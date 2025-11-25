Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το νέο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Πειραιά

Φοράει τα γιορτινά του ο Δήμος Πειραιά για να υποδεχθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων που πλησιάζουν. Ήδη το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο έλατο που παρέλαβε ο Δήμος, βρίσκεται στην θέση του.

Μάλιστα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, με μια ανάρτηση του έδωσε όλο το πνεύμα της ημέρας: «Έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά το Χριστουγεννιάτικο Έλατο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Η πόλη μας έχει ήδη αρχίσει να φορά τα γιορτινά της στο κέντρο γειτονιές και να προετοιμάζεται να υποδεχθεί την πιο «μαγική» εποχή του χρόνου!» έγραψε χαρακτηριστικά και στο βίντεο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτηση του φαίνεται πως πρόκειται για ένα πανέμορφο έλατο.

Ο Δήμος Πειραιά επίσης στις 2 Δεκεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί όλο το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως πλούσιο και πολυθεματικό.

Δείτε το βίντεο: