Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Η ήττα της Κρίσταλ Πάλας από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Σέλχαρστ Παρκ άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» και τα προβλήματα δεν άργησαν να βγουν στην… επιφάνεια.

Ο τεχνικός των «αετών» του Λονδίνου, Όλιβερ Γκλάσνερ, τα έβαλε με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για την μεταγραφική πολιτική του περασμένου καλοκαιριού, τονίζοντας πως δεν έγιναν οι κινήσεις που θα διασφάλιζαν μια καλή πορεία στην Πρέμιερ Λιγκ και την φετινή σεζόν.

«Το πρόβλημα είναι πως δεν έγιναν οι σωστές μεταγραφικές κινήσεις, η ομάδα δεν πήρε τους παίκτες που έπρεπε να πάρει για να έχουμε μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ.

Έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, είναι αδύνατον ν’ ανταποκριθεί η ομάδα στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν σε όλες τις διοργανώσεις.

Παίζουμε και στην Ευρώπη κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε», τόνισε αρχικά ο Αυστριακός προπονητής και συνέχισε λέγοντας.

«Είχα ενημερώσει την διοίκηση του συλλόγου πως πρέπει να κάνουμε μεταγραφές που θα μπορούν να μας βοηθήσουν αλλά αυτό δεν έγινε.

Τα παιχνίδια είναι πολλά και συνεχόμενα και δεν υπάρχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ, ώστε ν’ ανταποκριθούμε με επιτυχία στις απαιτήσεις.

Το είχα πει εγκαίρως ότι θα έχουμε πρόβλημα αν δεν κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Δεν έγιναν οι μεταγραφές που έπρεπε και τώρα είμαστε αντιμέτωπο με τις συνέπειες των επιλογών που έγιναν το καλοκαίρι».

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο προπονητής της ομάδας του Λονδίνου καλείται ν’ αντιμετωπίσει ένα ακόμα ζήτημα, που έχει να κάνει με τον Ζαν Φιλίπ Ματετά.

Jean-Philippe Mateta ‘interested in joining European giants’ with Crystal Palace star’s contract running down

https://t.co/M5wQa5jFjr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 2, 2025

Ο διεθνής σέντερ φορ των «αετών» θέλει ν’ αποχωρήσει από το Σέλχαρστ Παρκ, καθώς τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι η Μίλαν έχει κάνει μια δελεαστική πρόταση στον παίκτη για να μετακομίσει στην Ιταλία.

Ο 28χρονος στράικερ έχει βέβαια συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει πως για να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας, χρειάζεται η συγκατάθεση της ομάδας του.

Αυτό όμως που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, είναι οι τάσεις φυγής που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα ο διεθνής άσος. Η Πάλας θέλει να κρατήσει τον παίκτη στο δυναμικό της, αλλά για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Ματετά, θα χρειαστεί να γίνει μια «γενναία» αύξηση στις αποδοχές του διεθνούς στράικερ.

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο παίκτης πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με την φανέλα των πρωτευουσιάνων και όλα δείχνουν ότι θα είναι και στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.