Για ανάπαυλα στις καταιγίδες και στα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, μιλά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, λέγοντας ότι ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος κάνει και μία πρώτη πρόβλεψη για τον καιρό στα Χριστούγεννα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες. Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων. Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα.

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες» αναφέρει αρχικά.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!