Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»
Fizz 02 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»

Το συνολικό κόστος της περιπέτειας του Κέβιν το 2025 υπερβαίνει κατά πολύ τον μισθό ενός μέσου Αμερικανού

Τι συμβαίνει όταν αφήνεις τον 9χρονο γιο σου να χάσει την πτήση και να καταλήξει, μόνος, στη Νέα Υόρκη με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του; Την πικρή αλήθεια έμαθε από πρώτο χέρι ο πατέρας του Κέβιν Μακάλιστερ, Πίτερ, στο Μόνος στο Σπίτι 2.

Γυρισμένο πριν από 33 χρόνια, το κλασικό χριστουγεννιάτικο φιλμ αφηγείται την περιπέτεια του 9χρονο Κέβιν σε μια αχαλίνωτη εορταστική απόδραση στο Plaza της Νέας Υόρκης, ξοδεύοντας $1.000 μόνο για γλυκά.

Σήμερα, βέβαια, η ίδια περιπέτεια θα του κόστιζε πολύ πιο ακριβά. Ειδική ανάλυση αποκαλύπτει ότι η συνολική περιπέτεια του Κέβιν, από τη σουίτα μέχρι την παραγγελία δωματίου, έχει εκτοξευτεί κατά 303%, καθιστώντας τον λογαριασμό του 1992, των $2.109, ένα αμελητέο ποσό μπροστά στα σημερινά δεδομένα.

Η εμβληματική σκηνή από την ταινία Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη του 1992, όπου ο μικρός Κέβιν Μακάλιστερ απολαμβάνει την πολυτελή διαμονή του στο ιστορικό ξενοδοχείο Plaza Hotel, είναι κομμάτι της κινηματογραφικής ανθολογίας των 90s.

YouTube thumbnail

Mπορεί η ταινία να μην έχει χάσει τη γοητευτική ανεμελιά της μέσα στα χρόνια, σίγουρα όμως το κόστος της εορταστικής εξτραβαγκάνζα έχει πολλαπλασιαστεί καθώς ο πληθωρισμός έχει εκτοξευτεί τόσο πολύ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, που η αξία των χρημάτων έχει μειωθεί δραματικά.

Σύμφωνα με ανάλυση της υπηρεσίας σύγκρισης ταξιδιωτικών ασφαλίσεων iSelect, η αξέχαστη πολυτέλεια του Κέβιν στη Νέα Υόρκη θα κόστιζε σήμερα ένα ιλιγγιώδες ποσό που θα άφηνε πραγματικά «μόνους στο σπίτι» τους γονείς του αν το πλήρωναν.

Η θρυλική φράση του πατέρα του Κέβιν, Πίτερ Μακάλιστερ, στην τελευταία σκηνή της ταινίας – «Κέβιν, ξόδεψες $967 για υπηρεσία δωματίου;» – αντηχούσε σε όλο το Σέντραλ Παρκ. Εκείνη η παραγγελία δωματίου, που περιλάμβανε και ένα διάσημο παγωτό με 16 μπάλες, θα του κόστιζε το απίστευτο ποσό των €2.083.

Η ανάλυση της iSelect, η οποία συνέκρινε τις τιμές του Plaza, τα ιστορικά δεδομένα πληθωρισμού και το επικαιροποιημένο κόστος του μενού, αποκαλύπτει ότι η συνολική εξόρμηση του Κέβιν στη Νέα Υόρκη – από τη διαμονή στη σουίτα μέχρι το παγωτό – θα έφτανε τα $8.511 το 2025.

Με βάση την τρέχουσα ισοτιμία δολαρίου-ευρώ, το συνολικό κόστος διαμονής και δωματίου του Κέβιν θα ανερχόταν σε €7.915.

Αυτό το ποσό, που αφορά μόνο τη διαμονή και την υπηρεσία δωματίου, είναι σχεδόν τετραπλάσιο από τον λογαριασμό των $2.109 του 1992 και δεν περιλαμβάνει τις μετακινήσεις με λιμουζίνες και ταξί στα οποία επιδόθηκε ο Κέβιν.

Διαμονή «δηλητήριο»

Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται στον πληθωρισμό 303% που καταγράφηκε στις τιμές του πολυτελούς ξενοδοχείου τα τελευταία 33 χρόνια.

Ενώ το 1992, όταν το ξενοδοχείο ανήκε στον μετέπειτα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το δωμάτιο του μικρού Μακάλιστερ κόστιζε κατά μέσο όρο $1.100 τη βραδιά, σήμερα, το μέσο κόστος για μια σουίτα ανέρχεται στα $6.244, δηλαδή περίπου €5.842 ανά διανυκτέρευση -μάλιστα, υπάρχουν σουίτες που φτάνουν μέχρι και τα €30.690 τη βραδιά.

Αλλά ακόμη και ένα απλό παγωτό έχει γίνει είδος πολυτελείας.Ένα απλό παγωτό με τρεις μπάλες, κερασάκια, M&M’s και σάλτσα σοκολάτας κόστιζε $18 το 1992. Σήμερα, το ίδιο θα κόστιζε $24.

Το Plaza θέλοντας να τιμήσει την κινηματογραφική περιπέτεια του Κέβιν προσφέρει ένα ειδικό γλυκό ως φόρο τιμής στην ταινία, το Home Alone Sundae, το οποίο κοστίζει $350.

Παράλληλα προσφέρει ένα πακέτο Ζήσε Ως Κέβιν προσελκύοντας τουρίστες που θέλουν να συνδυάσουν τις γιορτές με την κινηματογραφική νοσταλγία.

Η τετραπλάσια αύξηση στο συνολικό κόστος δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πληθωρισμού.

YouTube thumbnail

Αν και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,4% τον Σεπτέμβριο του 2025 –το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021– ταυτόχρονα, η αύξηση του εισοδήματος κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, παρόμοιους με εκείνους της ύφεσης του 2008. Συγκεκριμένα, η μέση αύξηση εισοδήματος για τους εργαζομένους ηλικίας 25 έως 54 ετών ανερχόταν μόλις στο 1,6% τον Οκτώβριο του 2025.

Η στασιμότητα των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τις εκτοξευόμενες τιμές σημαίνει ότι η πολυτελής διαμονή του Κέβιν στο Plaza θα ήταν σήμερα αδύνατη για τον μέσο Αμερικανό, κάνοντας την ιδέα να μείνει κανείς πραγματικά μόνος στο σπίτι πολύ πιο ελκυστική για τις γιορτές.

