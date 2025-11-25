newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το νέο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Πειραιά
25 Νοεμβρίου 2025 | 11:35

Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το νέο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Πειραιά

Όλα δείχνουν την καλύτερη εποχή του χρόνου στο Δήμο Πειραιά. Το τεράστιο Χριστουγεννιάτικο δέντρο ήδη είναι στη θέση του.

Spotlight

Φοράει τα γιορτινά του ο Δήμος Πειραιά για να υποδεχθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων που πλησιάζουν. Ήδη το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο έλατο που παρέλαβε ο Δήμος, βρίσκεται στην θέση του.

Μάλιστα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, με μια ανάρτηση του έδωσε όλο το πνεύμα της ημέρας: «Έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά το Χριστουγεννιάτικο Έλατο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Η πόλη μας έχει ήδη αρχίσει να φορά τα γιορτινά της στο κέντρο γειτονιές και να προετοιμάζεται να υποδεχθεί την πιο «μαγική» εποχή του χρόνου!» έγραψε χαρακτηριστικά και στο βίντεο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτηση του φαίνεται πως πρόκειται για ένα πανέμορφο έλατο.

Ο Δήμος Πειραιά επίσης στις 2 Δεκεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί όλο το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως πλούσιο και πολυθεματικό.

Δείτε το βίντεο:

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Stream
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις
Καταστροφές 21.11.25

Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
