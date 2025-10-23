Έκπληξη από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς κόντρα στην Άστον Βίλα (2-1) – Όλα τα αποτελέσματα
Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς κέρδισε με ανατροπή την Άστον Βίλα με 2-1 - Τρίποντο με βασικό Λυκογιάννη για την Μπολόνια (2-1), νίκη για την Φενερμπαχτσέ (1-0).
Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των αγώνων του Europa League, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και τις εκπλήξεις να μην λείπουν. Η Γκόου Αχέντ Ινγκλς κατάφερε να επικρατήσει της Άστον Βίλα με 2-1 στην Ολλανδία και μάλιστα με ανατροπή. Ο Γκεσάντ άνοιξε το σκορ στο 4′ για τους Άγγλους, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 42′ με τον Σουρέι και πήραν τη νίκη με τον Ντάιλ στο 61′. Η Βίλα έχασε πέναλτι με τον Μπουεντία στο 79′.
Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε έκαμψε την αντίσταση της Στουτγκάρδης με 1-0. Σκόρερ του τέρματος που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Κερέμ Ακτούρκογλου στο 34ο λεπτό της συνάντησης, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Η Μπολόνια πήρε διπλό στη Ρουμανία με 2-1 επί της FCSB, έχοντας στο αρχικό της σχήμα τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Ο Όντγκααρντ στο 9′ και ο Νταλίνγκα στο 12′ έδωσαν αέρα δύο τερμάτων στους Ιταλούς, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 2-1 με τον Μπιρλιγκέα στο 54′.
Στα υπόλοιπα ματς, η Λιόν νίκησε με 2-0 τη Βασιλεία, η Φερεντσβάρος πέρασε από την Αυστρία με 3-2 κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ, η Μπραν είχε εύκολο έργο με τη Ρέιντζερς για το 3-0, η Μπράγκα επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα 2-0, ενώ χωρίς σκορ έληξε το ματς της Γκενκ με την Μπέτις.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:
FCSB-Μπολόνια 1-2
Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη 1-0
Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Άστον Βίλα 2-1
Γκενκ-Μπέτις 0-0
Λιόν-Βασιλεία 2-0
Ζάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος 2-3
Μπραν-Ρέιντζερς 3-0
Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας 2-0
22:00 Θέλτα-Νις
22:00 Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς
22:00 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός
22:00 Λιλ-ΠΑΟΚ
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ
22:00 Μάλμε-Ντιναμό Ζάγκρεμπ
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο
22:00 Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν
22:00 Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη
22:00 Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (4η):
19:45 Ουτρέχτη-Πόρτο
19:45 Ερυθρός Αστέρας-Λιλ
19:45 Μίντιλαντ-Σέλτικ
19:45 Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ
19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα
19:45 Μάλμε-Παναθηναϊκός
19:45 Νις-Φράιμπουργκ
19:45 Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς
19:45 Βασιλεία-FCSB
22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα
22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ
22:00 Μπέτις-Λιόν
22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε
22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ
22:00 Μπράγκα-Γκενκ
22:00 Μπολόνια-Μπραν
22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις
22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Οι τελικές αλλαγές
- Λουτσέσκου: «Σπουδαία νίκη, από αύριο όμως το μυαλό ματς στον Βόλο»
- Κόντης για την ήττα από τη Φέγενορντ: «Το αποτέλεσμα είναι άδικο…»
- Παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA η Ελλάδα
- Υπερθεάμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Μεγάλη νίκη για την Χάποελ του Ιτούδη (85-77) – Πήρε το ντέρμπι η Βαλένθια (103-100)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις