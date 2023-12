Η NASA στόλισε για τα... Χριστούγεννα - Δείτε το αστρικό χριστουγεννιάτικό δέντρο

Ανήμερα των Χριστουγέννων και από ότι φαίνεται ακόμη και χιλιάδες έτη φωτός μακριά από τον πλανήτη, υπάρχει ένα σύμπλεγμα αστεριών που μοιάζει πολύ με ένα χριστουγεννιάτικό δέντρο. Το δέντρο αυτό βρίσκεται 2.500 έτη φωτός από τη Γη, ενώ οι «μπάλες» είναι αστέρια μεγαλύτερα ή μικρότερα από τον Ήλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιστοσελίδα της NASA, το NGC 2264 είναι ένα σμήνος νεαρών αστεριών που με την κατάλληλη επεξεργασία μετατράπηκε από την αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία σε χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Τα αστέρια σε αυτό το σμήνος είναι ηλικίας μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών, σε σύγκριση με την ηλικία του Ήλιου (5 δισεκατομμύρια έτη). Τα νεαρά αστέρια παράγουν ισχυρές ακτίνες Χ και άλλους τύπους φωτός, αλλά συντονίστηκαν με τεχνητό τρόπο, για τη νέα «μαγική» εικόνα.

Η ομοιότητα με χριστουγεννιάτικο δέντρο ενισχύεται μέσω επιλογών χρωμάτων και περιστροφής. Τα μπλε και άσπρα φώτα είναι νεαρά αστέρια που εκπέμπουν ακτίνες Χ που ανιχνεύθηκαν από το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA .

Τα οπτικά δεδομένα από το τηλεσκόπιο WIYN δείχνουν ένα νεφέλωμα αερίου στο σύμπλεγμα με πράσινο χρώμα, που αντιστοιχεί στις «πευκοβελόνες» του δέντρου. Τα υπέρυθρα δεδομένα από το Two Micron All Sky Survey δείχνουν αστέρια σε λευκό.

We’re celebrating the holiday season with a new image of the «Christmas Tree Cluster» — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

Happy Holidays space fans!🎄 pic.twitter.com/sRgFZ5PlIE

— Chandra Observatory (@chandraxray) December 19, 2023