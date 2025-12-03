Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου φωτίζεται το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ενημερώνει ότι, λόγω του επικαιροποιημένου δελτίου πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, η προγραμματισμένη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μετά από συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής, μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 19:30.

«Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση πολιτών και επισκεπτών, ώστε η μεγάλη εορταστική γιορτή της πόλης να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες» όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου.

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά δεσπόζει ήδη το εντυπωσιακό φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής – τη «γενέτειρα» των χριστουγεννιάτικων ελάτων – και έχει στολιστεί με πάνω από 120.000 λαμπιόνια.

Όλα τα φώτα στραμμένα στις 7 Δεκεμβρίου

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 19:30, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, θα δώσει το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Αμέσως μετά, τη σκηνή θα γεμίσει ρυθμό και ενέργεια η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, σε μια μεγάλη συναυλία που παρουσιάζει ο 104.6 My Radio.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.

«Σας περιμένουμε όλους να ανάψουμε μαζί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και να δώσουμε το πιο ζεστό, φωτεινό ξεκίνημα στις γιορτές του Πειραιά!

Ο Πειραιάς υποδέχεται την πιο μαγική γιορτή του χρόνου, στολίζεται και ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα χαρίσει φως, μουσική και χαρά σε όλη την πόλη» είναι το μήνυμα που απευθύνεται σε όλους από τον Δήμο Πειραιά.