Πάτρα: Σοβαρό με τροχαίο με έγκυο γυναίκα οδηγό – ΙΧ καρφώθηκε κάτω από νταλίκα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Παραλία Πατρών, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε έγκυος γυναίκα συγκρούστηκε με φορτηγό.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες το ΙΧ καρφώθηκε κάτω από τη νταλίκα με συνέπεια να εγκλωβιστεί η γυναίκα.

Το αυτοκίνητο σφηνώθηκε κάτω από την νταλίκα

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η οδηγός αιμορραγούσε, ωστόσο έδειχνε να έχει τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τραυματισμός της δεν θεωρείται σοβαρός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες και αστυνομία, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.