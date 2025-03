Τα καλά νέα για Ματετά και η σκληρή κριτική στον Μάικλ Όλιβερ

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση του Ζαν Φιλίπ Ματετά, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ.

Ο Γάλλος σέντερ φορ των «αετών» δέχθηκε πολύ σκληρό και αντιαθλητικό μαρκάρισμα από τον τερματοφύλακα της Μίλγουολ, Λίαμ Ρόμπερτς και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Τα νέα ευτυχώς είναι καλά για τον 27χρονο επιθετικό, καθώς οι εξετάσεις που έκανε στο κεφάλι ήταν καθαρές και όλοι ανακουφίστηκαν από τα αποτελέσματα.

Βέβαια, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι χρειάστηκε να κάνει 25 ράμματα πίσω από το αυτί, καθώς από το χτύπημα του Ρόμπερτς προκλήθηκε βαθύ σχίσιμο. Ο Γάλλος επιθετικός της Πάλας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι του.

«Όλες οι εξετάσεις ήταν καθαρές και ο Ζαν Φιλίπ αισθάνεται καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Κρίσταλ Πάλας και προσθέτει.

«Ο Ματετά θα ξεκουραστεί για μερικές μέρες και οι γιατροί του συλλόγου θα παρακολουθούν στενά την κατάστασή του. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αλλά και οι γιατροί του νοσοκομείου επέδειξαν τον επαγγελματισμό τους και βοήθησαν άμεσα τον Ζαν Φιλίπ».

Ο πρόεδρος της Κρίσταλ Πάλας, Στιβ Πάρις μίλησε με σκληρά λόγια μετά το τέλος του αγώνα και κάλεσε μάλιστα τον πορτιέρε της Μίλγουολ να κοιταχτεί στον καθρέφτη και ν’ αναρωτηθεί τι έκανε».

Σκληρή κριτική για τον Μάικλ Όλιβερ

Ένα στοιχείο που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι ότι ο διαιτητής του αγώνα, Μάικλ Όλιβερ δεν έδειξε αρχικά την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Μίλγουολ, για το πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον επιθετικό της Κρίσταλ Πάλας.

Τελικά απέβαλε τον παίκτη των φιλοξενούμενων όταν το VAR τον κάλεσε να δει την φάση και στην Αγγλία έχει γίνει ένας χαμός με τον Όλιβερ.

Ο παλιός διαιτητής Πρέμιερ Λιγκ, Μαρκ Χάλσεϊ, άσκησε δριμύτατη κριτική στον Όλιβερ αλλά και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο σφυρίζουν πλέον οι διαιτητές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ex-Premier League referee Mark Halsey on Michael Oliver needing VAR to give a red card for the challenge that saw Jean Phillipe Mateta taken to hospital 👀

🗣»It seems that the officials on the pitch are relying too much on VAR at the moment — for me, that is not refereeing.» pic.twitter.com/KtBAU0eS1V

