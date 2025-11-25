Χριστούγεννα: Τι θα αγοράσουν οι καταναλωτές στις γιορτές – Τι δείχνει έρευνα

Τρόφιμα – ποτά, ρούχα κι αξεσουάρ βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αγορών που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την εορταστική περίοδο οι καταναλωτές. Όσοι φυσικά σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αγορές, με την τιμή να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο για εννέα στους δέκα. Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ευελπιστούν να επιτύχουν καλύτερες «επιδόσεις» σε σχέση με την αντίστοιχο διάστημα του 2024, αν και οι περισσότεροι καταναλωτές δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα απ’ ότι ξόδεψαν πέρυσι.

Ο χάρτης των αγορών

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΥ, έξι στους δέκα καταναλωτές – κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – σκοπεύουν να αγοράσουν τρόφιμα και ποτά και το 58% -κατά κανόνα οι νεότερες ηλικίες- ρούχα και αξεσουάρ.

Επίσης, είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές σχεδιάζει να αγοράσει μόνον το 28%, σε αντίθεση με το διάστημα των Black Friday Cyber Monday όπου το ποσοστό όσων έχουν ως προτεραιότητα αγοράς αυτά είδη ανέρχεται στο 68%.

Χαμηλά στις προτεραιότητες φαίνεται να είναι γενικότερα η ψυχαγωγία (35%) αλλά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, καθώς μόνο το 32% δηλώνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε τέτοιου είδους αγορές.

Σχέση ποιότητας – τιμής

Όπως καταδεικνύεται και από αυτήν την έρευνα οι τιμές είναι στο «μικροσκόπιο» των καταναλωτών, αφού αποτελεί βασικό κριτήριο για εννέα στους δέκα (το ποσοστό ανέρχεται στο 90% από 95% πέρυσι. Ωστόσο, όμως κύριο ζητούμενο είναι και η ποιότητα για το 64%.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό των καταναλωτών που θα αναζητήσουν προϊόντα σε προσφορά, είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με την περυσινή εορταστική περίοδο και ανέρχεται σε 44% από 50%, αν και οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να εξακολουθούν να αναζητούν εκπτωτικές ευκαιρίες.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο που αναδεικνύεται στην έρευνα είναι ότι το κριτήριο του brand φαίνεται να ανακάμπτει: Το 25%, έναντι 17% πέρυσι, το θεωρούν σημαντικό. Εύρημα, που πιθανώς θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ανάγκη των καταναλωτών να λειτουργήσουν περισσότερο με γνώμονα τις μάρκες προτίμησης και λιγότερο τις ευκαιρίες.

Πόσα θα ξοδέψουν

Το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα για τις αγορές τους αυξήθηκε στο 13% από 4% το 2024, ενώ φτάνει στο 26% μεταξύ των νέων 18-29 ετών.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (59%) σκοπεύουν να ξοδέψουν φέτος τα ίδια περίπου χρήματα με πέρυσι κατά το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αντίστοιχα, μειωμένο στο 24%, από 36% είναι το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα, ενώ ένα 3% (από 6%) δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν αγορές.

Τι περιμένει το λιανικό εμπόριο

Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην εορταστική περίοδο προσδοκώντας αναθέρμανση του τζίρου τους.

Ειδικά για ορισμένες κατηγορίες, όπως τα καταστήματα παιχνιδιών, οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι καθοριστικές, αφού διαμορφώνουν σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου το 50% των συνολικών πωλήσεων τους.

Πάντως πέρυσι οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις είχαν καταγράψει υψηλότερες πωλήσεις σε σχέση με ένα έτος πριν, ενώ ένα 39% είδε τις πωλήσεις να παραμένουν αμετάβλητες.

Η επισκεψιμότητα είχε χαρακτηρισθεί ικανοποιητική, αν και απουσίαζαν οι «αυθόρμητες» αγορές, με τους καταναλωτές να αγοράζουν στοχευμένα και μετρημένα.

Πηγή: OT