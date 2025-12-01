Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα - Ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη
Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 39χρονο οδηγό ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Εις βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.
Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου. Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
