Η Μπαρτσελόνα «δίκασε»: «Ο Λαμάλ είναι παίκτης μας και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα»

Δίνουν και παίρνουν το τελευταίο 24ωρο οι φήμες γύρω από το μέλλον του νέου μεγάλου αστεριού της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ. Σε Αγγλία και Ισπανία γράφεται ότι η απογοητευτική φέτος, Μάντσεστερ Σίτι, θέλει να ταράξει τα νερά και να προγραμματίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέλλον της. Για να το κάνει αυτό, σύμφωνα με το ισπανικό «fichajes.net», έχει στα σκαριά μια… κοσμοϊστορική πρόταση για τον 17χρονο επιθετικό, ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να πραγματοποιήσει την πιο ακριβή αγορά στην Ιστορία του ποδοσφαίρου!

Μια φήμη που βεβαίως τροφοδοτείται και από το γεγονός πως το συμβόλαιο του νεαρού με τους «μπλαουγκράνα» εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, ενώ ακόμη οι δύο πλευρές δεν έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωσή του, παρά τις διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, η ανανέωση του Γιαμάλ «είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τον καταλανικό σύλλογο, ωστόσο μετά την απώλεια αρκετών άλλων αστέρων τα τελευταία χρόνια, όσο η συμφωνία δεν επιτυγχάνεται, υπάρχει διάχυτη νευρικότητα στη Βαρκελώνη».

Ποια ήταν η… απάντηση της Μπαρτσελόνα σε αυτές τις φήμες; Με ένα σύντομο… πλην περιεκτικό ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό της στο X, το ισπανικό μεγαθήριο… δίκασε τόσο την Μάντσεστερ Σίτι, όσο και οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο «μνηστήρα» για τον Γιαμάλ: «Φιλική υπενθύμιση: Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι παίκτης της Μπάρτσα και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα για αυτό».

Friendly reminder: Lamine Yamal is a Barça player and there’s nothing you can do about it. pic.twitter.com/vmwk6vcXPg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2025