Έκπληξη από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς κόντρα στην Άστον Βίλα (2-1) – Όλα τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος των αγώνων του Europa League, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και τις εκπλήξεις να μην λείπουν. Η Γκόου Αχέντ Ινγκλς κατάφερε να επικρατήσει της Άστον Βίλα με 2-1 στην Ολλανδία και μάλιστα με ανατροπή. Ο Γκεσάντ άνοιξε το σκορ στο 4′ για τους Άγγλους, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 42′ με τον Σουρέι και πήραν τη νίκη με τον Ντάιλ στο 61′. Η Βίλα έχασε πέναλτι με τον Μπουεντία στο 79′.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε έκαμψε την αντίσταση της Στουτγκάρδης με 1-0. Σκόρερ του τέρματος που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Κερέμ Ακτούρκογλου στο 34ο λεπτό της συνάντησης, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Η Μπολόνια πήρε διπλό στη Ρουμανία με 2-1 επί της FCSB, έχοντας στο αρχικό της σχήμα τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Ο Όντγκααρντ στο 9′ και ο Νταλίνγκα στο 12′ έδωσαν αέρα δύο τερμάτων στους Ιταλούς, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 2-1 με τον Μπιρλιγκέα στο 54′.

Στα υπόλοιπα ματς, η Λιόν νίκησε με 2-0 τη Βασιλεία, η Φερεντσβάρος πέρασε από την Αυστρία με 3-2 κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ, η Μπραν είχε εύκολο έργο με τη Ρέιντζερς για το 3-0, η Μπράγκα επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα 2-0, ενώ χωρίς σκορ έληξε το ματς της Γκενκ με την Μπέτις.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

FCSB-Μπολόνια 1-2

Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη 1-0

Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Άστον Βίλα 2-1

Γκενκ-Μπέτις 0-0

Λιόν-Βασιλεία 2-0

Ζάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος 2-3

Μπραν-Ρέιντζερς 3-0

Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας 2-0

22:00 Θέλτα-Νις

22:00 Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς

22:00 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

22:00 Λιλ-ΠΑΟΚ

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ

22:00 Μάλμε-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο

22:00 Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν

22:00 Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη

22:00 Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (4η):

19:45 Ουτρέχτη-Πόρτο

19:45 Ερυθρός Αστέρας-Λιλ

19:45 Μίντιλαντ-Σέλτικ

19:45 Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα

19:45 Μάλμε-Παναθηναϊκός

19:45 Νις-Φράιμπουργκ

19:45 Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

19:45 Βασιλεία-FCSB

22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Μπέτις-Λιόν

22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ

22:00 Μπράγκα-Γκενκ

22:00 Μπολόνια-Μπραν

22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς