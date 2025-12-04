Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Από το πρωί νιώθεις πως η μέρα κινείται κάπως διαφορετικά. Αξιοποίησε αυτή την τάση, λοιπόν, για να επανεξετάσεις κάποια πράγματα που τα έχεις δεδομένα στο κεφάλι σου. Παρατήρησε καλύτερα τα πάντα γύρω σου, ώστε να βρεις τι αλλαγές πρέπει να κάνεις- και μάλιστα άμεσα! Διαχειρίσου γρήγορα και αποτελεσματικά τα πάντα!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς άνετα αυτά που έχουν συμβεί τελευταία και σε έχουν επηρεάσει. Μην σοκάρεσαι και τόσο εύκολα. Λες και έχεις δει λίγα, ας πούμε! Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Από την άλλη, μην εμπιστεύεσαι και μην στηρίζεσαι πάνω στους πάντες.
Ταύρος
DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου. Στο λέω αυτό, γιατί όσο σωστό προγραμματισμό και αν έχεις ήδη κάνει ή όσο κι αν θέλεις να μείνεις εντός προϋπολογισμού, είναι πολύ εύκολο να παραστρατήσεις. Οπότε επαναλαμβάνω – πρόσεχε! Είναι πολλά που θέλεις να κάνεις; Τότε οργανώσου καλύτερα! Πρόσεχε και τις εντάσεις στην σχέση σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τις δουλειές που πρέπει να διεκπεραιώσεις και είναι αρκετά απαιτητικές, καθώς πρόκειται να υπάρξει υποστήριξη από τους συναδέλφους σου. Μην αγνοείς το δημιουργικό σου κομμάτι, καθώς είναι αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να εστιάσεις σε λεπτομέρειες σχετικές με τους στόχους που έχεις.
Δίδυμοι
DO’S: Άσε τη δημιουργικότητα σου ελεύθερη, καθώς θα σου χρειαστεί. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, είναι αυτό που θα σε ξελασπώσει, καθώς σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τα πάντα χαλαρά και με ευρηματικότητα. Αν θες να τονώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, τότε μπορείς να μιλήσεις ειλικρινά και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου ανοιχτά.
DON’TS: Σήμερα δεν πρέπει ούτε να λες πολλά, ούτε και να έχεις υψηλές απαιτήσεις από τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Μη γίνεσαι ανυπόμονος, μη βιάζεσαι και μην αγνοείς τη γνώμη των υπολοίπων, έτσι; Μη γίνεσαι νευρικός ή και κυκλοθυμικός, γιατί δε νομίζω πως θα μπορέσει να σε καταλάβει ο οποιοδήποτε έτσι όπως συμπεριφέρεσαι.
Καρκίνος
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις δυνάμεις. Γενικώς καλό θα ήταν να ξεκουραστείς και να αποφύγεις να αντιδράσεις. Άσε τις εξελίξεις να μιλήσουν για σένα. Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, τότε φρόντισε να πεις μόνο αλήθειες. Κοινώς απόφυγε να γίνεις χειριστικός και υπερβολικός, έτσι;
DON’TS: Μην αντιδράσεις σε οτιδήποτε συμβεί σήμερα, γιατί- να σε προειδοποιήσω- υπάρχουν αρκετές, έντονες κι αναπάντεχες εξελίξεις. Στα επαγγελματικά, μη μιλήσεις και μην πεις αυτά που σε ενοχλούν εξαιτίας της ανυπομονησίας σου, γιατί αυτό δεν είναι κίνητρο, σωστά; Μην κατηγορείς τους πάντες ότι σε έχουν βλάψει. Είναι όντως έτσι;
Λέων
DO’S: Επειδή οι εξελίξεις δεν περιμένουν και κινούνται γρήγορα, σου προτείνω να κάνεις κι εσύ το ίδιο. Προετοιμάσου για τα πάντα, ώστε να μη βρεθείς προ εκπλήξεως. Στα επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές, οι οποίες όμως θα ανεβάσουν το επίπεδο και θα ενισχύσουν την εικόνα σου. Κάνε γνωριμίες μέσω φίλων για να ανανεωθείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με κάποιους από τους συναδέλφους σου- έστω με αυτούς που εμπιστεύεσαι. Έτσι μόνο θα καταλάβεις, αν μπορείς να συνεχίσεις να τους εμπιστεύεσαι το ίδιο ή αν κάτι έχει αλλάξει. Έχεις προτάσεις σήμερα και σκέφτεσαι να πεις το «ναι». Μην αγνοήσεις, λοιπόν, το οικονομικό.
