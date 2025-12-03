DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά. Θετικά νέα είναι προ των πυλών. Αν είσαι σε φάση που ψάχνεις σπίτι, τότε σήμερα μπορεί κάτι καλό να βρεις! Στα ερωτικά, αν έχεις ταίρι, ξεκαθάρισε τις παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, καθώς έτσι θα βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ σας. Δες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον ορίζοντα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κλείσεις κάποια κομμάτια που πια δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις και, κυρίως, μην επιμένεις στις προσωπικές σου απόψεις. Μην εκνευριστείς, γιατί θα χάσεις το δίκιο σου. Δεν χρειάζεται να εξηγείς τα αυτονόητα, καθώς όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!