πάρε αποφάσεις μόνο έπειτα από λογική σκέψη. Αν είναι να πάρεις και αποστάσεις, τότε ξεκαθάρισε το γιατί και φρόντισε να μην είναι εν βρασμώ ή λόγω πίεσης. Ταυτόχρονα, απόφυγε τις παρορμητικές και τις βιαστικές κινήσεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις προσωπικές καταστάσεις, τα επαγγελματικά θέματα ή τα φλερτ που σε ζορίζουν και η Πανσέληνος τα φέρνει στο φως. Μην αφήσεις το μέσα σου να διαλυθεί εξαιτίας του περίεργου κλίματος που επικρατεί γενικώς. Μην εκνευρίζεσαι, επειδή δεν νιώθεις τόσο σίγουρος για τα επόμενα σου βήματα. Σιγά σιγά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Η Πανσέληνος κάνει έντονο και βαρύ το συναίσθημα μεν, περίεργη την ατμόσφαιρα δε. Οπότε πρέπει να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα, έτσι; Διευθέτησε τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά θέματα που υπάρχουν. Κινήσου οργανωμένα. Πάρε αποφάσεις που σχετίζονται με τη δουλειά, αλλά μείνε ανοιχτός σε εναλλακτικές.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις σκέψεις που εσύ κάνεις. Όμως μην αρχίσεις ούτε τις δεύτερες σκέψεις, απλά επειδή συμβαίνουν διάφορα που ενεργοποιούν τα feelings σου. Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε δεν σε αφορά άμεσα. Μην αρχίσεις τα σχόλια ή τις μπηχτές. Μην επηρεαστείς από τις απόψεις των άλλων. Δικές σου δεν έχεις;

