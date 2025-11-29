Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας – Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Από το τροχαίο στη γέφυρα της Χαμοστέρνας, στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στη γέφυρα της Χαμοστέρνας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν έως τέσσερα οχήματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων, το ένα φέρεται να ανατράπηκε.
Υπάρχουν αναφορές για δύο ελαφρά τραυματίες. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.
