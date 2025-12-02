magazin
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
02 Δεκεμβρίου 2025 | 20:32

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Άγνωστοι δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Παραλία στην Θεσσαλονίκη, παρουσία του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη, για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα θύματα των γυναικοκτονιών.

Η πλάκα μπήκε με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του δήμου, στη μνήμη των γυναικών που κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους τους. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, άγνωστοι φρόντισαν να την ξηλώσουν και να την εξαφανίσουν μαζί με τα στηρίγματα από το σημείο όπου βρισκόταν, ανάμεσα στα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων – Θα τοποθετηθεί ξανά

Ο Σοροπτιμιστικός ‘Ομιλος «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πράξη αυτή και, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, Μαίρη Σαμαρτζίδου, μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο.

«Υπάρχουν κάποιοι μισογύνηδες, μυστικοί αρουραίοι της νύχτας που εξαφάνισαν την πλάκα που τοποθετήσαμε στη μνήμη των κακοποιημένων γυναικών και των θυμάτων των γυναικοκτονιών», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Σαμαρτζίδου, προσθέτοντας πως η επόμενη θα έχει γραμμένο το μήνυμα τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά για να γνωρίζουν και οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Πολιτική
Μητσοτάκης: Έρχονται παρεμβάσεις σε social media και ΑΙ για τους ανηλίκους

Μητσοτάκης: Έρχονται παρεμβάσεις σε social media και ΑΙ για τους ανηλίκους

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream magazin
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Νέα εποχή 26.11.25

Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Το διαδίκτυο προσέφερε νέες ευκαιρίες και περισσότερη ασφάλεια στις σεξεργάτριες, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι ήρθε για να αλλάξει και πάλι το τοπίο - προς το χειρότερο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς
Μπάσκετ 02.12.25

Παρτιζάν: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Τον Ζόραν Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν θα καλύψει μία ακόμη μεγάλη δόξα του σερβικού μπάσκετ, ο Ζάρκο Πάσπαλι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε αρκετές ομάδες.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: «Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες
Κόσμος 02.12.25 Upd: 20:30

«Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

