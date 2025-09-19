Θεσσαλονίκη: Στόλισαν ήδη πολυκατοικία για τα Χριστούγεννα
104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα
Τι κι αν βαδίζουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, τι κι αν τα Χριστούγεννα απέχουν τρεις μήνες.
Στην Θεσσαλονίκη κάποιοι έφεραν από τώρα τον Δεκέμβριο, καθώς μια πολυκατοικία έχει ήδη στολιστεί με λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok φαίνεται μία πολυκατοικία στις Συκιές της Θεσσαλονίκης φωταγωγημένη με πολύχρωμα λαμπάκια.
Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», ενώ παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, “All I want for Christmas is you”.
@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου 😜🤔😜😂😂#tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas ♬ All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
