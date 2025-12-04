DO’S: Από το πρωί νιώθεις πως η μέρα κινείται κάπως διαφορετικά. Αξιοποίησε αυτή την τάση, λοιπόν, για να επανεξετάσεις κάποια πράγματα που τα έχεις δεδομένα στο κεφάλι σου. Παρατήρησε καλύτερα τα πάντα γύρω σου, ώστε να βρεις τι αλλαγές πρέπει να κάνεις- και μάλιστα άμεσα! Διαχειρίσου γρήγορα και αποτελεσματικά τα πάντα!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς άνετα αυτά που έχουν συμβεί τελευταία και σε έχουν επηρεάσει. Μην σοκάρεσαι και τόσο εύκολα. Λες και έχεις δει λίγα, ας πούμε! Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Από την άλλη, μην εμπιστεύεσαι και μην στηρίζεσαι πάνω στους πάντες.