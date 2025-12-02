Τροχαίο στην Πειραιώς με 4 τραυματίες – ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα

Τροχαίο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων οι δύο σοβαρά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στην οδό Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου.

ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα στην συμβολή με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Ταύρο. Ως πιθανή αιτία εξετάζεται να έσκασε το λάστιχο στο αυτοκίνητο με συνέπεια ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο.

Καρφώθηκε στην κολώνα

Το αυτοκίνητο πέρασε πάνω στη διαχωριστική νησίδα γκρέμισε ένα πέτρινο μνήμα και κατέληξε στην κολόνα φωτισμού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, απεγκλωβίζοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες από το όχημα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι δύο από τους τέσσερις ανθρώπους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ οι άλλοι δύο έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.

Στο νοσοκομείο

Οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν ποιο σοβαρά διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ η κολόνα έχει πάρει μικρή κλίση και για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε η Περιφέρεια Αττικής.

Για αρκετή παρέμεινε κλειστή η Πειραιώς στο συγκεκριμένο σημείο.