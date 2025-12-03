Έναν εφιάλτη έζησε 24χρονη στην Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη, όταν συνομήλικός της την οδήγησε στο σπίτι του και αποπειράθηκε να την βιάσει.

Ο 24χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (2/12) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Ο εφιάλτης της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο νεαρός την περασμένη Δευτέρα ενώ οδηγούσε σε χωριό της Θεσσαλονίκης, προσέγγισε την συνομήλική του και αφού στάθμευσε το όχημα μπροστά της, την έπεισε να την μεταφέρει στην οικία της.

Αντ’ αυτού όμως, τη μετέφερε στο δικό του σπίτι, όπου, με τη βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να προβεί σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της.

Η 24χρονη αντιστάθηκε και ο δράστης δεν συνέχισε την προσπάθειά του και στη συνέχεια την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να την μεταφέρει στην οικία της. Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του όπου με την βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».