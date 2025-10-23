ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: «Περίπατος» για την Ένωση (vid)

Η Αμπερντίν πλήρωσε τα σπασμένα και η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League!

Η Ένωση συνέτριψε με 6-0 του Σκωτσέζους στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση η οποία συνοδεύτηκε επίσης από τρία δοκάρια και πάρα πολλές ευκαιρίες. Ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τους νίκη οι «κιτρινόμαυροι».

Πώς ξεκίνησαν

Με έξι αλλαγές παρατάχθηκε η ΑΕΚ που είχε τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν οι Μαρίν, Πινέδα με τον Μάνταλο μπροστά τους, τους Ελίασον και Κοϊτα στα άκρα της επίθεσης και τον Πιερό στην κορυφή.

Η Αμπερντίν ξεκίνησε με τον Μίτοφ στο τέρμα και στην άμυνα τριάδα τους Ντέλβιν, Κνούστερ και Μάιλν. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Γένσεν, Άρμστρονγκ, Σίνι και Κέσκινεν ενώ τριάδα στην επίθεση ήταν οι Αουσίς, Κάρλσον και Λάζετιτς.

Έβαλε τρία, θα μπορούσε άλλα τόσα

Η ΑΕΚ ήταν σαρωτική στο πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχε τρία γκολ ενώ είχε δύο δοκάρια και αρκετές ακόμη μεγάλες ευκαιρίες. Παρότι δεν μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, στο 11’ ο Κοϊτά με ωραία προσπάθεια και σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0, δίνοντας το έναυσμα για όσα θα ακολουθούσαν.

Από εκτέλεση φάουλ του Πενράις στο 16’ ο Ρέλβας με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι ενώ δύο λεπτά μετά ο Ρότα έκλεψε, ο Ελίασον κουβάλησε και του ξανάδωσε την μπάλα, με τον Έλληνα μπακ να βρίσκει τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή και ο Αφρικανός με ωραίο πλασέ έγραψε το 2-0.





Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ασταμάτητοι και στο 27’ έφτασαν στο 3-0 όταν από νέο κλέψιμο ο Κοϊτά έδωσε στον Πινέδα, εκείνος είδε διαγώνια τον Ελίασον και ο Σουηδός με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 34’ ο Πιερό νικήθηκε σε κοντινή κεφαλιά από τον Μίτοφ ενώ στο 37’ ήταν σειρά του Βίντα να σημαδέψει δοκάρι από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.

Η Αμπερντίν τα είχε χαμένα, η ΑΕΚ δεν άφηνε το πόδι από το γκάζι και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έχασε ακόμη δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Στο 45+4’ ο Κοϊτά βρήκε στον χώρο τον Πιερό, αλλά εκείνος πλάσαρε άουτ στο τετ α τετ και δευτερόλεπτα αργότερα ο Ελίασον είδε το πλασέ του να σταματά μπροστά στη γραμμή από τους αμυντικούς.

Έριξε ρυθμό, αλλά έβαλε άλλα τρία

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ δεν είχε τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο, αλλά στο 55’ έφτασε στο 4-0 σε φάση που άρχισε και ξεκίνησε από τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος έκλεψε στη μεσαία γραμμή, ο Μάνταλος έβγαλε κάθετα στον Πιερό που πλάσαρε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μαρίν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πέφτοντας.

Στο 65’ ο Κουτέσα, που μόλις είχε μπει στο ματς, με σουτ απείλησε τον Μίτοφ και λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή της στο ματς η Αμπερντίν που είχε δύο τελικές με τον Λάζετιτς. Και μάλλον αυτές οι ευκαιρίες των φιλοξενούμενων ξύπνησαν την ΑΕΚ που μέχρι το φινάλε του ματς έβαλε ακόμη δύο γκολ.

Από κάθετη του Γκατσίνοβιτς στο 81′ ο Γιόβιτς πέρασε τον τερματοφύλακα και σε κενό τέρμα έκανε το 5-0. Έξι λεπτά μετά από ωραία μπαλιά του Λιούμπισιτς ο Κουτέσα έφυγε στον χώρο και τελείωσε τη φάση για το 6-0. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών οι γηπεδούχοι είχαν και τρίτο δοκάρι σε κεφαλιά του Βίντα ενώ στην επαναφορά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να πετύχει έβδομο γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποφασιστικότητα της ΑΕΚ που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισοπεδωτική.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Κοϊτά πέτυχε δύο γκολ, δημιούργησε πολλούς κινδύνους σε μία πολύ γεμάτη εμφάνιση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η Αμπερντίν, δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον 33χρονο Βέλγο Βεργκούτε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πενράις, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα (77′ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν (68′ Λιούμπισιτς), Πινέδα, Μάνταλος (77′ Γκρούγιτς), Κοϊτά (64′ Κουτέσα), Ελίασον, Πιερό (68′ Γιόβιτς).

Αμπερντίν (Τζίμι Τέλιν): Μίτοφ, Ντέβλιν, Κνέστερ, Μάιλν, Σίνι (46′ Πολβάρα), Άρμστρονγκ (62′ Κλάρκσον), Κέσκινεν (32′ Ντόρινγκτον), Γένσεν, Κάρλσον (72′ Γένγκι), Αουτσίτσε (46′ Παλαβέρσα), Λάζετιτς.

ΣΚΟΡΕΡ:

11′, 18′ Κοϊτά, 27′ Ελίασον, 55′ Μαρίν, 81′ Γιόβιτς, 87′ Κουτέσα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

6/11 ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

6/11 ΑΕΚ Λάρνακας-Αμπερντίν