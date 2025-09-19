Τι κι αν βαδίζουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, τι κι αν τα Χριστούγεννα απέχουν τρεις μήνες.

Στην Θεσσαλονίκη κάποιοι έφεραν από τώρα τον Δεκέμβριο, καθώς μια πολυκατοικία έχει ήδη στολιστεί με λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά.

104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok φαίνεται μία πολυκατοικία στις Συκιές της Θεσσαλονίκης φωταγωγημένη με πολύχρωμα λαμπάκια.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», ενώ παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, “All I want for Christmas is you”.