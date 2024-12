Η NASA στόλισε... τα άστρα - Δείτε το μοναδικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Το… διαστημικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της, μας παρουσίασε η NASA μέσω του αστεροσκοπείου της Chandra X-ray.

Όπως εξηγεί στην επίσημη σελίδα της πρόκειται για μια νέα έκδοση του «σμήνους του χριστουγεννιάτικου δέντρου» που είχε «στολίσει» πέρυσι.

Το NGC 2264 -η επιστημονική του ονομασία- είναι ένα σμήνος νέων αστέρων ηλικίας από ένα έως πέντε εκατομμυρίων ετών.

Για να καταλάβετε, ο Ήλιος είναι ένα μεσήλικο αστέρι περίπου 5 δισεκατομμυρίων ετών.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο της NASA απέχει από τη Γη περίπου 2.500 έτη φωτός, πολύ πιο κοντά από το περσινό.

Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της NASA:

The «Christmas tree cluster» is a group of young stars from 1–5 million years old. We know what you’re thinking: young?! To compare, our Sun is a middle-aged star about 5 billion years old — roughly 1,000 times older than the stars in this cluster. Happy Holidays, space fans!🎄 pic.twitter.com/7xhWtORSjJ

— Chandra Observatory (@chandraxray) December 23, 2024