Πότε θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Συντάγματος

Η πόλη αρχίζει σιγά-σιγά να αλλάζει ρυθμό, καθώς η χριστουγεννιάτικη περίοδος πλησιάζει και ο στολισμός της Αθήνας μπαίνει στην τελική ευθεία. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα ανάψει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, το δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 27 Νοεμβρίου.

Το δέντρο, που φτάνει από τη Βυτίνα Αρκαδίας, θα βρίσκεται στην πόλη ήδη από τις 20 Νοεμβρίου, ώστε τα συνεργεία να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία.

«Ευχαριστούμε την Βυτίνα, το δέντρο θα έρθει από εκεί, 27/11 θα γίνει η φωταγώγηση, καιρού επιτρέποντος. Από τις 20/11 θα είναι εδώ (το δέντρο) Θα ξεκινήσει και η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει χριστουγεννιάτικο στολισμό, έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη».