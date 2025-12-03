Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά. Θετικά νέα είναι προ των πυλών. Αν είσαι σε φάση που ψάχνεις σπίτι, τότε σήμερα μπορεί κάτι καλό να βρεις! Στα ερωτικά, αν έχεις ταίρι, ξεκαθάρισε τις παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, καθώς έτσι θα βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ σας. Δες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον ορίζοντα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κλείσεις κάποια κομμάτια που πια δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις και, κυρίως, μην επιμένεις στις προσωπικές σου απόψεις. Μην εκνευριστείς, γιατί θα χάσεις το δίκιο σου. Δεν χρειάζεται να εξηγείς τα αυτονόητα, καθώς όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!
Ταύρος
DO’S: Η μέρα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες και για να προωθήσεις τα πλάνα σου και για να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις στο μυαλό σου. Κάνε τις αλλαγές που θες. Προσπάθησε να βελτιώσεις τα κομμάτια της ζωή σου που δεν λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά όσο θα ήθελες. Παράλληλα, έλα σε επαφή με άτομα που σας συνδέει το ίδιο mindset.
DON’TS: Μην κινηθείς ούτε απρόσεκτα, ούτε και παρορμητικά σήμερα. Μη γίνεις έντονος ή υπερβολικός. Μη βιάζεσαι. Μη μιλάς χωρίς φίλτρο, αλλά ούτε και ειρωνικά, ακόμα κι αν όσα λες είναι αληθινά. Ξέρεις, η ευγένεια είναι η μισή αρχοντιά κάποιες φορές! Αν είσαι σε φάση που εξετάζεις κάτι γύρω από τα οικονομικά, μην αγνοείς τις λεπτομέρειες.
Δίδυμοι
DO’S: Συνέχισε να κρατάς αποστάσεις, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει και την ατμόσφαιρα να διατηρήσεις ήρεμη, αλλά και την ίδια σου τη διάθεση. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί. Εξέτασε το ίδιο πράγμα υπό διαφορετικές προοπτικές και βρες εναλλακτικές λύσεις. Προσπάθησε να βελτιώσεις και τα επαγγελματικά, αλλά και τα ερωτικά.
DON’TS: Μη χάσεις την αισιοδοξία σου. Μη διστάσεις να βοηθήσεις τα άτομα που βλέπεις ότι δυσκολεύονται κι άρα το χρειάζονται. Μην έρθεις σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους σου, γιατί εύκολα μπορείς να χάσεις το μέτρο και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει τότε. Μην κάνεις σχόλια που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά και μην επιμένεις στις απόψεις σου.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς σήμερα να ακολουθήσεις τα βήματα που απαιτούνται για να πας μπροστά. Το καλύτερο όμως είναι ότι το κάνεις με ηρεμία! Συνάντησε τους φίλους σου για να χαλαρώσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά μοιράσου τις σκέψεις σου μαζί τους και επιίτρεψέ τους να σου βρουν λύσεις εκεί που εσύ δυσκολεύεσαι να το κάνεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να κλείσεις τους κύκλους που πρέπει αναγκαστικά να κλείσουν. Το να τραβάς το πράγμα από τα μαλλιά, ας πούμε, σίγουρα δεν είναι λύση! Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, μην κινείσαι νευρικά. Μη ζητάς παραπάνω ελευθερία κινήσεων απ’ ότι σου επιτρέπεται. Αφεντικό την είδες;
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις εύκολα και γρήγορα τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά σου. Βρες το πώς μπορείς να κινηθείς μπροστά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εξέφρασε το δημιουργικό σου κομμάτι μεν, με οργανωμένο και σωστό τρόπο δε. Επικοινώνησε άνετα αυτά που θέλεις και ανοίξου μόνο σε αυτούς που εμπιστεύεσαι απόλυτα.
DON’TS: Μη διστάσεις να ολοκληρώσεις κάποιες από τις επαφές που κάνεις, γιατί σήμερα θα έχουν επιτυχία. Παράλληλα, μη διστάσεις να ξεκινήσεις και καινούργιες. Θέλεις να πάρεις κάποια ρίσκα. Το θέμα είναι να μην είσαι απρόσεκτος στο πόσο πρόθυμος είσαι να το κάνεις αυτό. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να κάνεις παρορμητικές κινήσεις.
Παρθένος
DO’S: Τα πράγματα κυλάνε ομαλά σήμερα, οπότε μπορείς να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο αισιόδοξα και πιο λογικά. Γενικώς φρόντισε να εστιάσεις μόνο στα θετικά αυτών που παρατηρείς γύρω σου. Επεξεργάσου τα νέα δεδομένα που συναντάς, προσκείμενου να ολοκληρώσεις τις δουλειές που έχεις αφήσει μισές. Κινήσου με οργάνωση.
DON’TS: Μην αγνοείς τη βοήθεια που θέλουν σου προσφέρουν τόσο το αμόρε, όσο και κάποιοι έμπιστοι συνάδελφοί σου. Μη γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και παρορμητικός εξαιτίας κάποιων λαθών που μπορεί να προκύψουν ή εξαιτίας του άγχους που σου προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση. Όμως μη γίνεσαι πεισματάρης ή και επίμονος σε όσα λες, σωστά;
Ζυγός
DO’S: Σκέψου όλα αυτά που σε απασχολούν σε βάθος μεν, διατήρησε την θετική κι αισιόδοξη στάση σου δε. Στα επαγγελματικά, μπορείς σήμερα να κινηθείς με άνεση. Μάλιστα μπορείς να εντοπίσεις λάθη που έχουν γίνει εκεί λόγω του ότι έκανες βιαστικές κινήσεις και να τα διορθώσεις. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ άλλωστε, σωστά; Οργανώσου στα κρυφά.
DON’TS: Αν νιώθεις ότι κάτι μπορεί να συμβεί αναπάντεχα, τότε κάνε ό,τι μπορείς για να μην είσαι απροετοίμαστος. Ωστόσο μην το αποκαλύψεις. Άσε τους άλλους να νομίζουν ότι κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου! Μην απαντάς περίεργα ή απότομα, ακόμα κι αν κάποιος σε φτάσει στα όριά σου. Μην είσαι έντονος, παρορμητικός, ωμός ή και ειρωνικός.
Σκορπιός
DO’S: Αφού υπάρχει ηρεμία στην ατμόσφαιρα, γιατί δεν προσπαθείς λίγο να βάλεις σε τάξη τις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Να ξέρεις πάντως πως αν ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου, θα ωφεληθείς αρκετά και στο κομμάτι των συναισθημάτων σου. Άσε που έτσι θα επέλθει η σταθερότητα και η ασφάλεια μεταξύ εσού και των απέναντι, σωστά;
DON’TS: Μη διστάσεις να μελετήσεις ξανά κάποια παρελθοντικά σκηνικά. Αν είναι να χάσεις την αισιοδοξία σου όμως, τότε μην το κάνεις! Μην είσαι απρόσεκτος σε συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά. Μην κινείσαι παρορμητικά και μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που σου δίνουν οι άλλοι. Μην κάνεις κατά μέτωπο επιθέσεις. Ουδέτερη στάση for the win!
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν τη δουλειά και την καθημερινότητα. Εκεί κρύβονται κάποιες υποθέσεις τις οποίες πρέπει να διευθετήσεις. Βάλτες σε σειρά προτεραιότητας και ξεκίνα με αυτές που νιώθεις πιο άνετα. Τακτοποίησε τον προσωπικό σου χώρο. Εστίασε στα feelings σου. Περιποιήσου τον εαυτό σου και ξεκουράσου λίγο.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, καθώς μέσω των επαγγελματικών, ενδέχεται να ανοίξει μία νέα πόρτα η οποία θα σου εξασφαλίσει ένα έξτρα εισόδημα. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε παρασκηνιακές συζητήσεις ή στο πως εκφράζεις τις αντιρρησίες σου. Ταυτόχρονα, μην κινείσαι βιαστικά.
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα μπορείς εύκολα να εκφράσεις τη δημιουργική σου πλευρά. Κάνε τις κατάλληλες επαφές, με τα άτομα, δηλαδή, που μπορούν να κατανοήσουν που θέλεις να το πας. Στα επαγγελματικά, δέξου με χαρά την υποστήριξη των συναδέλφων που θέλουν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις τους στόχους σου. Κλείσε κάποια παλιά κομμάτια.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου στις προτάσεις που σου γίνονται. Μην κάνεις ξεσπάσματα εξαιτίας της έντασης που έχεις μαζέψει μέσα σου. Από την άλλη, μη διστάσεις να κρατήσεις σημειώσεις. Αν εντοπίσεις ότι έχεις κάνει λάθη, τότε μη βαριέσαι να τα διορθώσεις.
Υδροχόος
DO’S: Η ατμόσφαιρα δείχνει να είναι πιο χαλαρή. Άρα το ίδιο μπορείς να κάνεις κι εσύ. Έπειτα μπορείς να ανοιχτείς περισσότερο και να εκφραστείς πιο άνετα. Συζήτησε με την οικογένειά σου, καθώς έτσι θα καταλάβεις ότι έχεις την στήριξή τους. Βάλε καινούργια πράγματα στο πρόγραμμά σου, για να βγεις από την ρουτίνα μέσα στην οποία έχεις πέσει.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν προσπαθείς να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Μη γίνεσαι παρορμητικός. Μη βιάζεσαι να δεις εξελίξεις- ειδικά σε επαγγελματικές κινήσεις που έχεις ήδη κάνει. Υπομονή! Μη μιλάς αφιλτράριστα και χύμα, νομίζοντας ότι είναι OK, επειδή απευθύνεσαι στους φίλους σου. Σήμερα δεν είναι! Επομένως μαζέψου λίγο!
Ιχθύες
DO’S: Κάνε embrace την αισιοδοξία που νιώθεις, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο σίγουρος για τις αποφάσεις που είσαι έτοιμος να πάρεις. Έλα σε επαφή με τα άτομα που είναι σε θέση να σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις κάποιους από τους στόχους σου. Παράλληλα, απάντησε κατάλληλα στα σχόλια που γίνονται για το πρόσωπό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από τα άτομα που αντί να σε βοηθήσουν, σε κρατάνε πίσω ή σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει την αισιοδοξία σου. Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο κάνεις ό,τι κάνεις. Ξέρεις εσύ! Μη γίνεις επίμονος ή νευρικός.
