Πέδρι για Γιαμάλ: «Είναι σαν να έχουμε στην ομάδα τον Μέσι» (pic+vid)

Ο Πέδρι σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στην ικανότητα που έχει ο Λαμίν Γιαμάλ στο να ντριπλάρει εύκολα τον αντίπαλο του αλλά και στις καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει με την ικανότητα αυτή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο συναίσθημα που δημιουργεί στους συμπαίκτες του όταν έχει την μπάλα ο 17χρονος, παρομοιάζοντας τον με τον Λιονέλ Μέσι.

Lamine Yamal in LaLiga this season:

4.8 completed dribbles per 90

2.2 chances created per 90 (open play)

Since Yamal was born, the only other player who’s replicated/bettered both averages in a LaLiga season is Lionel Messi (11-12, 13-14, 17-18 & 19-20). pic.twitter.com/npWCiFBSTi

— La Pausa (@lapausa_fc) March 28, 2025