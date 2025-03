Μαράια Κάρεϊ: Με σφραγίδα δικαστή, τα Χριστούγεννα πάντα δικά της

Η ντίβα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρεϊ, είναι πλέον και επίσημα η μόνη μουσικός που μπορεί να διεκδικήσει τον ύμνο των εορτών.

Η Μαράϊα Κάρεϊ κέρδισε στη δίκη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που είχε ασκήσει εναντίον της ο τραγουδοποιός Άντι Στόουν.

Ο Στόουν ισχυριζόταν ότι η διάσημη τραγουδίστρια αντέγραψε στοιχεία από δικό του τραγούδι για να δημιουργήσει την ευπώλητη και διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της, All I Want for Christmas Is You.

Η δικαστής, Μόνικα Ραμίρεζ Αλμαντάνι αποδέχτηκε το αίτημα της τραγουδίστριας για έκδοση συνοπτικής απόφασης, κρίνοντας ότι ο Άντι Στόουν δεν κατάφερε να στηρίξει τους ισχυρισμούς του με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση έκλεισε χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε δίκη, απαλλάσσοντας τόσο τη Μαράια Κάρεϊ, όσο και τον συνδημιουργό του τραγουδιού, Γουόλτερ Αφανάσιεφ, από περαιτέρω νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Επιπλέον, η απόφαση του δικαστηρίου επέβαλε κυρώσεις στον Άντι Στόουν, υποχρεώνοντάς τον να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των δικηγορικών εξόδων της Μαράια Κάρεϊ.

Οι ισχυρισμοί του χαρακτηρίστηκαν «αστήρικτοι», ενώ η δικαστική του κίνηση θεωρήθηκε ότι προκάλεσε «περιττά έξοδα».

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2023, όταν ο Άντι Στόουν -γνωστός και ως Βινς Βανς- από τη Λουιζιάνα και ο συνεργάτης του, Τρόι Πάουερς από το Τενεσί, κατέθεσαν αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο τραγουδοποιοί υποστήριζαν ότι το τραγούδι της Κάρεϊ, που κυκλοφόρησε το 1994, παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του δικού τους τραγουδιού, το οποίο είχε τον ίδιο τίτλο και είχε κυκλοφορήσει το 1989.

Ο Στόουν υποστήριξε ότι η Κάρεϊ «αναμφίβολα είχε πρόσβαση» στο τραγούδι του, επικαλούμενος τη μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική του επιτυχία.

Η δικαστής Αλμαντάνι, βασιζόμενη σε ανάλυση μουσικολόγου, έκρινε ότι τα δύο τραγούδια ήταν «πολύ διαφορετικά» μεταξύ τους με μόνα κοινά σημεία «τη χρήση μιας γενικής στιχουργικής ιδέας και κάποιων χριστουγεννιάτικων κλισέ, τα οποία ήταν ήδη ευρέως διαδεδομένα πριν από τη δημιουργία του τραγουδιού του Στόουν».

Ο δικηγόρος του Στόουν, Τζέραλντ Φοξ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση σε δήλωσή του στο Variety.

Ο Φοξ υποστήριξε ότι η αγωγή βασίστηκε στις γνωμοδοτήσεις δύο έγκριτων μουσικολόγων, που διδάσκουν σε μεγάλα πανεπιστήμια, και αποκάλυψε ότι οι πελάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν έφεση.