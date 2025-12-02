magazin
Μπριζίτ Μπαρντό: «Προσπάθησα να αυτοκτονήσω πολλές φορές. Ένα θαύμα με έσωσε»
Fizz 02 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Μπριζίτ Μπαρντό: «Προσπάθησα να αυτοκτονήσω πολλές φορές. Ένα θαύμα με έσωσε»

Η 91χρονη κινηματογραφική ιέρεια, Μπριζίτ Μπαρντό, μιλάει για τους αγώνες της με την κατάθλιψη ως νεαρή γυναίκα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ 90 λεπτών με τίτλο Bardot.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Η Μπριζίτ Μπαρντό μιλάει για τις επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας της κατά τη διάρκεια της νιότης της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί σύντομα.

«Προσπάθησα να αυτοκτονήσω και σώθηκα από θαύμα», λέει η 91χρονη θρυλική ηθοποιός για μία από τις απόπειρες της. Η Μπριζίτ Μπαρντό περιγράφει πώς αγωνίστηκε με τη μοναξιά της διασημότητας και πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει την ιδιότητά της ως παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και icon της σεξουαλικής απελευθέρωσης στη δεκαετία του 1960. Λέει ότι ακόμα παλεύει με την κατάθλιψη.

«Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», ομολογεί στην 90λεπτη ταινία με τίτλο Bardot. Εμφανίζεται μόνο για λίγο, ντυμένη άνετα και περιτριγυρισμένη από γάτες και σκύλους στην απομονωμένη έπαυλή της στους λόφους πάνω από το Saint-Tropez, αλλά η φωνή της ακούγεται σε όλο το ντοκιμαντέρ.

YouTube thumbnail

«Δεν με νοιάζει…»

Παράτησε την καριέρα της ως ηθοποιός το 1973, πριν κλείσει τα 40, προσπαθώντας να ξεφύγει από το αμείλικτο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και τα σκάνδαλα σχετικά με την ιδιωτική της ζωή. Ωστόσο, παρέμεινε στο προσκήνιο ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

«Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά είναι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα», λέει η Μπαρντό. «Όσο προχωράω στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι περισσότερο ζώο παρά άνθρωπος».

Στην αυτοβιογραφία της που έγινε μπεστ σέλερ το 1996, δήλωσε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» αντί για τον γιο της. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν μια νομική διαμάχη με τον γιο της Νικολά Σαριέ και τον πατέρα του, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, και της επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης.

Η Μπαρντό, φυσικά, δεν περιγράφει τον εαυτό της ως φεμινίστρια και εξέφρασε την αντιπάθειά της για το κίνημα MeToo σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα φέτος

Ρατσιστικές δηλώσεις

Στο ντοκιμαντέρ, η Ναόμι Κάμπελ και η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ σχολιάζουν τις κατηγορίες για ρατσισμό που έχουν κυκλοφορήσει για πολλά χρόνια γύρω από τη θρυλική ηθοποιό.

Το μοντέλο και η σχεδιάστρια λένε ότι ήταν αυτές που έθεσαν τις κατηγορίες εναντίον της και η Μπαρντό παραδέχτηκε ότι έχει κάνει παρορμητικές δηλώσεις, για τις οποίες τώρα μετανιώνει, και ζήτησε συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκάλεσε.

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στην ταινία, είναι πρώην σύμβουλος του φασίστα Γάλλου πολιτικού Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος ίδρυσε το Εθνικό Μέτωπο και καταδικάστηκε πολλές φορές για ρατσιστικές και αντισημιτικές δηλώσεις. Το κόμμα μετονομάστηκε σε Εθνική Συγκέντρωση υπό την ηγεσία της Μαρίν Λεπέν.

«Δεν είμαι φεμινίστρια»

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Αλέν Μπερλίνερ και Ελόρα Θεβενέτ, περιλαμβάνει μια παλιά συνέντευξη στην οποία η 22χρονη Μπαρντό ερωτάται αν θέλει να συνεχίσει να γυρίζει σέξι ταινίες ή αν προτιμά να γίνει «σοβαρή ηθοποιός». Αυτή απαντά: «Θα γίνω σοβαρή ηθοποιός όταν μεγαλώσω».

Η Μπαρντό, ωστόσο, ενέπνευσε τους Γάλλους διανοούμενους. Η Σιμόν ντε Μποβουάρ, η υπαρξιστική φιλόσοφος, την περιέγραψε ως «μηχανή της ιστορίας των γυναικών» στο δοκίμιό της του 1959, Το Σύνδρομο Λολίτα.

Η Μπαρντό, φυσικά, δεν περιγράφει τον εαυτό της ως φεμινίστρια και εξέφρασε την αντιπάθειά της για το κίνημα MeToo σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα φέτος.

«Ηρεμία»

Αυτή την εβδομάδα προσπάθησε να διαψεύσει τις φήμες ότι ήταν σοβαρά άρρωστη, αφού από τον Οκτώβριο είχε μεταφερθεί δύο φορές στο νοσοκομείο.

Σε μια δήλωση που εξέδωσε το ίδρυμα για τα δικαιώματα των ζώων που έχει ιδρύσει, κάλεσε σε «ηρεμία» με ένα χαρακτηριστικό αδιάκριτο μήνυμα, λέγοντας ότι αναρρώνει και καταγγέλλοντας τη «διάδοση ψευδών πληροφοριών» από τις τοπικές εφημερίδες.

*Με στοιχεία από thetimes.com

