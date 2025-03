Στο νοσοκομείο ο Ματετά μετά από «εγκληματικό» μαρκάρισμα – Έξαλλος ο πρόεδρος της Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχθηκε την Μίλγουολ στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας και το σοκαριστικό μαρκάρισμα του γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Λίαμ Ρόμπερτς στον επιθετικό των Λονδρέζων, Ζαν Φιλίπ Ματετά, είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης.

Ο πορτιέρε της Μίλγουολ έκανε ένα «εγκληματικό» μαρκάρισμα στον στράικερ της Πάλας στο όγδο λεπτό της αναμέτρησης και ήταν τόσο σκληρό το μαρκάρισμα του Ρόμπερτς που ο Ματετά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της αγγλικής πρωτεύουσας.

Ο Ρόμπερτς βγήκε με πολύ δύναμη και με κίνηση που παραπέμπει σε καράτε και χτύπησε τον επιθετικό της Κρίσταλ Πάλας στο κεφάλι.

Αμέσως το ιατρικό τιμ των «αετών» του Λονδίνου έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο επιθετικό.

Crystal Palace chairman Steve Parish didn’t hold back at half-time when he was asked about the horrible kung-fu kick challenge which saw Jean Phillipe Mateta stretchered off the pitch 🤕 pic.twitter.com/e9WFr37ccD

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 1, 2025