Παρθένος
DO’S: Βάλε όρια, αλλά εξήγησε στους άλλους γιατί το κάνεις. Έτσι θα φέρεις τη ζωή σου σε μία ισορροπία και θα νιώσεις λίγο καλύτερα. Έλα πιο κοντά στο ταίρι ή σε κάποιους συναδέλφους σου για να ανανεωθείς. Κάνε συζητήσεις σχετικά με τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις σε καθημερινότητα και σε δουλειά. Ωστόσο γίνε λίγο πιο δημιουργικός.
DON’TS: Μην θεωρείς πως δε γίνεσαι κατανοητός σε αυτά που λες. Αν όντως ισχύει, τότε κάνε κάτι! Στα επαγγελματικά, μη χαλιέσαι από το αποτέλεσμα κάποιων πραγμάτων, ειδικά αν δεν είσαι εσύ αυτός που έκανε τον κόπο, σωστά; Μην χαωθείς από τις προτάσεις που θα σου γίνουν- ακόμα κι αν πρέπει να απαντήσεις άμεσα. Θες χρόνο να σκεφτείς!
Ζυγός
DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου μεν, ετοιμάσου για τις γρήγορες αλλαγές δε. Αν χρειαστεί, άλλαξε και τα συμπεράσματα στα οποία έχεις ήδη καταλήξει, για να μην εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, έχεις ελευθερία κινήσεων. Αυτό σημαίνει πως μπορείς να χαρείς λίγο, σωστά; Αν είσαι σίγουρος ότι ξέρεις πως να εξελίξεις κάποια κομμάτια, πες το!
DON’TS: Μη δώσεις- εσφαλμένα- στους άλλους να καταλάβουν ότι έχεις κάτι το προσωπικό μαζί τους, μόνο και μόνο επειδή σήμερα έχεις μια ένταση παραπάνω. Λες και τις άλλες μέρες ισχύει κάτι διαφορετικό! Από την άλλη, αυτό ενδέχεται να φέρει στο φως κάποιες κρυμμένες αλήθειες, απλά μέσω του καυγά. Άρα μην απογοητευτείς, έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Τα πάντα γίνονται λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο έντονα σήμερα. Εσύ πρέπει να το διαχειριστείς αυτό παράλληλα με την ένταση και την σύγχυση που υπάρχουν μέσα στο μυαλό σου, σωστά; Πάντως αυτά τα κομμάτια που έχεις εσωτερικεύσει, μπορείς να τα εκφράσεις- απλά δημιουργικά. Άκου το ένστικτό σου σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς.
DON’TS: Επειδή σε ζορίζουν λίγο τα οικονομικά, μήπως να μην κάνεις αυτά τα έξτρα ψώνια που έχεις στο μυαλό σου; Λέω τώρα εγώ! Μην ξοδεύεις αλόγιστα άλλο πια, καθώς το παράκανες! Μην κάνεις κάποια εξομολόγηση εντελώς to the face, γιατί δεν ξέρω αν η άλλη πλευρά είναι σε θέση να το διαχειριστεί. Μεταξύ μας- ούτε εσύ το ξέρεις, άρα μην το κάνεις!
Τοξότης
DO’S: Έχεις όμορφη διάθεση σήμερα και πρέπει να τη διαφυλάξεις. Κάνε νέες γνωριμίες, καθώς αυτό θα σε ανανεώσει. Επικεντρώσου στην ενασχόληση με κάτι δημιουργικό. Αυτό θα σε βοηθήσει σίγουρα να εκφράσεις τα συναισθήματά σου ευκολότερα. Πάντως έτσι μπορείς να περάσεις τις σχέσεις σου σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Άρα γιατί όχι;
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ούτε απαιτήσεις τρίτων ή δικές σου, αλλά ούτε και ξεκαθαρίσματα που δεν έγιναν και έπρεπε να έχουν γίνει ή και το ανάποδο. Μη διστάσεις να το κάνεις- έστω και αργά! Θα σου έλεγα να μην απογοητευτείς από τις εντάσεις, αλλά είναι κάτι που σε φτιάχνει, άρα πάω πάσο!
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να προσέχεις, γιατί σε περιμένουν κάποια ξαφνικά γεγονότα, τα οποία δεν πρέπει να σε βρουν απροετοίμαστο. Δείξε τα γρήγορα αντανακλαστικά που έχεις κιι όλα θα πάνε καλά. Ή μπορείς να απευθυνθείς στα κατάλληλα άτομα, ώστε να τα βάλεις όλα σε σειρά γρήγορα και σωστά. Παράλληλα, κινήσου ευέλικτα.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της ημέρας να σε κάνει νευρικό, έτσι; Μη γίνεις ανυπόμονος εξαιτίας των κρυφών επαφών ή της ανάγκης σου να δεις γρήγορες εξελίξεις. Όλα στην ώρα τους! Μην πιέσεις καταστάσεις που βλέπεις πως δεν τσουλάνε με τίποτα! Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες επαφές για να ξεκαθαρίσεις διάφορα στα οικονομικά σου.
Υδροχόος
DO’S: Θέλεις να βγουν όλα λίγο πιο γρήγορα, άρα κάνε κι εσύ ό, τι καλύτερο μπορείς. Επεξεργάσου άμεσα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Εκφράσου με τον σωστό τον τρόπο, προκειμένου να κάνεις ακόμα πιο ισχυρή την θέση σου. Δεν το περίμενα ότι θα το πω αυτό, αλλά σήμερα η επιμονή σου θα σου βγει σε καλό- λογικά!
DON’TS: Μη γίνεις ούτε κυκλοθυμικός, αλλά ούτε και ανυπόμονος σχετικά με αυτά που δεν πάνε βάσει του σχεδίου σου. Κι αυτό στη ζωή είναι, έτσι; Μην κινείσαι βιαστικά, επειδή λαμβάνεις πολλές πληροφορίες και θέλεις να τις αξιοποιήσεις άμεσα. Φρόντισε έστω να μην αγνοήσεις τις λεπτομέρειες αυτών και να μην είσαι εντελώς απρόσεκτος.
Ιχθύες
DO’S: Γίνε πιο δημιουργικός. Εξέφρασε τα συναισθήματά σου για να καλμάρεις λίγο. Κάνε κάποιου είδους εξομολόγηση, σαν να λέμε, καθώς αυτό και θα σε φέρει πιο κοντά στους δικούς σου ανθρώπους, αλλά και θα σε κάνει να δεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Πάρε αποστάσεις και κάνε αυτά που θέλεις μόνος σου. Σήμερα η μέρα το σηκώνει!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις ανυπόμονος, απλά και μόνο επειδή θέλεις να δεις άμεσα εξελίξεις σε κάποια θέματα που επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα. Λογικό μεν, απλά δεν θα σε ωφελήσει. Μην πέσεις ψυχολογικά και μην χάσεις την ψυχραιμία σου εξαιτίας κάποιων συμπεριφορών που θα δεις. Παράλληλα, μη γίνεσαι τόσο κυκλοθυμικός.
