O Oλίσε τα βρήκε με την Μπάγερν – Απομένει η συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας

H Mπάγερν Μονάχου ψάχνεται για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής αυτό το καλοκαίρι και ήδη η γερμανική ομάδα έχει «κλειδώσει» τον πρώτο της μεταγραφικό στόχο.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι Βαυαροί τα έχουν βρει με τον Μάικλ Ολίσε της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga, παρά το γεγονός ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες.

Για να προχωρήσει περαιτέρω το deal, η Μπάγερν θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία και με τους «αετούς», με τους οποίους έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Οι Λονδρέζοι θα ήθελαν ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος την τελευταία τριετία έχει εκτοξεύσει τις μετοχές αγωνιζόμενος σε αυτούς.

Ο Ολίσε αγωνίζεται στην Πάλας από το 2021 έχοντας 90 συμμετοχές με 16 γκολ και 25 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παλαιότερα φόρεσε και τη φανέλα της Ρέντινγκ, με τον 22χρονο Γάλλο να είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

🚨🔴 Bayern made contact with Crystal Palace tonight to proceed with next steps of Michael Olise deal.

Palace have also been informed of Olise decision to join Bayern with personal terms agreed.

❗️ Understand final package expected is around £50m as total fee for Palace. pic.twitter.com/th5PWnfWfn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024