Πέρασε από τη Βιέννη η Φιορεντίνα (3-0), ισόπαλη η Ομόνοια (1-1) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Από εκεί και πέρα η Φιορεντίνα είναι η μοναδική ως τώρα (μετά τα παιχνίδια των 19:45) που διπλασίασε τις νίκες, καθώς η «βιόλια» επικράτησαν με 3-0 της Ραπίντ στη Βιέννη κι έφτασε τους 6 βαθμούς.
Κοντά στο 2Χ2 έφτασε και η πολωνική Γιαγκελόνια καθώς προγήθηκε μέσα στο Στρασβούργο, ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση στο 79′ με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.
Από εκεί και πέρα η Ομόνοια πήρε τον πρώτο της βαθμό και μάλιστα εκτός έδρας, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη Ντρίτα.
Εξάλλου, μεγάλη νίκη με 2-1 μέσα στο Ντόνετσκ πέτυχε η Λέγκια Βαρσοβίας με 2-1, ενώ σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ράγιο Βαγεκάνο γλίτωσε την ήττα στο 90+13′ ισοφαρίζοντας στην έδρα της Χάκεν με 2-2.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Europa Conference League
Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.
Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.
Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.