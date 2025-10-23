Πέρασε από τη Βιέννη η Φιορεντίνα (3-0), ισόπαλη η Ομόνοια (1-1) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ολοκληρώθηκαν τα 10 πρώτα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής στο Europa Conference League με την ΑΕΚ να παίρνει την πρώτη της νίκη με το εμφατικό 6-0 επί της Αμπερντίν, γράφοντας ιστορία στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Με τη νίκη αυτή η Ένωση «σκαρφάλωσε» στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα η Φιορεντίνα είναι η μοναδική ως τώρα (μετά τα παιχνίδια των 19:45) που διπλασίασε τις νίκες, καθώς η «βιόλια» επικράτησαν με 3-0 της Ραπίντ στη Βιέννη κι έφτασε τους 6 βαθμούς.

Κοντά στο 2Χ2 έφτασε και η πολωνική Γιαγκελόνια καθώς προγήθηκε μέσα στο Στρασβούργο, ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση στο 79′ με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Από εκεί και πέρα η Ομόνοια πήρε τον πρώτο της βαθμό και μάλιστα εκτός έδρας, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη Ντρίτα.

Εξάλλου, μεγάλη νίκη με 2-1 μέσα στο Ντόνετσκ πέτυχε η Λέγκια Βαρσοβίας με 2-1, ενώ σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ράγιο Βαγεκάνο γλίτωσε την ήττα στο 90+13′ ισοφαρίζοντας στην έδρα της Χάκεν με 2-2.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Europa Conference League