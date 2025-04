«Άκυρο» της Μπαρτσελόνα σε Σίτι και Γκουαρντιόλα για τον Πέδρι (pic)

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «MARCA» αποκάλυψε πως η Μπαρτσελόνα απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι πρόταση 100 εκατ. ευρώ της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Λουίς Ενρίκε τον ήθελε σαν «τρελός» στο Παρίσι, και τώρα απέρριψε ανάλογη πρόταση του Πεπ Γκουαρντιόλα, που τον θέλει στο τέλος της σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι.

Την φετινή χρονιά ο Πέδρι πραγματοποιεί μια γεμάτη σεζόν με την φανέλα της Μπαρτσελόνα καθώς μετράει ήδη 40 συμμετοχές, 4 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Θυμίζουμε, ο Ισπανός μέσος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Λας Πάλμας και η Μπαρτσελόνα τον αγόρασε τον Σεπτέμβριο του 2019 σε ηλικία 17 ετών, έναντι 23 εκατομμυρίων ευρώ.

🇪🇸 Pedri Gonzalez – career stats:

⚽ 31 goals

🎯 30 assists

🏆 EURO

🏆 Laliga

🏆 Copa del Rey

🏆 2x SuperCopa

🥈 Olympic Silver medal

⭐ Golden boy

⭐ Kopa trophy

⭐ EURO young player of the tournament

One of the best! ⭐ pic.twitter.com/GMWzyyc5AO

— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) April 1, 2025