Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Μετά την πρώτη «δόση» στα παιχνίδια του Europa Conference League όπου η Φιορεντίνα έκανε το 2Χ2, ακόμη πέντε ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της League Phase, το βράδυ της Πέμπτης (23/10). Μεταξύ τους και η ΑΕΚ Λάρνακας που πηρε τεράστια νίκη με 1-0 μέσα στο Σέλχαρστ Πάρκ επί της Κρίσταλ Πάλας! Τσέλιε, Λωζάνη, Σάμσουνσπορ και Μάιντς οι άλλες τέσσερις.

Χρυσός σκόρερ για τους Κύπριους στο 51’ ο Μπάγιτς, έπειτα από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα Ο Ρόντεν έκλεψε την μπάλα και την έδωσε στον Μπάγιτς, ο οποίος με άπιαστο, δυνατό αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι η ΑΕΚ Λάρνακας έπιασε τους 6 βαθμούς και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της

Εξάλλου η Τσέλιε, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ ΑΕΚ, πέρασε με 2-0 από την έδρα της Σάμροκ Ρόβερς και συνεχίζει με το απόλυτο των βαθμών επίσης.

Από εκεί και πέρα η Σάμσουνσπορ ήταν επιβλητική επί της Ντιαμό Κιέβου με 3-0, η Λίνκολν λύγισε στην έδρα της τη Λεχ Πόζναν με 2-1, ενώ Λωζάνη πέρασε με Χάμρουν με 1-0.

Τέλος η ΑΕΚ μετά τα επιβλητικό 6-0 επί της Αμπερντίν πέτυχε την πρώτη της νίκη κι έχει πλέον τους 3 πρώτους της βαθμούς, συγκομιδή που την φέρνει στη 12η θέση.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Europa Conference League

Στα ματς των 19:45

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0

Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο 0-0

Ντρίτα – Ομόνοια 1-1

Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα 0-3

Ριέκα – Σπάρτα Πράγας

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λέγκια Βαρσοβίας 1-2

Σκεντίγια – Σέλμπουρν 1-0

Στρασβούργο – Γιαγκιελόνια 1-1

Χάκεν – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-2

Άλκμααρ – Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0